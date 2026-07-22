La visita de un astronauta de la NASA y un ensayo general: Alcañiz presenta los actos previos al eclipse del 12 de agosto

Alcañiz es uno de los municipios que se encuentra en la zona perfecta para ver el eclipse que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Durante un minuto y treinta y tres segundos el sol se ocultará para dejar una imagen para el recuerdo. Ante este escenario único, el Ayuntamiento ha preparado actividades previas para dar a conocer la importancia de este hito histórico.

El martes 11 de agosto a las 21.30, día anterior al eclipse, el Auditorio Pui Pinos acogerá la ponencia 'La ciencia de la oportunidad en la Estación Espacial Internacional' del estadounidense Donald Pettit, ingeniero químico y astronauta de la NASA. La entrada es gratuita, pero es necesario realizar la inscripción. Además, habrá un intérprete que realizará una traducción al español.

Pettit ha sido protagonista de varios viajes espaciales, sumando más de 590 días en órbita y trece horas en paseos espaciales. De hecho, regresó a la Tierra el pasado 20 de abril de 2025 de su misión más reciente, el mismo día que cumplía 70 años. Además, es uno de los astronautas más veteranos de la NASA y forma parte un nutrido grupo de científicos estadounidenses que han elegido Alcañiz para observar el eclipse del próximo 12 de agosto.

Desde el Ayuntamiento defienden que se trata de una ocasión única para escuchar el testimonio de este experimentado astronauta donde relatará sus vivencias en el espacio y los experimentos que ha realizado en órbita. Además, es el creador del Capillary Cup, un vaso que permite beber en condiciones de gravedad cero.

Ensayo del Eclipse

En colaboración con la Agrupación Astronómica Bajo Aragón, el sábado 1 de agosto a las 20.00 se realizará un ensayo de visualización del eclipse en el mismo punto de observación establecido por el Ayuntamiento de Alcañiz. Miembros de la Agrupación Astronómica Bajo Aragón impartirán una charla sobre la explicación detrás de este fenómeno y cómo observarlo con seguridad.

Puntos de recogida de las gafas homologadas

La Diputación de Teruel ha coordinado la entrega de gafas homologadas para observar el eclipse para toda la población de la provincia. En Alcañiz, la distribución de las mismas se va a realizar desde la Oficina de Turismo en los próximos días, también en Valmuel y Puigmoreno se establecerán puntos de recogida de gafas para los vecinos de estas dos pedanías. Además, en cada uno de los actos alrededor del eclipse programados en Alcañiz, se repartirán gafas a los asistentes.

Seguridad y precaución

Los principales consejos para disfrutar con seguridad de este evento son utilizar gafas homologadas para la observación e hidratarse bien. A nivel organizativo, desde la Administración se solicita planificar con anterioridad la asistencia al evento, evitar los desplazamientos en vehículos particulares y respetar el entorno natural en el que se presencie el eclipse. Se pide especial precaución a la ciudadanía para evitar incendios forestales en previsión de que en esa fecha se registren altas temperaturas, propias del mes de agosto.