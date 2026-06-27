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27 JUN 2026|

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Una vestimenta aragonesa acorde al siglo XV y que mima cada detalle para deslumbrar en el Compromiso de Caspe

La asociación caspolina Histórica Vestimentum confecciona y gestiona el vestuario de todos los 100 voluntarios de la Conmemoración

Taller de Histórica Vestimentum donde se confecciona cada prenda. / S.F
Taller de Histórica Vestimentum donde se confecciona cada prenda. / S.F

Alba Zurita27 06 2026

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CaspeCompromiso de Caspe

ActualidadCultura y Ocio

La preparación del vestuario se ha convertido en una de las tareas más exigentes y el trabajo previo a la celebración del Compromiso requiere de mucha concentración y precisión. Es la asociación caspolina Histórica Vestimentum la encargada de preparar los vestuarios con hasta 100 trajes para esta ocasión, ya que han aumentado el número de niños y adultos que se animan a participar.

Disponen de un amplio fondo de armario acumulado durante años, pero cada incorporación requiere ajustes, nuevas confecciones y numerosas horas de taller. Este año, además, se han elaborado nuevas prendas para algunos personajes, como el traje de Pérez Agarriga, adaptado al nuevo actor que interpreta el papel. «Tenemos más de diez burros llenos de ropa y un montón de cajas con complemento tocados y otros accesorios», defiende Pedro Palacios presidente de la Asociación Histórica Vestimentum.

El resultado final podrá verse durante este fin de semana con detalles mimados hasta el último momento detrás de los bastidores y mucha coordinación entre todos los protagonistas de esta cita histórica.

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