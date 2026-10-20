Alberto Herrero volverá a liderar la lista del PP al Congreso en la provincia de Teruel

Alberto Herrero encabezará por cuarta vez consecutiva la lista del Partido Popular por Teruel al Congreso de los Diputados. El partido ha confirmado este martes su candidatura para las elecciones generales del 29-N y el propio Herrero se ha mostrado muy agradecido con «Emma Buj y Jorge Azcón por la confianza depositada y por reconocer el trabajo realizado».

El calandino afronta este nuevo reto «con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir trabajando por la provincia y ahora sí hacerlo desde el Gobierno de España». Herrero defiende que una nueva versión de España como país «es posible». El ya candidato sostiene que durante los últimos ocho años de presidencia de Pedro Sánchez «se le han negado oportunidades e infraestructuras a la provincia de Teruel».

Asegura también que la intención es desarrollar una campaña electoral centrada en «plantear propuestas para mejorar la calidad de vida de la gente». En este sentido, para Teruel, la apuesta pasa por revertir la despoblación. «Tenemos que apostar por que la provincia esté en las mismas condiciones, reciba los mismos ingresos económicos por parte del Estado para afrontar, en este caso, los servicios básicos que todo el mundo necesita», añade.

No es la única cita electoral a la que Herrero se enfrentará este año. El popular también quiere revalidar su cargo como alcalde de Calanda para los próximos cuatro años. Él mismo confirmó esta semana, mediante un comunicado, su intención de volver a presentarse.

Sin nombres en el resto de la lista

Por el momento, los conservadores solo han querido confirmar a los cabezas de lista del PP y no las candidaturas completas que concurrirán a los comicios. En este sentido, Herrero tampoco ha querido desvelar quiénes serán sus compañeros de lista. Lo que sí ha asegurado es que el PP de Aragón cuenta con «perfiles muy preparados que son conscientes de que estas elecciones son vitales porque nos jugamos mucho tanto en la provincia de Teruel como en el resto del país».

La sexta convocatoria electoral

Alberto Herrero Bono (Calanda, 1978) inició su trayectoria política en 2011 como concejal del Ayuntamiento de Calanda y consejero comarcal del Bajo Aragón. Ingeniero industrial de formación, accedió al Congreso de los Diputados en septiembre de 2014 en sustitución de Santiago Lanzuela.

En las elecciones generales de diciembre de 2015 y junio de 2016 ocupó el segundo puesto de la candidatura del Partido Popular por Teruel y obtuvo escaño en ambas convocatorias. En abril de 2019 pasó a encabezar la lista del PP al Congreso por la provincia, posición que mantuvo en la repetición electoral de noviembre de ese mismo año y en los comicios de julio de 2023. En las próximas elecciones generales del 29 de noviembre concurrirá por sexta vez y será la cuarta ocasión en la que ocupe el primer puesto de la candidatura.

En el ámbito municipal, Herrero es alcalde de Calanda desde junio de 2019, cargo que revalidó tras las elecciones de mayo de 2023. Desde entonces compagina la Alcaldía con su escaño en el Congreso, donde ha formado parte de distintas comisiones parlamentarias relacionadas con transportes, industria, energía y transición ecológica. También ha desempeñado cargos orgánicos en el Partido Popular de Teruel.

Dívar y Alós en Zaragoza y Huesca

Durante este martes también se ha confirmado que la secretaria general del PP de Aragón, Ana Alós, será la cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Huesca. Alós es actualmente diputada en el Congreso. Por su parte, la vicesecretaria general de los populares aragoneses y senadora, Rocío Dívar, será la cabeza de lista por Zaragoza.

El PP de Aragón destaca la “capacidad y el compromiso de los tres candidatos con sus provincias y con el proyecto de prosperidad y reconstrucción de nuestro país que lidera Alberto Núñez Feijóo. Son los mejores candidatos, con una experiencia contrastada y preparados para trabajar desde el Congreso por el cambio que necesita España”.