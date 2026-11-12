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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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12 NOV 2026|

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A prisión tras ser interceptado en Escucha con 3,6 kilos de hachís ocultos en el doble fondo de una furgoneta

La persona detenida contaba con antecedentes en un juzgado de Málaga relacionados con el consumo y la tenencia ilícita de drogas

Momento del pesaje de la droga incautada. / G.C.
Momento del pesaje de la droga incautada. / G.C.

La COMARCA12 11 2026

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ActualidadSucesos

Una persona ha sido detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas en Escucha al ser sorprendido por los agentes con 3.651grs de hachís con resina prensada. La actuación tuvo lugar con motivo del desarrollo de un dispositivo operativo de prevención de la delincuencia y verificación de seguridad ciudadana establecido en la localidad de Cuencas Mineras.

Los guardias civiles dieron el alto e identificaron al conductor de un vehículo. Una vez comprobados los datos y tras detectar varias irregularidades en el vehículo, los agentes registraron del mismo, localizando la droga.

Modus Operandi

La persona detenida utilizaba una furgoneta de apariencia comercial para simular un transporte ordinario y no levantar sospechas en sus desplazamientos por carretera. En la caja de carga trasera había dispuesto varias sábanas y una esterilla oscura con el fin de enmascarar una trampilla practicada en el suelo y así disimular la manipulación de los plásticos laterales.

Tras retirar las telas protectoras y abatir el panel de plástico, los guardias civiles descubrieron un doble fondo del cual asomaba el extremo de diversas bolsas de plástico. Localizando en su interior diez bloques compactos de resina de hachís prensado etiquetados de manera comercial y distribuidas en diferentes partidas, alcanzando un peso de 3,651 kilogramos.

El conductor fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de lo Penal nº3 de Teruel, que decretó su ingreso en prisión. Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el juez considera que, de las diligencias practicadas hasta el momento, existen “indicios racionales suficientes” que hacen entender que se trata de un de delito contra la salud pública y que en la causa aparecen “motivos bastantes” para creer responsable criminalmente del delito al detenido.

Además, el auto añade que el hombre investigado “fue condenado el 27 de agosto de 2026 por la sección penal de Tribunal de Instancia de Málaga por un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, a la pena de ocho meses de prisión, cuya ejecución fue suspendida por un plazo de dos años. Pese a ello, apenas dos meses y medio después de dicha condena, el investigado ha sido nuevamente sorprendido transportando una cantidad considerable de sustancia estupefaciente, en las circunstancias anteriormente descritas”. Por ello, entiende el juez instructor que la prisión provisional “neutraliza el riesgo de fuga y evita que el investigado pueda cometer otros hechos delictivos”.

Comentarios

  1. Maravilloso. A los grupos de WhatsApp que ponen estos tipos de controles que se pongan un punto en la boca. Hay que pillar a todos!!

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