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29 AGO 2026|

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Ver las carreras a cuerpo de rey: Así es un día en la zona VIP del Gran Premio de Aragón en Motorland

La experiencia tiene un coste medio de 2.400 euros e incluye salas de descanso, actividades en el pit lane y conocer a los pilotos de la parrilla

La zona vip de Motorland Aragón este sábado durante el Gran Premio de Aragón./ M.M.R.
La zona vip de Motorland Aragón este sábado durante el Gran Premio de Aragón./ M.M.R.

Marina Monreal29 08 2026

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A la hora de viajar hasta Motorland Aragón para disfrutar del Gran Premio, cada uno elige la modalidad y desembolso que destina a la experiencia. Desde una toalla estirada en la peluse hasta la comodidad de terner el asiento reservado en grada, existen infinitas formas de disfutar de las carreras. Ahora bien, si alguien quiere disfrutar del evento con las máximas comodidades, por segundo año consecutivo el trazado aragonés cuenta con una zona VIP gestionado por la empresa Vilaplana.

La experiencia, que viaja con su propio equipo y toda la logistica necesaria para montar cocinas y comedores, se replica en los circuitos de toda la temporada. Tiene un coste medio de unos 2.400 euros y está abierto a todos los públicos. En los tres lounges conviven clientes coorporativos que llegan gracias a invitaciones de varias empresas con los fans que escogen una experiencia exclusiva. La empresa organizadora defiende que se trata de un especio "para hacer networking". Durante el fin de semana, la zona vip de Motorland atenderá a más de 600 personas.

Además de las zonas climatizadas, el descanso y la vista privilegiada de la recta de salida, los aficionados VIP cuentan con actividades exclusivas. Durante todo el fin de semana pueden pasear por el paddock, ver el ambiente en el pit lane, vueltas en coche por los viales de servicio, e incluso entrar a los garajes de MotoGP. La experiencia más alta -existen tres niveles de 'very imporant person'- incluye conocer a los pilotos el domingo.

Un menú «con estrella»

Siguiendo con la apuesta por la gastronomía Michelin, al Gran Premio, el tercero de los cuatro que se celebran en España esta temporada, acudirá el chef Rafel Muria, que cuenta con una Estrella Michelín y un Sol de Repsol en su restaurante Quatre Molins, en la comarca catalana del Priorat, no muy lejor del Bajo Aragón turolense.

Además, se podrán degustar más de cien referencias culinarias de la mano del equipo de Vilaplana durante todo el fin de semana. Esta amplia oferta estará disponible desde primera hora de la mañana con la posibilidad de disfrutar de un desayuno/brunch con productos nacionales. A partir de ahí, se servirán platos como nigiri de pato pekin, bombón de foie, membrillo y pistacho; totopo de atún rojo toreado y hummus de chipotle; o sashimi de salmón ahumado con pimienta y limón.

Habrá una selección especial de postres con referencias como tarta sablé de albaricoques, cocktail de frutos rojos, exótico de maracuyá y coco y tarta de almendra y toblerone. También estará presente Rocambolesc con sus chocolatinas y su polo exclusivo para MotoGP. Asimismo, habrá opciones vegetarianas, veganas y dietas especiales para celíacos.

Desde la organización explican que la intención es que cada una de las citas en España tenga un propuesta gastronómica única y que los visitantes VIP tengan «una experiencia diferencial y de alto nivel». «Nuestro equipo trabaja de forma integral en todos los aspectos del servicio, prestando especial atención tanto al diseño de una carta a la altura de un evento de alcance mundial como este, como al cuidado de cada detalle del espacio», explica Fran Benítez, responsable de Vilaplana.

Imágenes de la zona VIP de Motorland Aragón organizada por la empresa Vilaplana. / M.M.R.

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