El Utrillas C.D. gana en casa al Tamarite C.D. (2-1) mientras que el Caspe C.D. cae ante el Robres C.D. (2-0)

Diversidad de resultados en el último encuentro disputado entre los equipos del territorio de fútbol 11. En Tercera, el Utrillas C.D. logra la victoria ante el Tamarite C.D. (2-1), mientras que el Caspe C.D. es derrotado en casa del Robres C.D. En Regional Preferente el Andorra C.F. y el Alcorisa C.D. ganan sus encuentros, pero el Alcañiz C.F. no logra hacer frente al partido. Y en Primera Regional destacan las victorias del Maella C.D., el Samper C.F. y el Chiprana C.F.

Tercera RFEF Grupo 17 Aragón

En la 26ª jornada liguera en Tercera destaca la victoria del Utrillas C.D. en casa ante el Tamarite C.D. (2-1), lo cual le permite ascender un puesto al equipo de la Villa Minera y situarse décimo primeros. Por su parte, el Caspe C.D. fue derrotado en el campo del Robres C.D., donde les encajaron dos goles. Este resultado mantiene al equipo caspolino en la misma posición, cerca de los puestos de descenso.

Resultados Jornada 26 Partidos Resultado Huesca S.D. ‘B’ – Ejea S.D. Aplazado Robres C.D. – Caspe C.D. 2-0 Binéfar C.D. – Cariñena C.D. 3-1 Barbastro U.D. – Illueca C.F. 2-1 Cuarte C.D. – Atlético Monzón- 0-0 Utrillas C.D. – Tamarite C.D.- 2-1 La Almunia C.D. -Almudévar A.D. 2-0 Épila C.F.- Calamocha C.F. 1-1 Clasificación Tercera RFEF Equipos Puntos 1 Robres C.D. 51 2 Huesca S.D. 47 3 Ejea S.D. 46 4 Barbastro U.D. 43 5 Tamarite C.D. 41 6 Épila C.F. 40 7 Illueca C.F. 38 8 Almudévar A.D. 35 9 Binéfar C.D. 34 10 Cuarte C.D. 32 11 Utrillas C.D. 32 12 Calamocha C.F. 31 13 Caspe C.D. 28 14 Atlético Monzón 24 15 Cariñena C.D. 22 16 La Almunia C.D. 19

Regional Preferente Grupo 3

La jornada 21 de la Regional Preferente aragonesa contó con dos victorias y una derrota entre los equipos del territorio. Por su parte, el Andorra C.F. logró ganar al San Agustín C.D. (2-0) marcándole dos tantos en el campo Juan Antonio Endeiza. A su vez, el Alcorisa C.D. viajó a casa del Calamocha C.F. y le encajó dos tantos, con los que consiguió la victoria (1-2). No obstante, esta jornada no no contó con tan buenos resultados para el Alcañiz C.F. En esta categoría, los alcañizanos perdieron como anfitriones ante el Herrera C.D., penúltimo en la clasificación.

Partido entre el Andorra C.F. y el San Agustín C.D./ R.G.

Resultados Jornada 21 Partidos Resultado Escalerillas AT. – Giner Torrero C.D. 1-0 Belchite 97 C.D. – Quinto C.D. 0-0 Andorra C.F. – San Agustín C.D. 2-0 Calamocha C.F. – Alcorisa C.D. 1-2 Alcañiz C.F. – Herrera C.D. 1-2 Atlético Teruel – Delicias ‘A’ C.D. 3-2 Fuentes C.D. – Cella.C.D. 2-1 Clasificación Regional Preferente Equipos Puntos 1 Belchite 97 C.D. 50 2 Fuentes C.D. 48 3 Quinto C.D. 39 4 Alcañiz C.F. 38 5 Andorra C.F. 34 6 Escalerillas At. 32 7 Delicias C.D. 29 8 Cella C.D. 29 9 Alcorisa C.D. 27 10 Atlético Teruel 25 11 Calamocha C.F. 21 12 San Agustín C.D. 20 13 Herrera C.D. 18 14 Giner Torrero C.D. 8

