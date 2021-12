Valjunquera ampliará su oferta de vivienda pública de alquiler con dos inmuebles

El Ayuntamiento de Valjunquera adquirirá dos viviendas para ofrecerlas en alquiler social y unirlas a los 3 inmuebles que ya tiene alquilados a varias familias. Así lo dio a conocer el consistorio después de que en los últimos meses, el ayuntamiento se propusiese como una de sus prioridades paliar la crónica falta de vivienda que vive la localidad, especialmente tras el aumento de población que está viviendo. Para ello el consistorio tiene previsto invertir 120.000 euros procedentes de fondos propios y del POS de la Diputación Provincial de Teruel. El objetivo es, con esta cantidad, poder adquirir los dos inmuebles -situados en el centro del casco urbano- antes de que finalice el año y proceder a acometer algunas reformas como la instalación de calefacción.

El objetivo es que en marzo del próximo año las dos viviendas puedan estar disponibles. No descartan, asimismo, poder adquirir un tercer inmueble.«Tenemos como una de nuestras principales prioridades el hacer todo lo posible para ofrecer vivienda de alquiler social. Además queremos solventar la falta de vivienda, no solo de alquiler, si no también favorecer la compraventa», explicó Susana Traver, alcaldesa de Valjunquera. Sin embargo existe ya lista de espera. En las últimas semanas son varias las personas que decidieron apuntarse a la lista de espera para poder hacerse con una vivienda de alquiler.

Se trata de perfiles muy distintos que pasan por parejas de jóvenes de Valjunquera, jubilados que quieren establecerse de forma permanente y hasta familias sin vinculación previa con la localidad pero quieren probar a vivir en Valjunquera para decidir luego si establecerse de manera permanente. «Queremos que tanto los que quieren emanciparse como quien quiera probar a vivir aquí, tenga la oportunidad de hacerlo, porque sabemos que se quedarán y terminarán haciéndose una vivienda», añadió la primer edil.

De forma paralela, el municipio inició un inventariado de inmuebles vacíos o de segundas residencias con el objetivo de ponerse en contacto con sus propietarios y ofrecerse como intermediarios para facilitar una operación de compraventa. Desde el ayuntamiento subrayaron que son muchos los pobladores que tienen decidido establecerse de forma definitiva en la localidad pero se encuentran con que es muy difícil poder adquirir una vivienda. Hasta el momento se han localizado 4 viviendas susceptibles de poder formalizar una operación de compraventa.

Asimismo, en todos estos meses el consistorio ha tenido que superar varios contratiempos. «Nos ha ocurrido ya el tenerlo todo hablado y en el último momento, por distintas problemáticas, tener que anular la operación», añadió Traver. La intención ahora es poder construir en los próximos meses 8 viviendas más. Para ello optarán a distintas ayudas que irán destinada a construir nuevos edificios. En este caso, 4 de las viviendas se alquilarían en régimen normal y las 4 restantes serían alquileres sociales en los que se priorizaría a personas con movilidad reducida.

Problema crónico en el medio rural

La situación se repite en buena parte del resto de localidades, no solo de la comarca del Matarraña, si no de todo el medio rural aragonés. En el ámbito matarrañense la falta de vivienda tanto de alquiler, como de compra, se nota especialmente en las localidades más turísticas como Valderrobres y Beceite. En esta última localidad especialmente, ya que buena parte de la vivienda nueva se destina a usos turísticos por lo que apenas existe oferta de alquiler. De igual modo, muchos de los inmuebles son segundas residencias.

Sin embargo en otros municipios menos turísticos la situación no es mejor. En estos casos el problema, tal y como explican muchos alcaldes, es que las viviendas existentes están muy deterioradas o en fase de abandono y son pocos los propietarios que se deciden a reformarlas para ofrecerlas en alquiler o incluso ponerlas a la venta. «Tenemos mucha vivienda cuyos propietarios la tienen como segunda residencia pero, en muchos casos, ni apenas vienen ni tampoco quieren o se deciden a alquilarla o venderla y la situación se repite en todo el medio rural», añadió la alcaldesa. En el caso del Matarraña el problema se ha agudizado en los últimos años gracias a una tímida pero constante recuperación demográfica que muchos de los municipios están experimentando.