Xavier Flores: «Hay que saber qué necesitamos. He visto superávit de proyectos en el medio rural»

La variante de Alcorisa ha sido su primera salida oficial a visitar unas obras, ¿por qué?

En mi práctica profesional siempre me ha gustado ver las cosas in situ y conocer a las personas en su entorno, no solo que vengan a un despacho. Repasando obras vi la de Alcorisa y siempre me ha atraído ese concepto de que las variantes modifican la calidad de vida de sus vecinos. También teníamos el proyecto de Alcañiz y sumamos las dos visitas. Nuestro deber es estar en todo el territorio e impulsar actuaciones y también acudir a explicarlas estando al lado de los alcaldes.

En estos dos meses que lleva en el Ministerio, ¿ha detectado un déficit de infraestructuras en la llamada España vaciada?

He visto un superávit de proyectos, se están haciendo muchos y debemos saber centrar qué necesitamos. Tenemos que ser capaces de definir actuaciones y obras a ejecutar entre todos, hablándolo. Creo en la concertación con los territorios y en que se sientan escuchados y que se da respuesta. A veces el defecto principal no es no haber hecho, es no haber escuchado. Es ponerte en la piel de los demás, empatizar y ser capaz de decir que lo que necesitáis es así no porque lo diga yo sino porque lo hemos hecho entre los dos. Nuestra responsabilidad es escuchar a todo el mundo y no solo a las grandes ciudades.

En el Bajo Aragón Histórico se reivindica la autovía. Existe un debate sobre si ayudaría a luchar contra la despoblación o si provocaría un efecto contrario al mejorar la conexión con Zaragoza, ¿qué opina?

Es un debate importante sobre el que hay que saber reflexionar. Es una realidad que las infraestructuras vertebran y generan oportunidades pero esas oportunidades se pueden aprovechar o no. Se debe contar con unas infraestructuras vertebradoras que ofrezcan accesibilidad y seguridad y luego esos territorios deben saber sacar partido a las oportunidades que les ofrecen. No poner la infraestructura como excusa sino plantearse qué pueden hacer ellos para aprovecharla e ir más allá. Por ejemplo, en mi reunión con los concejales de Alcañiz hemos hablado de su proyecto de camino natural. La Vía Verde de Horta de Sant Joan a Tortosa tiene un éxito tremendo y debe verse como una oportunidad para Alcañiz y no como competencia. Quien vaya por la parte catalana y le guste quizá venga aquí, si queda descontento ya no se acercará al Bajo Aragón. Alcañiz deberá colaborar con Tortosa para que quien recorra su Vía Verde sepa que tiene más tramo aquí, eso es generar oportunidades. Cuando se piensa en turismo se visualiza la playa pero hay un movimiento muy grande de personas que buscan algo distinto y eso es una oportunidad para estas comarcas de interior. Tenéis unos valores tremendos que la pandemia ha puesto de manifiesto, cada vez más se quiere disfrutar del aire libre. Cómo poner en valor eso es un reto que nadie debéis ser capaces de acometer desde dentro, nadie va a venir a solucionarlo.

Ha recorrido los siete kilómetros de la variante de Alcorisa con los técnicos, ¿qué destacaría del proyecto?

Puede parecer sencilla pero es una obra ambiciosa, una gran apuesta con 40 millones de euros de inversión. Más allá del dinero es una infraestructura técnicamente compleja con viaductos. Pero sobre todo lo que destacaría es circular por los dos kilómetros de travesía en los que sufres por si un gran camión va a darle a un balcón o por las personas que cruzan de cualquier manera. Esos vehículos deberían estar fuera del casco urbano. El alcalde me comentaba que pensaba construir un aparcamiento para que pueda estacionar quien quiera seguir parando en Alcorisa y eso es un ejemplo de aprovechar una oportunidad.

Ya se están tramitando las de Utrillas y Montalbán, ¿el Miniiésterio va a seguir apostando por las variantes? Tambn generan polémica ya que hay pueblos que no las quieren porque les restan los cafés o la compra en la panadería de los viajeros.

Hablaremos con todos, no haremos nada contra nadie. Las características de la variante de Alcorisa con dos kilómetros de travesía son muy especiales y no se encuentran en todos los municipios. No haremos ninguna actuación unilateralmente ni contra nadie, intentaremos siempre concertar, hablar y escuchar lo que necesitan los territorios.

Hablando de escuchar, la gran reivindicación del Bajo Aragón Histórico es la A-68, con un gran avance en los últimos tiempos después de años dormida en el cajón. ¿Cómo se encuentran el resto de tramos?

Ya está en obras la zona de El Burgo a Fuentes y luego la autovía tienen seis tramos de los que dos los proyectos ya se están redactando. Del Regallo a Alcañiz y de Alcañiz a las Ventas de Valdealgorfa. Los otros tramos vamos a ir impulsado los diferentes proyectos sabiendo que la A-68 la vamos a ir construyendo poco a poco. Sacaremos una obra y luego otra. Vamos a continuar trabajando en la A-68 sin pausa y firmemente. Tenemos muy claros nuestros objetivos e iremos sacando estos seis tramos.

Los dos tramos de Alcañiz se van a redactar prácticamente a la vez, ¿también se sacarán a concurso conjuntamente?

Veremos su desarrollo porque no es tan inmediato. Son dos proyectos, uno va un poco más adelantado que otro pero luego en la vida de los proyectos hay que ver cómo transcurren. Nuestra intención es ir licitando las obras cuando dispongamos de los proyectos.

¿Veremos máquinas en el Bajo Aragón antes de que termine la legislatura?

Queda todavía mucho tiempo, vamos a ver cómo llegamos pero nuestros compromisos los vamos a cumplir. Lo hacemos porque creemos en el desarrollo de la A-68.

En los presupuestos de este año se contempla partida para la redacción del estudio informativo de la A-68 de las Ventas a Vinaròs a petición de Teruel Existe, ¿apuestan por el desbloqueo de este tramo? En unos meses se abrirá la obra del Puerto de Querol de Morella.

Creemos en la vertebración de todo este gran eje Mediterráneo-Cantábrico que pasa por Alcañiz y que puede estructurar la conexión de Zaragoza a Vinaròs. Así lo demuestra la obra del Puerto de Querol.

Teruel Existe y las Cámaras de Comercio también se han aliado para reclamar la conversión de la N-420 en la prolongación de la autovía A-40 hasta Reus, ¿está entre sus planes en el eje Alcañiz-Reus?

Lo vamos a estudiar en formato autovía o mejora de la carretera. Este eje Alcañiz-Reus por Falset y Gandesa es importante y no renunciamos a que tenga prestaciones. Estos ejes vertebradores hay que cuidarlos pero tampoco nos tenemos que obsesionar a que todo en la vida pase por ser autovía. Debemos crear ejes que vertebren de verdad el territorio siempre recordando que todo aquello con lo que tenemos compromiso de reconvertir en autovía lo será.

¿Está planteando una mejora de la carretera y no la A-40?