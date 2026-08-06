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07 AGO 2026|

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Un vecino de Alcorisa es investigado por invadir el carril izquierdo y herir de gravedad a dos personas

Los hechos ocurrieron en Zorita del Maestrazgo. Se enfrenta a una retirada de carnet de uno a cuatro años

Los agentes de la Guardia Civil se encargan de la investigación. / G.C.
Los agentes de la Guardia Civil se encargan de la investigación. / G.C.

Gema Romero06 08 2026

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Alcorisa

ActualidadSucesos

Un vecino de Alcorisa está siendo investigado por la Guardia Civil tras chocar su moto contra otra al invadir el carril izquierdo y herir de gravedad a las dos personas que viajaban en el otro vehículo. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de julio en Zorita del Maestrazgo (Castellón).

Como consecuencia del siniestro, se investiga al motorista por un delito de lesiones por imprudencia grave debido a las condiciones por las que se produjo el incidente.

El vecino de Alcorisa podría ser condenado a una pena de prisión de 3 a 6 meses o a pagar una multa de 6 a 18 meses. Además, se le retirará el permiso de conducción de uno a cuatro años.

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