Huelga general 11-N: Alcañiz y Andorra se unen a los paros para reclamar servicios sociales y vivienda digna

Alcañiz y Andorra han sido este miercoles los principales focos de la huelga general convocada por UGT y CCOO. Miles de personas, la mayoría en la villa minera, han salido a las calles para reclamar una mejora en los servicios sociales y acceso a una vivienda digna a un precio asequible. El Bajo Aragón Histórico se suma así a un paro que desde anoche recorre ya toda España. Bajo el lema «Salarios, vivienda, precios», los sindicatos denuncian la pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadoras y el bloqueo de la negociación colectiva, que dificulta alcanzar acuerdos para mejorar las condiciones laborales. Piden también subidas salariales que permitan afrontar el aumento del coste de la vida, así como medidas urgentes para garantizar el derecho a una vivienda digna, especialmente entre los jóvenes.

En Alcañiz la huelga general ha comenzado con una marcha liderada por la Plataforma Unitaria 11-N y secundada por la Plataforma por la Educación Pública. En torno a un centenar de personas se han reunido en la puerta del IES Bajo Aragón y han recorrido la capital bajoaragonesa hasta la plaza de España de Alcañiz.

«Queremos que haya alquileres razonables porque ahora mismo los precios se han disparado. Aparte de trabajar, queremos que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir y eso ahora mismo no está garantizado», ha apuntado Lurdes Miguel, una de las portavoces de la Plataforma Unitaria 11-N en Alcañiz. La marcha ha salido tras una pancarta en la que se podía leer «Vivienda, Salarios, Precios, Servicios Públicos».

Las reivindicaciones son transversales. La plataforma denuncia que la merma en los servicios públicos tiene efectos a muchos niveles. Así, denuncian que hacen falta mejoras en sanidad y educación, entre otras cuestiones. «Pides cita con el médico y tienes que esperar 20 días, ahora nos dicen que van a concertar el bachillerato cuando hay necesidades en la educación pública», ha añadido.

1.000 de personas en las calles de Andorra

Los andorranos también han salido a las calles a protestar durante la jornada de huelga. Cerca de un millar de manifestantes se han congregado en la plaza del Regallo para reclamar mejoras salariales y vivienda digna. Entre los presentes han destacado varias familias con niños que han admitido salir a la calle “por el futuro de ellos”. “Los derechos no son un regalo y hay que defenderlos”, han sentenciado.

La plaza se ha llenado de pancartas en las que rezaban lemas como “la vivienda es un derecho” o “la escuela no es neutral ante la injusticia social”. Un niño con la camiseta verde a favor de la escuela pública y un dibujo en cartón de una vivienda ha sido uno de los protagonistas mientras recorría el espacio al representar las diferentes reivindicaciones que marcan este 11-N. En un instante, durante uno de los discursos se ha preguntado “¿dónde está la gente joven?”, a lo que otros varios niños han respondido entre aplausos: “¡aquí!”. Pitidos y cánticos como “¡qué viva la lucha de la clase obrera!” han sido igualmente parte fundamental de la jornada.

La “asfixia económica”, han defendido durante la manifestación, “se está sufriendo el doble en un pueblo que todavía está a la espera de la ansiada Transición Justa”. “El precio de la vivienda y el salario no concuerdan, y Andorra lo está sufriendo”, ha dicho una de las manifestantes. Por ello, desde CCOO se ha animado “a seguir la lucha en la calle”. “Gracias a quienes hoy han perdido su jornal por luchar por todos”, ha afirmado su representaste Pedro Romero.

Los profesores, por su parte, ha reivindicado “la defensa de “unas condiciones laborales dignas, una educación pública de calidad y unos servicios públicos universales está fuertemente ligada con la defensa de los derechos de los trabajadores”, tal y como han defendido Laura Comín y Elena Blasco profesoras de Lengua y Servicios a la Comunidad del IES de Alcorisa. CNT, por su parte, ha abogado por “la estabilidad en el arrendamiento de vivienda y en el empleo mediante adopción de medidas normativas y negociación colectiva que garanticen la estabilidad en el acceso a la vivienda de las personas trabajadoras”.

Desde CCOO sostienen que la movilización de esta mañana ha tenido un seguimiento por encima de lo esperado y que llevaba años sin registrarse. De la misma manera se espera que el seguimiento para esta tarde en la capital bajoaragonesa sea «aun mayor». Cabe señalar que no ha habido representación de UGT en Andorra. Si han estado presentes miembros de comisiones, la escuela pública y CNT, además de diferentes alcaldes socialistas de la zona.

Cientos de personas han acudido a la protesta convocada en Andorra. / C.O.

Utrillas y Alcañiz toman el relevo esta tarde

La jornada reivindicativa continuará durante la tarde con nuevas convocatorias en el territorio. UGT ha convocado una concentración a las 17.30 frente al Ayuntamiento de Utrillas, una ubicación elegida con el objetivo de descentralizar las movilizaciones y dar visibilidad a las Cuencas Mineras.

Por su parte, Alcañiz acogerá una manifestación a las 19.00. Los sindicatos confían en que la convocatoria reúna a una multitud de participantes y ha asegurado que los preparativos organizativos están completados, con los permisos correspondientes y la coordinación con los servicios de seguridad y emergencias.