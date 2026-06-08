Restaurada la torre del castillo de La Hoz de la Vieja tras una inversión de 101.171 euros

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha finalizado las obras de consolidación y restauración de la torre del castillo de la localidad turolense de La Hoz de la Vieja. Los trabajos se adjudicaron en noviembre del pasado año a la empresa Prames S.A. por importe de 101.171,67 euros (IVA incluido).

La intervención realizada en la torre del castillo ha permitido frenar el proceso de deterioro que afectaba a este bien patrimonial, situado sobre el núcleo urbano y construido con gruesos muros de mampostería.

Antes de la actuación, la torre presentaba un estado de conservación muy deficiente, con pérdida de elementos del vano de acceso, inestabilidad de almenas y parapetos, desprendimientos en los muros, grietas y fisuras, erosión de juntas y sillares, presencia de vegetación, degradación de restos de madera y acumulación de escombros en el interior.

Los trabajos ejecutados comenzaron el 9 de diciembre del pasado año y se centraron en la consolidación y conservación del conjunto. Se llevaron a cabo labores de limpieza, saneado y eliminación de vegetación, tratamientos biocidas, relleno de oquedades con lechadas de cal, cosido de grietas, rejuntado de fábricas y reposiciones volumétricas con mampostería compatible. También se consolidaron almenas, parapetos y muros, se retiraron elementos degradados y se actuó en el interior de la torre para mejorar su estabilidad y seguridad.

Las obras han finalizado en el mes de mayo y han conseguido detener el proceso de ruina del bien. Se ha reforzado la estabilidad del monumento y se ha contribuido a preservar sus valores históricos, constructivos y paisajísticos para las generaciones futuras.

Conscientes de ello, y para continuar en la labor de preservación de este bien, el Gobierno de Aragón ha encargado en abril a Siste Arquitectura S.L.P, por un importe de 14.153,35 euros (IVA incluido), el proyecto básico y de ejecución de las obras de adecuación de accesos, restauración y puesta en valor de la torre.

Estos trabajos permitirán visitar su interior y disponer de espacios que pueden funcionar como salas expositivas que expliquen el monumento, además de poder acceder hasta su coronación y disfrutar del paisaje desde el adarve almenado.