Alcañiz, Andorra, Caspe y Calanda suman casi 300.000 euros en ventas en las dos primeras jornadas de Volveremos

Alcañiz, Andorra, Caspe y Calanda acumulan más de 300.000 euros en más de 1.4000 ventas en las dos primeras jornadas del Programa Volveremos. Son los datos que se extraen del inicio de la primera de las tres campañas para potenciar el comercio local que el Gobierno de Aragón prepara para este año. Por municipios, en Alcañiz se han realizado 1.005 ventas con un valor total de 128.699 euros. En Andorra, se han realizado 87 compras con un coste total de 12.349 euros. En Calanda se han conseguido un total de ventas de 29.941 euros en 301 compras y en Caspe, el valor de las transacciones alcanza los 125.092 euros. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que son cifras muy positivas y que refuerzan el potencial que el programa Volveremos tiene para el territorio.

A nivel autonómico, durante las dos primeras jornadas se han conseguido 12 millones de euros en ventas en más de 90.000 transacciones de 2.715 establecimientos de todo Aragón. La mejor hora, del primer día de campaña se registraron más de 6.500 operaciones. «Los minutos de más actividad fueron entre las 13.12 y las 13.19 con 150 transacciones por minutos y en el minuto de oro alcanzamos las 182 ventas por minuto, es decir unas tres ventas por segundo», enumera la directora General de PYMES, Autónomos, Comercio, Interior y Consumo del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte, en unA entrevista con Radio La Comarca.

Alcañiz como ejemplo a seguir

Herrarte ha reconocido también el trabajo que se desarrolla en el Ayuntamiento de Alcañiz quienes, con fondos propios, financian más campañas fuera de las tres oficiales que costea en gran medida el Gobierno de Aragón. «Alcañiz es un buen ejemplo porque hacen sus propias campañas, que se traduce en un empuje todavía más importante al comercio local», ha puntualizado la directora general, que, además, invita a otros consistorios a seguir el ejemplo de la capital bajoaragonesa.

Desde el Gobierno de Aragón, aseguran que estas dos primeras jornadas, las ventas están siendo superiores a las de 2025. «La progresión de momento es muy buena y todavía quedan otras dos campañas más», añade.

En este sentido, la directora general recuerda que campañas e iniciativas como estas son todavía más importantes para el medio rural, donde el comercio local abunda más y a su vez se registran mayores fugas al comercio digital. «El ahorro de los clientes es el premio por comprar en el comercio local. Este es el único modelo anti inflación que existe para ayudar a los ciudadanos a llegar a fin de mes», concluye Herrarte.

15 municipios en el Bajo Aragón Histórico

En el Bajo Aragón Histórico, participan en la campaña Alcañiz, Caspe, Mazaleón, Alcorisa, Alloza, Calanda, Hinojosa de Jarque, Maella, Mas de las Matas, Valdealgrofa, Valjunquera, Arens de Lledó, Utrillas, Andorra, Montalbán.

El procedimiento sigue siendo habitual, el saldo se acumula por compras que se realicen los miércoles y los viernes en establecimientos adheridos y se acumula en la app de cada uno de los usuarios. A la hora de canjearlo el descuento no podrá ser mayor al 50% del coste total de la compra. Además, hay que tener en cuenta que el saldo se acumula hasta agotar los importes disponibles de cada uno de los municipios.

Desde esta campaña, la primera del 2026, la ampliación del programa permite que se beneficien también profesionales autónomos y actividades de servicios de sectores como peluquerías, centros de estética, servicios de fisioterapia, pequeños negocios autónomos y servicios de proximidad vinculados al comercio local.

Además, como novedad, la aplicación va a incluir una novedad muy demandada por los usuarios, pensada directamente para facilitar la experiencia de compra y hacer el programa todavía más útil en el día a día. A partir de ahora, los ciudadanos podrán transferirse saldo entre familiares y amigos, una funcionalidad que se puede entender como 'el Bizum' de Volveremos". Esto permitirá, por ejemplo, que unos padres puedan enviar saldo a sus hijos para sus compras o compartirlo con amigos y familiares que dispongan de la aplicación, fomentando así un uso más flexible, y práctico del programa dentro del consumo local.