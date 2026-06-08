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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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08 JUN 2026|

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Restaurada la torre del castillo de La Hoz de la Vieja tras una inversión de 101.171 euros

La intervención realizada por el Gobierno de Aragón ha permitido frenar el deterioro que afectaba a este bien patrimonial y ahora se actuará en la adecuación de accesos

Torre del castillo de la localidad turolense de La Hoz de la Vieja. / DGA
Torre del castillo de la localidad turolense de La Hoz de la Vieja. / DGA

La COMARCA08 06 2026

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ActualidadInfraestructuras

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha finalizado las obras de consolidación y restauración de la torre del castillo de la localidad turolense de La Hoz de la Vieja. Los trabajos se adjudicaron en noviembre del pasado año a la empresa Prames S.A. por importe de 101.171,67 euros (IVA incluido).

La intervención realizada en la torre del castillo ha permitido frenar el proceso de deterioro que afectaba a este bien patrimonial, situado sobre el núcleo urbano y construido con gruesos muros de mampostería.

Antes de la actuación, la torre presentaba un estado de conservación muy deficiente, con pérdida de elementos del vano de acceso, inestabilidad de almenas y parapetos, desprendimientos en los muros, grietas y fisuras, erosión de juntas y sillares, presencia de vegetación, degradación de restos de madera y acumulación de escombros en el interior.

Los trabajos ejecutados comenzaron el 9 de diciembre del pasado año y se centraron en la consolidación y conservación del conjunto. Se llevaron a cabo labores de limpieza, saneado y eliminación de vegetación, tratamientos biocidas, relleno de oquedades con lechadas de cal, cosido de grietas, rejuntado de fábricas y reposiciones volumétricas con mampostería compatible. También se consolidaron almenas, parapetos y muros, se retiraron elementos degradados y se actuó en el interior de la torre para mejorar su estabilidad y seguridad.

Las obras han finalizado en el mes de mayo y han conseguido detener el proceso de ruina del bien. Se ha reforzado la estabilidad del monumento y se ha contribuido a preservar sus valores históricos, constructivos y paisajísticos para las generaciones futuras.

Conscientes de ello, y para continuar en la labor de preservación de este bien, el Gobierno de Aragón ha encargado en abril a Siste Arquitectura S.L.P, por un importe de 14.153,35 euros (IVA incluido), el proyecto básico y de ejecución de las obras de adecuación de accesos, restauración y puesta en valor de la torre.

Estos trabajos permitirán visitar su interior y disponer de espacios que pueden funcionar como salas expositivas que expliquen el monumento, además de poder acceder hasta su coronación y disfrutar del paisaje desde el adarve almenado.

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