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01 AGO 2026|

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El valor del patrimonio fortificado, protagonista en el Día de los Castillos celebrado en Alcañiz

La Asociación para la Recuperación de los Castillos Turolenses elige la capital bajoaragonesa para conmemorar el décimo aniversario de sus jornadas de divulgación

Representantes del Ayuntamiento de Alcañiz, el Instituto de Estudios Turolenses y Arcatur este sábado en Alcañiz con motivo del Día de los Castillos / C.O.
Representantes del Ayuntamiento de Alcañiz, el Instituto de Estudios Turolenses y Arcatur este sábado en Alcañiz con motivo del Día de los Castillos / C.O.

Camila Ortiz Tomaselli01 08 2026

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Alcañiz

ActualidadCultura y Ocio

El valor del patrimonio fortificado de la provincia de Teruel ha sido protagonista este sábado en Alcañiz. La ciudad ha sido elegida por la Asociación para la Recuperación de los Castillos Turolenses (ARCATUR) para celebrar una jornada con la que conmemorar el Día de los Castillos a base de charlas, mesas redondas y hasta una visita interpretativa a la Torre Campamento.

La asociación ARCATUR fue creada en el año 2014 y desde entonces lleva trabajando para promover la investigación y difusión de la arquitectura fortificada de la provincia de Teruel. Además, también se encargan de impulsar las acciones necesarias para asegurar su correcta conservación y su aprovechamiento cultural y turístico.

Este año, además, celebran el décimo aniversario del Día de los Castillos, una cita que han celebrado a lo largo de diferentes municipios de la provincia. La ubicación que eligen nunca es casual. El año pasado, por ejemplo, eligieron Linares de Mora después de que se otorgara la cesión de su castillo al Ayuntamiento. "Intentamos escoger lugares que hayan destacado por diferentes hechos relacionados con el patrimonio fortificado. También hemos estado en otros pueblos como Mirambel, Mora de Rubielos...Buscamos divulgar a lo largo y ancho de Teruel", ha explicado Rubén Sánchez, historiador militar y director del Centro de Estudios ARCATUR.

En ese sentido, este 2026 han considera a la capital bajoaragonesa como lugar idóneo al ver el "gran esfuerzo" que se está realizando para recuperar bienes de alto interés como la Torre Campamento. Esta va a restaurarse y convertise en un atractivo visitable más de Alcañiz. En ella, además, se han realizado catas que han permitido revelar el interior de la fortificación y otras características defensivas, como la existencia de un foso de varios metros de profundidad a su alrededor, un aljibe para recoger agua de lluvia o una rampa para facilitar el acceso de maquinaria, munición o suministros. "Es importante que se trabaje para que esas huellas de nuestros castillos no se pierdan", ha añadido Sánchez.

No obstante, Alcañiz también destaca por otros "tesoros" a poner en valor, como su imponente Castillo, donde este sábado se ha llevado a cabo un amplio programa divulgativo. El mismo está incluido en el amplio catálogo que ARCATUR realizó en 2024, y en el cual se recoge 348 fortificaciones construidas durante los siglos X al XIX a lo largo de toda la provincia. En él, además, se especifica que las Comarcas del Maestrazgo y Matarraña son las que presentan mayor densidad de estas construcciones, además de Gúdar-Javalambre.

Estos fueron algunos de los detalles que se trasladaron en la décima edición del Día de los Castillos. El programa arrancó de la mano de Javier Ibáñez, arqueólogo y subdirector del Centro de Estudios ARCATUR, quien ofreció la charla 'Las fortificaciones del siglo XIX y la telegrafía óptica', a la cual se unió también Sánchez. En ella, dejaron de manifiesto cómo todavía se sigue aprendiendo historia a través de estas fortificaciones. "Hace poco excavamos el castillo de Montalbán y descubrimos detalles de cómo fue asaltado", concretó Ibáñez.

La jornada también contó con la presencia del alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, quien agradeció a ARCATUR y al IET por elegir Alcañiz como sede para estas jornadas, así como al concejal de Patrimonio, Carlos Andreu, "por el trabajo que está realizando". Por su parte, Inmaculada Plaza, directora del IET, quiso hacer hincapié en la importancia de la labor que se realiza desde ARCATUR. "Mantener una iniciativa durante 10 años implica un gran esfuerzo, pero que siga viva indica que hay un interés por este tipo de patrimonio", dijo.

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