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14 AGO 2026|

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A remojo en el río y en plena plaza: Valderrobres da la bienvenida a sus fiestas con un multitudinario chupinazo

GALERÍA. Las peñas toman las calles del municipio para inaugurar seis días de celebraciones que continuarán por todo lo alto hasta el próximo miércoles

Chupinazo de Valderrobres 2026 / J. B.
Chupinazo de Valderrobres 2026 / J. B.

Jesús Burgos14 08 2026

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ActualidadCultura y OcioFiestas patronales

Valderrobres ha dado este viernes el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales con un multitudinario chupinazo que ha llenado de color y ambiente las calles y la plaza de España. Las camisetas de las distintas peñas, la música de la charanga Sempre Sone Be y las altas temperaturas han marcado las primeras horas de unas celebraciones que se prolongarán hasta el próximo miércoles, 19 de agosto.

Desde primera hora, los vecinos han comenzado a concentrarse para compartir el tradicional desayuno de peñas y preparar una de las jornadas más esperadas del año. A las once de la mañana, la plaza de España ya ha reunido a numerosos peñistas, que han esperado acompañados por la música de la charanga hasta las doce del mediodía, cuando el cohete lanzado desde el Ayuntamiento ha anunciado oficialmente el inicio de las fiestas.

El calor ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada. La barra instalada en las inmediaciones del Ayuntamiento ha permanecido continuamente llena y, en plena plaza, una manguera ha servido para refrescar a los asistentes. Muchos han acabado completamente empapados, mientras el ambiente festivo se ha trasladado también hasta el río Matarraña, donde algunos jóvenes se han lanzado al agua desde el Puente de Piedra.

Algunos jóvenes disfrutando del agua en el río Matarraña / Jesús Burgos
Algunos jóvenes disfrutando del agua en el río Matarraña / Jesús Burgos

El ambiente de peñas ha sido una de las imágenes más destacadas del inicio de las celebraciones, con grupos de amigos luciendo sus camisetas y disfrutando de las primeras horas de fiesta. Entre ellos estaba Jesús Lozano, vecino de Valderrobres, que ha explicado que la jornada había comenzado con un desayuno entre amigos y con la preparación de sus “gorrineras”. “El chupinazo ha sido genial, siempre es muy emocionante”, ha señalado.

Jesús Lozano y su grupo de amigos disfrutando de las fiestas de Valderrobres / Jesús Burgos
Jesús Lozano y su grupo de amigos disfrutando de las fiestas de Valderrobres / Jesús Burgos

Tras el lanzamiento del cohete, las peñas han continuado la jornada con comidas y encuentros entre amigos antes de afrontar los actos programados para esta tarde. Lozano también ha explicado que ya están trabajando en la preparación de una de las novedades de este año: el regreso del descenso de barcos locos por el Matarraña, previsto para el domingo. «Está en proceso», ha contado entre risas sobre la embarcación que están construyendo a falta de tan solo dos días.

Reinas, Damas y pregón

La programación continúa a las ocho de la tarde con el tradicional desfile de carrozas, que parte del pabellón hasta la plaza de España con las Reinas y Damas y el acompañamiento de la Banda San Antón. A las nueve es su proclamación. A continuación el pregón, que corre a cargo de la Asociación Musical Banda San Antón, un reconocimiento por sus 30 años de trayectoria y su labor al frente de la Escuela Municipal de Música, con 200 alumnos.

La primera jornada se cerrará con una discomóvil infantil con DJ Blay y, ya de madrugada, la actuación de la Orquesta Miami Show en la carpa de fiestas, seguida de discomóvil.

El programa diseñado por el Ayuntamiento se prolongará durante seis días con propuestas para todas las edades y una combinación de tradición y novedades. Entre ellas destaca el regreso del descenso de barcos locos por el Matarraña, una actividad que se celebró hace unos 20 años y que las peñas, especialmente los más jóvenes, habían reclamado recuperar. Además, durante los próximos días habrá actos taurinos, folklore, música, deporte y actividades infantiles, además de las propuestas nocturnas que pondrán el punto final a cada jornada.

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