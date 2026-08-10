Vive el eclipse con seguridad

El 12 de agosto de 2026 sucederá un eclipse total de Sol, un momento histórico que tendrá en Aragón uno de sus mejores lugares de observación. Para disfrutarlo plenamente, conviene prepararse con tiempo y seguir unas sencillas recomendaciones de seguridad que te permitirán aprovechar al máximo cada minuto de este acontecimiento celestial extraordinario y convertir tu visita en una experiencia inolvidable bajo el cielo aragonés.

CUIDADO CON EL SOL Presta atención al calor durante la espera Las altas temperaturas y la exposición prolongada pueden provocar deshidratación, golpes de calor y quemaduras solares. Bebe agua a menudo.

Utiliza protección solar adecuada, especialmente en niños, y reaplícala con frecuencia.

Usa ropa ligera y de protección.

Permanece en zonas de sombra o frescas.

Evita el alcohol y las bebidas energéticas.

GAFAS ADECUADAS Protege tu vista: observación segura del eclipse Mirar el sol sin protección adecuada puede causar lesiones graves e irreversibles en la retina, incluso con exposiciones cortas y sin ser doloroso. Utiliza gafas de eclipse homologadas (EN ISO 12312-2, con marcado CE) y en buen estado.

Usa filtros específicos en la entrada de instrumentos ópticos como telescopios o prismáticos.

Realiza observaciones breves. Lo recomendable es menos de 30 segundos.

Supervisa a los menores.

CARRETERAS Planifica la observación y evita desplazamientos innecesarios El eclipse puede atraer a muchas personas a los mismos puntos de observación. Organiza tu desplazamiento con tiempo, elige espacios seguros y ten en cuenta también el regreso. Prioriza la observación en entornos próximos, seguros y autorizados.

Si vas en vehículo, acude con suficiente antelación.

El Gobierno de Aragón ha habilitado cuatro puntos de observación segura. Si vas con tu vehículo, autocaravana o quieres acampar, reserva tu plaza en turismodearagon.com

Recuerda que la circulación debe realizarse exclusivamente por las vías autorizadas.

Piensa en el regreso: puede haber atascos. Lleva combustible, agua, comida, algo de abrigo y chalecos reflectantes.