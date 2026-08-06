Un vecino de Alcorisa es investigado por invadir el carril izquierdo y herir de gravedad a dos personas

Un vecino de Alcorisa está siendo investigado por la Guardia Civil tras chocar su moto contra otra al invadir el carril izquierdo y herir de gravedad a las dos personas que viajaban en el otro vehículo. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de julio en Zorita del Maestrazgo (Castellón).

Como consecuencia del siniestro, se investiga al motorista por un delito de lesiones por imprudencia grave debido a las condiciones por las que se produjo el incidente.

El vecino de Alcorisa podría ser condenado a una pena de prisión de 3 a 6 meses o a pagar una multa de 6 a 18 meses. Además, se le retirará el permiso de conducción de uno a cuatro años.