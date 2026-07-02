Utrillas acerca el legado de Goya con una exposición inmersiva hasta el 22 de julio

Utrillas acoge hasta el próximo 22 de julio la exposición itinerante 'Goya, un museo en movimiento'. Una iniciativa impulsada por Fundación Ibercaja para acercar parte de la colección del Museo Goya de Zaragoza a distintos municipios aragoneses mientras el museo permanece cerrado por las obras de ampliación.

La muestra puede visitarse de forma gratuita en el Centro Social y Formativo Villa de Utrillas, uno de los principales referentes culturales del municipio tras su remodelación. El antiguo edificio del IFES alberga actualmente la biblioteca, una sala de estudio y la sala de conferencias Francisco Artal, con cerca de 500 metros cuadrados dedicados a la promoción de la cultura, la lectura y la celebración de actividades expositivas.

La propuesta ofrece una experiencia inmersiva a través de reproducciones digitales de alta calidad de algunas de las obras más representativas del Museo Goya. Los visitantes pueden recorrer la vida y la obra del pintor aragonés mediante tótems interactivos, animaciones creadas con inteligencia artificial, efectos visuales y diferentes recursos audiovisuales. Además, incluye información sobre la historia del palacio renacentista que alberga el museo zaragozano.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha destacado la importancia de iniciativas como esta para acercar la cultura a los municipios del medio rural y facilitar a sus vecinos el acceso a una colección artística de primer nivel. También ha puesto en valor el Centro Social y Formativo Villa de Utrillas como un espacio que refuerza la oferta cultural del municipio y se ha consolidado como punto de encuentro para la lectura, el estudio y la celebración de exposiciones.