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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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13 NOV 2026|

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Un autobús se queda atascado en mitad de la calle Mayor de Alcañiz cuesta arriba y en curva

El percance ha provocado importantes retenciones de tráfico y revuelo peatonal. Con indicaciones a pie de calle, el conductor ha podido salir por donde había entrado dando marcha atrás

Autobús atascado en la calle Mayor de Alcañiz. / LC
Autobús atascado en la calle Mayor de Alcañiz. / LC

La COMARCABeatriz Severino13 11 2026

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Ni para atrás ni para adelante. Así se ha visto un conductor de un autobús este viernes en Alcañiz a primera hora de la tarde a quien el GPS ha enviado por la calle Mayor arriba para llegar al centro desde los Torreones. Su recorrido ha terminado entre la Biblioteca y la puerta de la sede de la Comarca del Bajo Aragón, en el punto donde la calzada hace curva lo suficientemente pronunciada como para que un bus grande de aproximadamente medio centenar de plazas no dé el giro. En esa zona, además, hay vallas debido a las obras en un edificio que todavía estrechan más el paso.

Autobús atascado en la calle Mayor de Alcañiz. / LC
Autobús atascado en la calle Mayor de Alcañiz. / LC

El autobús no llevaba pasajeros y solo ha sufrido daños materiales en algunas ventanas y en carrocería con el roce con los bolardos que separan la calzada de los pasillos peatonales a falta de aceras elevadas. El chófer ha podido salir con las indicaciones que ha recibido a pie de calle, porque su presencia cruzada en la calle ha causado un gran revuelo de peatones y, desde luego, de otros conductores porque se ha organizado un atasco considerable hasta el Muro de Santiago.

Autobús atascado en la calle Mayor de Alcañiz. / LC
Autobús atascado en la calle Mayor de Alcañiz. / LC

Esa situación es la que alertó al 112, que dio aviso al alcalde sobre las 14.45. "Ya no tenemos patrulla a esa hora y me han avisado directamente a mí, así que he bajado y con la brigada municipal y la Guardia Civil hemos regulado el tráfico para dejar la calle Mayor libre, e ir indicándole al conductor para que pudiera salir dando marcha atrás", explica.

Acceso a la calle Mayor de Alcañiz sin señales que indiquen restricciones de paso a vehículos de grandes dimensiones. / A. Gracia
Acceso a la calle Mayor de Alcañiz sin señales que indiquen restricciones de paso a vehículos de grandes dimensiones. / A. Gracia

A pesar de lo aparatoso del incidente, sobre las 15.15 ya había salido, pero la brigada ha alargado el corte de la calle para terminar de limpiar los cristales de la calzada antes de reabrir. "No es un autobús de la zona y el chófer se ha guiado por el GPS que lo ha metido por el centro para ir a la avenida Aragón, yo nunca había visto que hubiera pasado algo así otras veces, pero si es necesario colocar una señal de advertencia en el acceso a la calle, lo haremos para que no vuelva a suceder", apunta.

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