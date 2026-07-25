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25 JUL 2026|

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Valjunquera culmina la renovación integral de sus piscinas con una inversión de 175.000 euros

El Ayuntamiento moderniza las instalaciones, mejora su accesibilidad y amplía los servicios del recinto gracias a una actuación financiada con fondos propios y los planes de obras de la Diputación de Teruel

Piscina municipal de Valjunquera / Cedida
Piscina municipal de Valjunquera / Cedida

Jesús Burgos25 07 2026

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ActualidadInfraestructuras

Las piscinas municipales de Valjunquera estrenan este verano una imagen completamente renovada tras una inversión de 175.000 euros que ha permitido modernizar unas instalaciones que, según el Ayuntamiento, habían quedado obsoletas después de décadas de uso. La actuación, ejecutada en dos fases entre 2025 y 2026, ha supuesto la rehabilitación integral del edificio de vestuarios, la mejora de la accesibilidad, la renovación del césped y diversas actuaciones en el entorno, convirtiendo el recinto en uno de los principales espacios de encuentro durante los meses de verano.

La alcaldesa de Valjunquera, Susana Traver, explica que la piscina es "uno de los mayores atractivos del periodo estival" para un municipio de pequeñas dimensiones y considera que las elevadas temperaturas registradas en los últimos veranos hacían necesaria una actuación de esta envergadura. "Ya no es solo una infraestructura de ocio, sino un servicio que nos da un respiro durante los meses de verano", destaca.

Una reforma integral en dos fases

La intervención comenzó tras el cierre de la temporada de baño del pasado año con una primera fase de 56.000 euros destinada a demoler y reconstruir parte del edificio de servicios. Se actuó sobre los antiguos vestuarios femeninos y la zona de barra del bar, conservando únicamente las paredes exteriores y la cubierta, mientras se renovaban completamente los espacios interiores.

Este año, el Ayuntamiento ha completado una segunda fase, valorada en 98.000 euros, centrada en los vestuarios masculinos y en la reorganización del edificio para adaptarlo a las necesidades actuales. La remodelación ha permitido reducir espacios poco funcionales y crear nuevas dependencias, entre ellas una cocina para el bar y dos aseos adaptados para personas con discapacidad.

Uno de los principales objetivos de la actuación ha sido mejorar la accesibilidad. Para ello se han instalado rampas en los accesos al edificio y nuevas escaleras que facilitan la entrada al vaso de la piscina a personas con movilidad reducida.

Nuevos servicios y mejora del entorno

La actuación también ha incluido una inversión de 15.500 euros para rehabilitar el acceso a la depuradora, adaptando las instalaciones a las exigencias sanitarias actuales, además de la renovación completa del césped, con un coste superior a los 5.000 euros. A ello se suma la mejora de la zona ajardinada situada entre la piscina y el pabellón municipal, unos trabajos realizados gracias a un trabajador contratado mediante el Plan de Fomento del Empleo Agrario (SEPE). En ese espacio también se han instalado varias esculturas de forja donadas por un vecino de la localidad.

Según la alcaldesa, la respuesta de los usuarios está siendo muy positiva y la modernización del recinto ya se está reflejando en un aumento del número de abonos respecto a temporadas anteriores.

Financiación municipal y apoyo de la Diputación

La reforma se ha financiado mediante una combinación de recursos propios y los Planes de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Teruel correspondientes a 2025 y 2026. Estos programas han aportado alrededor de 85.000 euros, mientras que el resto de la inversión ha sido asumido por las arcas municipales.

Traver reconoce que el esfuerzo económico ha sido importante para un municipio del tamaño de Valjunquera, pero considera que la actuación era prioritaria por el uso intensivo que registran las instalaciones durante el verano.

Una vez finalizada la reforma de las piscinas, el Ayuntamiento prevé completar durante los próximos meses los garajes de las cuatro viviendas de nueva construcción impulsadas por el consistorio. De cara al último tramo de la legislatura, el equipo de gobierno estudia nuevos proyectos centrados en la renovación de redes municipales o la construcción de nuevas viviendas, en función de la disponibilidad presupuestaria.

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