1ª Regional Grupo 4

En Primera Regional la 20ª jornada estuvo muy reñida. Destaca el goleado resultado que obtuvo el Maella C.D. frente al Valderrobres C.D., ambos situados en la parte alta de la clasificación (5-3). De esta forma, el equipo maellano ascendió al segundo puesto. El tercero lo ocupa desde este domingo el Chiprana C.F., tras ganar en casa al Teruel ‘B’ C.D. (3-1). También el Samper C.F. logró un resultado abultado ganando a 4-0 al Fuensport ‘A’, el cual se encuentra en la clasificación por encima del equipo samperino.

Resultados Jornada 20 Partidos Resultado Samper C.F. – Fuensport ‘A’ 4-0 Torrecilla C.F. – Calanda C.D. 3-1 Sportin Alcañiz C.F. – Calaceite C.D. 1-1 Alcañiz ‘B’ C.F. – Valdealgorfa C.F. 3-1 Híjar F.C. – Utrillas ‘B’ C.D. 2-1 Chiprana C.F. – Teruel ‘B’ C.D. 3-1 Maella C.D.- Valderrobres C.D. 5-3 Clasificación 1ª Regional Equipos Puntos 1 Alcañiz ‘B’ C.F. 48 2 Maella C.D. 37 3 Chiprana C.F. 36 4 Teruel C.D. 35 5 Valderrobres C.D. 34 6 Fuensport ‘A’ 30 7 Calaceite C.D. 30 8 Sportin Alcañiz C.F.

26 9 Torrecilla C.F. 25 10 Samper de Calanda C.F. 24 11 Híjar F.C. 21 12 Valdealgorfa C.F. 18 13 Utrillas C.D. ‘B’ 13 14 Calanda C.D. 9

Liga Nacional Juvenil Grupo 6

La victoria del Alcañiz C.F. en Liga Nacional Juvenil sigue sin llegar. En esta ocasión ha sido el empate el que ha marcado el final del partido frente al Marianistas C.D., encuentro en el que cada equipo ha encajado un tanto. De esta forma, el equipo bajoaragonés ha descendido un puesto en la clasificación.

Resultados Jornada 25 Partidos Resultado Amistad U.D. – Escalerillas A.T 2-1 Alcañiz C.F. – Marianistas C.D. 1-1 IPC La Escuela – Utebo C.F. 1-1 Real Zaragoza – Fraga Fútbol Base 9-1 La Almunia C.D.- Atlético Teruel 0-1 Balsas Picarral U.D.

– Ebro C.D. 2-3 St. Casablanca – Montecarlo U.D. 2-0 San G. Arrabal C.D. – Huesca S.D. 3-3 Oliver C.D. – Racing Club Zaragoza 2-1 Clasificación Nacional Juvenil Equipos Puntos 1 Racing Club Zaragoza 62 2 Real Zaragoza 59 3 San G. Arrabal C.D. 52 4 Huesca S.D. 49 5 Oliver C.D. 44 6 Amistad U.D. 41 7 Ebro C.D. 41 8 Balsas Picarral U.D. 40 9 IPC La Escuela 37 10 Montecarlo U.D. 34 11 La Almunia C.D. 31 12 St. Casablanca 30 13 Marianistas C.D. 24 14 Utebo C.F. 23 15 Escalerillas A.T. 18 16 Atlético Teruel C.F. 17 17 Alcañiz C.F. 16 18 Fraga Fútbol Base 12

2ª Autonómica Femenino Grupo 2

El Alcañiz C.F. femenino no consiguió la victoria en la 20ª jornada liguera. De hecho, el At. Ranillas le visitó y le marcó dos goles a los que los alcañizanos no pudieron hacer frente. De esta forma, sigue situándose en la segunda mitad de la tabla de la clasificación.