Vive el eclipse con seguridad

El 12 de agosto de 2026 sucederá un eclipse total de Sol, un momento histórico que tendrá en Aragón uno de sus mejores lugares de observación. Para disfrutarlo plenamente, conviene prepararse con tiempo y seguir unas sencillas recomendaciones de seguridad que te permitirán aprovechar al máximo cada minuto de este acontecimiento celestial extraordinario y convertir tu visita en una experiencia inolvidable bajo el cielo aragonés.
CUIDADO CON EL SOL
Presta atención al calor durante la espera
Las altas temperaturas y la exposición prolongada pueden provocar deshidratación, golpes de calor y quemaduras solares.
GAFAS ADECUADAS
Protege tu vista: observación segura del eclipse
Mirar el sol sin protección adecuada puede causar lesiones graves e irreversibles en la retina, incluso con exposiciones cortas y sin ser doloroso.
CARRETERAS
Planifica la observación y evita desplazamientos innecesarios
El eclipse puede atraer a muchas personas a los mismos puntos de observación. Organiza tu desplazamiento con tiempo, elige espacios seguros y ten en cuenta también el regreso.
INCENDIOS Y MEDIO NATURAL
Prevención de incendios y respeto al medio natural
Es época de máximo riesgo de incendios forestales. Extrema las precauciones en el monte.
Un pequeño descuido puede provocar un gran incendio forestal.