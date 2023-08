La visita del Rey del Tíbet a Monroyo sitúa a la provincia como un «espacio idóneo para el retiro budista»

La visita del Rey del Tíbet en el exilio a cualquier país de mayoría budista como Camboya, Japón, Mongolia, Singapur, Tailandia o Vietnam atraería a miles de seguidores. No por su título monárquico, sino por el espiritual. Su Santidad Khondung Gyatna Vajra Rinpoche es el 43º Sakya Trizin, es decir, el actual maestro principal del linaje Sakya -desde que su padre Gongma Tricheny abdicó en él- y, por tanto, el segundo líder en la jerarquía espiritual del budismo tibetano después del Dalái Lama. Su presencia en Asia podría asemejarse al revuelo que despertaría la llegada del papa Francisco a cualquier país de mayoría católica. Por eso, que la recepción del Rey del Tíbet este lunes en el centro de retiro de Monroyo ‘Sangchen Norbu Ling’ no haya estado abarrotada ni llena de flashes no significa que no haya sido «muy importante» para la veintena de fieles que le han recibido.

Su Santidad Khondung Gyatna Vajra Rinpoche se encuentra de gira por Europa y en su visita a España ha decidido hacer una parada en el Matarraña, donde ya estuvo hace dos años. «No es habitual que venga a sitios como este. Está acostumbrado a ir a lugares muy amplios y con mucha gente. Su presencia aquí es muy buena no sólo para nuestro centro, sino también para toda la comarca por la repercusión que va a tener entre los budistas. Estamos muy contentos», ha contado el Lama Ngawang Wangjor, fundador del centro de retiro de Monroyo.

En la anterior ocasión, el objetivo de la visita de Su Santidad fue la consagración de ‘Sangchen Norbu Ling’. «El centro está muy apartado y todavía faltan muchas cosas por terminar. Pensé que no volvería a venir», ha expresado, entre risas, el Lama. Esta segunda visita «avala la trayectoria del centro como espacio de retiro budista de incidencia internacional» y «sitúa al medio rural de Teruel como un espacio idóneo y privilegiado para promover prácticas y retiros espirituales en el marco del necesario diálogo interreligioso».

El Rey del Tíbet en el exilio ha visitado el Matarraña por segunda vez./ Centro de retiro de Monroyo

El Lama Ngawang Wangjor, que significa «el que atrae discípulos», nació en Caspe y se llama Vicente, aunque nadie lo llama así desde que se ordenó monje. Fue el anterior Rey del Tíbet, Su Santidad Gongma Trichen, quien le concedió el título de Lama (maestro espiritual en el budismo tibetano). La ceremonia fue llevada a cabo en 2008 en India por uno de los maestros más distinguidos del budismo tibetano, S.E. Luding Khen Rinpoche.

Iniciación al Buda de la Medicina

La jornada festiva de este lunes ha comenzado al mediodía con el recibimiento de Su Santidad Khondung Gyatna Vajra Rinpoche y una posterior comida a las 13.30. A partir de las 16.00, el Rey del Tíbet ha impartido la Iniciación del Buda de la Medicina y después una enseñanza sobre ‘Cómo afrontar el equilibrio interno: La práctica del Dharma para sanar la mente’. Además de todas las personas que se inscribieron con anterioridad y han podido vivirlo de forma presencial, la ceremonia se ha retransmitido online, con traducción simultánea, en 27 países.

La ceremonia se ha retransmitido de forma online, con traducción simultánea, en 27 países./ Centro de retiro de Monroyo

«Para nosotros esta práctica es muy importante, porque además de ser un centro de retiro para estudiantes profesionales, nos dedicamos mucho a la sanación a nivel mental y espiritual y trabajamos el acompañamiento en el momento de la muerte», ha explicado el caspolino Lama Ngawang Wangjor.