Actualizado 14:40

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

11 AGO 2026|

Actualizado 14:40

Utrillas reclama la protección de la central térmica de Escucha como patrimonio industrial

El Ayuntamiento aprueba una propuesta de Teruel Existe para exigir a DGA la conservación de la infraestructura

Central térmica de Escucha / Ayuntamiento Utrillas
Central térmica de Escucha / Ayuntamiento Utrillas

La COMARCA10 08 2026

3

ActualidadInfraestructurasPolítica

El Ayuntamiento de Utrillas ha aprobado una propuesta para reclamar al Gobierno de Aragón la protección y conservación de la central térmica de Escucha y que se inicie de oficio y con carácter urgente el expediente para su posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC). La iniciativa ha sido presentada por el grupo municipal de Teruel Existe.

La propuesta ha sido aprobada con los seis votos de Teruel Existe, frente al “no” de los tres concejales del PSOE y el del PP. El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha defendido la necesidad de conservar la central como parte de la historia industrial de las Cuencas Mineras y ha situado esta petición en la línea de trabajo que mantiene el municipio desde hace años para recuperar y poner en valor su patrimonio minero y ferroviario. Moreno ha señalado en anteriores ocasiones que este patrimonio puede convertirse también en un recurso turístico y económico para el territorio.

La propuesta aprobada por el consistorio plantea que la Consejería de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte incoe de oficio y con carácter urgente el expediente para declarar la central como Bien de Interés Cultural. También solicita que, desde ese momento, se apliquen las medidas cautelares previstas en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, incluida la suspensión de las licencias municipales de obras y actividades que puedan afectar al inmueble.

La central térmica fue construida en 1970 y permaneció en funcionamiento hasta 2012. El documento presentado por Teruel Existe considera que constituye uno de los principales exponentes del patrimonio industrial aragonés vinculado a la minería del lignito y a la producción de energía eléctrica en la provincia.

La instalación conserva todavía el edificio principal, la chimenea, el parque de carbón, la cinta transportadora, la subestación eléctrica, las oficinas y varios barracones, elementos que permiten interpretar el proceso de generación eléctrica a partir del lignito.

La petición del Ayuntamiento de Utrillas se produce después de que la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón ordenara en julio la paralización cautelar durante dos meses del derribo de la central para estudiar su posible protección patrimonial. La decisión abrió la posibilidad de analizar su declaración como Bien de Interés Cultural o conjunto de interés cultural.

La Unión por el Patrimonio también ha defendido recientemente la conservación de la central de Escucha como parte de la memoria industrial del territorio y ha considerado compatible la protección de estas instalaciones con la transición energética.

NOTICIAS RELACIONADAS


Comentarios

  1. que se preocupe de su pueblo y deje los demás egocéntrico sólo busca prensa

    Responder

  2. yo creo que debería llevarse toda la uralita al tejado de su hotel
    verás el reclamo turístico que eso conlleva

    Responder

  3. ¿El Ayuntamiento de Utrillas? ¿Alguien puede explicarme por qué no se preocupan por los asuntos de su municipio?
    Que le pregunte a sus vecinos si este punto les parece algo super necesario para el buen funcionamiento de Utrillas, o hubiera sido mejor hablar de temas como los jardines, las calles en mal estado u otras quejas que tiene de los habitantes…
    ¿No será que en en menos de 1 año son las elecciones y hay a hacer ruido para hacerse notar?. Señor Moreno, arregle su pueblo y deje vivir a los demás.

    Responder

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Alerta sanitaria: Retiran un modelo de gafas del eclipse con más de 7.500 ventas en el Bajo Aragón Histórico, Cuencas Mineras y Albarracín 

La gafa protege pero en exceso debido a que lleva un filtro más oscuro. Han sido distribuidas por empresas como Óptica Bajo Aragón a diferentes asociaciones como Alcañiz De tiendas,...

4

Alerta sanitaria: Retiran un modelo de gafas del eclipse con más de 7.500 ventas en el Bajo Aragón Histórico, Cuencas Mineras y Albarracín 

Estas son las capitales de comarca del Bajo Aragón Histórico en las que el eclipse total de Sol durará más tiempo

CONSULTAR MAPA. El fenómeno astronómico comenzará prácticamente al mismo tiempo en todo el territorio, entre las 19.35 y las 19.36, y alcanzará su máximo alrededor de las 20.30

Comentar

Estas son las capitales de comarca del Bajo Aragón Histórico en las que el eclipse total de Sol durará más tiempo

De concurso de gildas a dances tradicionales: Así se viven las fiestas patronales en el Bajo Aragón Histórico

FOTOGALERÍA. Los vecinos de localidades como Castellote, Fuentespalda, Foz Calanda, Belmonte de San José, Ráfales, Fayón, Los Olmos o Muniesa viven por todo lo alto su fin de semana más...

Comentar

De concurso de gildas a dances tradicionales: Así se viven las fiestas patronales en el Bajo Aragón Histórico

Una nueva tormenta de granizo arrasa campos de melocotón en Valmuel y Puigmoreno: «Tengo toda la cosecha perdida»

FOTOGALERÍA. Se calculan daños en al menos un 30% de las explotaciones agrícolas. Las pérdidas en los campos afectados son totales y el fruto tendría que ser destinado a zumo

5

Una nueva tormenta de granizo arrasa campos de melocotón en Valmuel y Puigmoreno: «Tengo toda la cosecha perdida»

Dos vecinos de Alcañiz quedan atrapados en la Silent Route durante más de una hora por las fuertes lluvias: «Me dijeron que tuviera paciencia»

Denuncian que llamaron al 112 en al menos tres ocasiones y nadie acudió a su rescate hasta que pudieron hablar con un familiar que les auxilió. DGA defiende que se...

4

Dos vecinos de Alcañiz quedan atrapados en la Silent Route durante más de una hora por las fuertes lluvias: «Me dijeron que tuviera paciencia»

Aragón activa el dispositivo especial del eclipse y pone en marcha los cuatro Puntos Oficiales de Observación

Los POGA desplegados en la Comunidad en Javalambre, Calamocha, Alcañiz y Épila inician su actividad tras superar los 3.000 vehículos registrados y alcanzar las 10.000 personas inscritas

Comentar

Aragón activa el dispositivo especial del eclipse y pone en marcha los cuatro Puntos Oficiales de Observación
Periódico del Bajo Aragón Histórico