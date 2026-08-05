Valderrobres se sirve de la realidad virtual para pasear por sus calles en 1590

Los atractivos de Valderrobres son inmumerables y las posibilidades de darlos a conocer no parecen tener techo. Si en marzo se abría al público la Cámara Oscura, este verano se suman los paseos virtuales por el entorno del castillo en el siglo XVI. La experiencia se llama ‘Regreso al pasado. Un viaje por el Valderrobres de 1590’, y comenzó a ofrecerse al público el mes de julio. Se ha llevado a cabo con una ayuda de 184.362,86 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2023, concedida a la Fundación Valderrobres Patrimonial Asunción Tomás Foz. Este miércoles la ha conocido de primera mano la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Tras inaugurar la nueva pista de pádel de Mazaleón, ha continuado su ruta por el Matarraña por Valderrobres.

Ha probado la experiencia que viven todos los usuarios al colocarse las gafas. El público se sumerge durante diez minutos en una realidad virtual inmersiva que propone un viaje en el tiempo. El paseo comienza con un vuelo que sale desde el castillo para ver desde el aire Valderrobes en la actualidad para, a los 30 segundos enlazar con el regreso a 1590. El visitante puede ver escenas en las que se encontrará con el horno en el lugar en el que estaba, con la herrería, y con el ayuntamiento que estaba en construcción. "Precisamente, escoger el año 1590 era por eso, para que se viera que el ayuntamiento estaba construyéndose en ese momento", ha especificado Manuel Siuarana, director de la Fundación Valderrobres Patrimonial.

Celebra la buena acogida del público, y calcula que el 20% de quien visita los monumentos está viendo también la realidad virtual. Esta acon una subvención de los fondos de inversión de Teruel, de la sección destinada a fundaciones para recuperación del patrimonio, y porque esto forma parte de la recuperación del patrimonio.

Esta propuesta es un revulsivo y no solo para las visitas. "Sirve para que los turistas puedan conocer nuestro municipio, pero también para los propios vecinos de Valderrobres. Para que puedan disfrutar de lo que era el Valderrobres de 1590, algo que, indudablemente, la mayoría desconocíamos y no nos hacíamos ni tan siquiera la idea de cómo podía ser. Es algo importante contar con esta herramienta", ha apuntado el alcalde, Carlos Boné.

De la aportación histórica y patrimonial se ha ocupado Siurana como historiador del Arte, y de la técnica, la empresa de Zaragoza Ábaco Digital. "El proyecto está inspirado en uno que pudimos ver hace unos cuantos años en Madrid, que se titulaba 'Los diez últimos días de Pompeya'. Ya pensamos en que también lo podríamos hacer en Valderrobres", ha añadido Siurana.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha instado a "sentirnos todos orgullosos de que Valderrobres sea uno de los municipios sin duda más bonitos de España, ya que, además, no se conforma con serlo". Ha destacado que continuamente trabaje para seguir recuperando las raíces y la cultura, y el trabajo realizado desde el Ayuntamiento y la Fundación Valderrobres Patrimonial.

Ha asegurado que un proyecto como este demuestra "que se puede seguir apoyando esa tradición y las raíces, y hacerlo con algo tan importante como es la tecnología y la innovación". Una "combinación perfecta", de raíces, historia, patrimonio y, además, innovación y tecnología. "Desde el Gobierno de Aragón queremos destacar lo importante que es apoyar las iniciativas con la colaboración institucional, porque es trabajar por nuestro medio rural, es trabajar por la cohesión territorial, es extender las oportunidades y Valderrobres es un ejemplo por cómo ha sabido rescatar su potencial y su atracción turística para dinamizarse como municipio".