Vuelve a funcionar la máquina de autoventa de Renfe de Caspe

La máquina expendedora de billetes de Renfe de la estación de Caspe vuelve a funcionar. Esta máquina llevaba más de un año en desuso debido a varias averías que tardaron en ser arregladas. Se trata de la única máquina con la que cuenta la comarca del Bajo Aragón-Caspe a lo largo de sus estaciones (en Caspe, Fabara, Nonaspe y Fayón). Además, en ella ya está disponible la opción de adquisición del nuevo abono gratuito de Renfe. Este se puede encontrar bajo la nomenclatura de «Ab. Recurrente».

Esta máquina de autoventa suscitó especial interés cuando se conoció la semana pasada que los nuevos abonos de transporte gratuitos de Renfe, en el caso de aquellos destinados a las líneas de Media Distancia, no se podrán adquirir a través de la página web ni de la aplicación móvill. Para ello, es preciso conseguirlo mediante una de las máquinas autoventa que se sitúan en las estaciones o en las taquillas.

Con esta noticia, cobró importancia la máquina expendedora de la estación de Caspe, que llevaba un tiempo fuera de servicio. Esa situación se debe a que cuando el aparato ha sufrido alguna avería, el personal de Renfe tarda en recibir el aviso, bien sea por algún usuario o por parte de los interventores de Adif que trabajan en la línea. A ello se suma la localización en la que está ubicada, ya que se encuentra a la intemperie y las diferentes condiciones climáticas afectan en su funcionamiento.

La pasada semana, Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe, aseguró que Renfe le había confirmado la avería de dicha máquina, por lo que Mustieles indicó que esperaba «una rápida solución».

Estos aparatos fueron instalados hace años en algunas estaciones para sustituir a las taquillas. Sin embargo, la de Caspe no era la única que había dejado de funcionar. De hecho, la máquina que se sitúa en La Puebla de Híjar, de la misma línea ferroviaria que Caspe, ha sufrido numerosas averías a lo largo del tiempo. «Me alegro de saber que en la actualidad este servicio está operativo», reconoció Pedro Bello, alcalde poblano, tras comprobarlo personalmente. No obstante, también subrayó que «de nada sirve» si el resto de estaciones no cuentan con este servicio.

Mientras la máquina expendedora de Caspe estaba averiada, los usuarios de esta estación debían comprar los billetes a través del interventor, igual que los viajeros de las estaciones que no cuentan con máquina expendedora. Sin embargo, según confirmó Renfe, no es obligatoria la figura del interventor en sus trayectos. Por tanto, los representantes de algunos grupos políticos reivindicaron la necesidad de uno de estos tres servicios de venta presencial (en taquilla, máquina de autoventa o a través del interventor) para que los viajeros del medio rural puedan comprar los abonos transporte.

Cabe destacar que Teruel Existe expondrá este asunto el próximo miércoles en la comparecencia que se desarrollará en el Congreso de los Diputados junto a la Ministra de Transporte, Raquel Sánchez Jiménez.

Otras soluciones

Como solución alternativa a la dificultad de compra presencial de los billetes de Renfe en el medio rural, la entidad ferroviaria firmó un convenio con Correos. En él se acordó que la empresa de mensajería también podría vender los billetes de viaje de Renfe. Sin embargo, desde el departamento de comunicación de Correos exponen que los nuevos abonos no están a la venta en sus oficinas, al menos por el momento.