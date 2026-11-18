Un vídeo de carácter electoral difundido por Vox en las redes sociales, en el que la formación vincula la inmigración, especialmente la de origen magrebí, con un supuesto aumento de la inseguridad en Utrillas, ha provocado una oleada de críticas y rechazo tanto entre representantes políticos como entre vecinos del municipio. En las imágenes se puede ver cómo una vecina pasea junto a una dirigente de Vox en Madrid, Isabel Pérez, ante las miradas del cabeza de lista de la formación por Teruel, Daniel Alda, y del vicepresidente del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco. En sus declaraciones, alerta de «la creciente inseguridad» y de que la comunidad marroquí «acapara la vivienda». El Ayuntamiento de Utrillas, en contraposición, defiende que el vídeo muestra «una imagen muy alejada de la realidad».

El alcalde de Utrillas desmiente de forma tajante que se hayan producido altercados con las comunidades extranjeras y que haya inseguridad en el municipio. «Todo el mundo ha convivido sin problemas en el pueblo, que siempre ha sido hospitalario», afirma Moreno. La vinculación minera de Utrillas ha hecho que durante décadas haya sido un punto de llegada de inmigrantes, tanto españoles como extranjeros. En este sentido, Moreno asegura que llevan décadas recibiendo nuevos pobladores, todos ellos con algo en común: «Que vienen para trabajar», apunta. Enumera que actualmente en la localidad conviven marroquíes, pakistaníes, rumanos y latinoamericanos. Además sostiene que se va a publicar una denuncia ente la Junta Electoral.

Además, en cuanto a la vivienda en Utrillas, Moreno desmiente categóricamente que exista un acaparamiento por parte de los extranjeros. «El problema que ellos mismos también sufren es que no hay oferta. Hace más de 20 años que no se construye una promoción pública o privada y tiene consecuencias para todos», defiende el primer edil, que también recuerda que esta misma falta de vivienda dificulta la llegada de trabajadores al municipio.

El propio alcalde defiende que el vídeo no ha gustado en el pueblo y que son varios los vecinos que le han trasladado su malestar por la imagen que se ofrece de la localidad. «Se da una imagen que no es real porque no tenemos conflictos. Son ellos los que traen el odio. Ya sabemos cómo actúan y que solo vienen a infundir el odio», añade Moreno.

El PSOE se suma a las críticas

También los socialistas se han sumado a las críticas. El candidato al Congreso del PSOE por la provincia de Teruel, Herminio Sancho, ha condenado y desmentido el retrato que ha hecho Vox de Utrillas. Sancho ha calificado el vídeo y lo que en él se dice de «vergonzoso y espeluznante», destacando que Utrillas «es mucho más» y que es un lugar «donde se vive y se puede vivir». «Mis hijos han estudiado allí, han ido y van de fiesta a Utrillas. Y no pasa nada de lo que ellos dicen. Es una falta de respeto imperdonable a un pueblo de las Cuencas Mineras que lucha por sobrevivir», ha afirmado.

Sancho también se ha mostrado indignado con las referencias a los inmigrantes, pues la entrevistada en el vídeo critica abiertamente la inmigración, «especialmente de origen marroquí», y la vincula con la inseguridad. «En Utrillas se vive en paz, no se ocupan viviendas y se integra a los inmigrantes como se integra a cualquier persona que quiera trabajar», ha dicho.

El candidato socialista ha denunciado que a la política madrileña de Vox no solo la acompañaba «su paisano», «el candidato de Madrid que ha elegido Abascal para Teruel y que no debería ser diputado por esta tierra nunca», sino también el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco. «No vengan a contaminar y a dar una imagen de un pueblo de Teruel como la que quieren dar. No tienen vergüenza».