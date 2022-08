La velocidad de internet con calidad aún no llega a 4 de cada 10 turolenses

«En el mundo rural faltan ofertas de teletrabajo»

El teletrabajo es vital para la maellana Sandra Gazulla. Ella es ingeniera informática y hace varios años que trabaja desde casa para poder pasar más tiempo con sus dos pequeños y su marido. Desde que su municipio cuenta con fibra óptica, sus condiciones laborales son mucho mejores. «Tan solo tengo problemas si se va la luz, la cobertura o internet porque no puedo contactar con nadie. En ese caso, solo me queda esperar», menciona la de Maella.

Desde que teletrabaja, Sandra es mucho más feliz y considera que este formato de trabajo se debería potenciar mucho más en el mundo rural. «Creo que en las zonas rurales faltan ofertas de teletrabajo. Son una muy buena opción para que los jóvenes se queden en sus pueblos, pero está claro que hasta que no haya un mejor acceso a internet que garantice que no va a hacer fallos, el teletrabajo no va a ser del todo viable», explica la ingeniera.