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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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11 AGO 2026|

Actualizado 22:05

Vive el eclipse con seguridad

Aragón celebrará este verano un momento único. Prepárate para disfrutarlo sin riesgos

Consejos para ver el eclipse del 12 de agosto de 2026 en Aragón./ DGA
Consejos para ver el eclipse del 12 de agosto de 2026 en Aragón./ DGA

La COMARCA10 08 2026

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Eclipse 2026

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El 12 de agosto de 2026 sucederá un eclipse total de Sol, un momento histórico que tendrá en Aragón uno de sus mejores lugares de observación. Para disfrutarlo plenamente, conviene prepararse con tiempo y seguir unas sencillas recomendaciones de seguridad que te permitirán aprovechar al máximo cada minuto de este acontecimiento celestial extraordinario y convertir tu visita en una experiencia inolvidable bajo el cielo aragonés.

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN ECLIPSE 12 DE AGOSTO

CUIDADO CON EL SOL

Presta atención al calor durante la espera

Las altas temperaturas y la exposición prolongada pueden provocar deshidratación, golpes de calor y quemaduras solares.

  • Bebe agua a menudo.
  • Utiliza protección solar adecuada, especialmente en niños, y reaplícala con frecuencia.
  • Usa ropa ligera y de protección.
  • Permanece en zonas de sombra o frescas.
  • Evita el alcohol y las bebidas energéticas.

GAFAS ADECUADAS

Protege tu vista: observación segura del eclipse

Mirar el sol sin protección adecuada puede causar lesiones graves e irreversibles en la retina, incluso con exposiciones cortas y sin ser doloroso.

  • Utiliza gafas de eclipse homologadas (EN ISO 12312-2, con marcado CE) y en buen estado.
  • Usa filtros específicos en la entrada de instrumentos ópticos como telescopios o prismáticos.
  • Realiza observaciones breves. Lo recomendable es menos de 30 segundos.
  • Supervisa a los menores.

CARRETERAS

Planifica la observación y evita desplazamientos innecesarios

El eclipse puede atraer a muchas personas a los mismos puntos de observación. Organiza tu desplazamiento con tiempo, elige espacios seguros y ten en cuenta también el regreso.

  • Prioriza la observación en entornos próximos, seguros y autorizados.
  • Si vas en vehículo, acude con suficiente antelación.
  • El Gobierno de Aragón ha habilitado cuatro puntos de observación segura. Si vas con tu vehículo, autocaravana o quieres acampar, reserva tu plaza en turismodearagon.com
  • Recuerda que la circulación debe realizarse exclusivamente por las vías autorizadas.
  • Piensa en el regreso: puede haber atascos. Lleva combustible, agua, comida, algo de abrigo y chalecos reflectantes.

INCENDIOS Y MEDIO NATURAL

Prevención de incendios y respeto al medio natural

Es época de máximo riesgo de incendios forestales. Extrema las precauciones en el monte.
Un pequeño descuido puede provocar un gran incendio forestal.

  • Recuerda que está prohibido encender hogueras, barbacoas o cualquier tipo de fuego en el monte y sus proximidades.
  • No arrojes basura ni residuos al suelo. Deposítalos siempre en los lugares habilitados.
  • Evita fumar en espacios forestales. Si lo haces, asegúrate de apagar completamente la colilla y nunca la arrojes al suelo.
  • La acampada libre está prohibida fuera de los espacios expresamente autorizados.
  • Respeta las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento establecidas para proteger el medio natural y garantizar la seguridad de todos.

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