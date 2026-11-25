La Audiencia Provincial de Teruel dejó este martes visto para sentencia el juicio contra una vecina de Alcañiz, A. V. P., que entre julio de 2023 y noviembre de 2024 desvió a su cuenta bancaria 52.000 euros de los fondos de dos asociaciones ganaderas del Matarraña que habían confiado su contabilidad a la Gestoría del Grupo Arcoíris, en la que la acusada trabajaba por entonces.

Según adelantó Heraldo de Aragón, la mujer, de 40 años, que reconoció los hechos, manifestó ante el tribunal estar "muy arrepentida" y declaró que cometió el desfalco para intentar salir de la "complicada situación económica" que atravesaba.

"Tenía que sobrevivir; ha sido supervivencia en todo momento", argumentó la procesada, quien explicó que tiene dos hijos pequeños y que, cuando se apropió indebidamente del dinero de las dos asociaciones ganaderas a las que les llevaba la contabilidad, pagaba al mes en solitario 1.600 euros de la hipoteca de la casa familiar, sin ayuda de nadie tras haberse separado de su pareja.

A. V. P. defraudó los 52.000 euros en pequeñas cantidades, en un total de 72 movimientos bancarios. Ella era la encargada de llevar las cuentas a ambas entidades ganaderas y conocía sus claves de pago. Defraudó 46.800 euros a la Asociación de Defensa Sanitaria del Porcino, con 200 socios, y casi 5.600 euros a otra agrupación de avicultores, con 50 socios.

Testigos

Trabajadores del Grupo Arcoíris -con sede en Valderrobres- que han comparecido en el juicio como testigos han indicado que el desfalco fue descubierto al ser revisado el trabajo de A. V. P. una vez que esta acababa de ser despedida por la empresa por considerar que no realizaba bien su trabajo. "El mismo día en que se le comunicó el despido disciplinario se había hecho una transferencia", declaró uno de los empleados.

El Grupo Arcoiris ha reintegrado a ambas asociaciones ganaderas el dinero y ahora, tras personarse en la causa como acusación particular representado por el abogado Juan Navarro, pide que la acusada sea condenada a cuatro años y seis meses de prisión y a que devuelva la cuantía defraudada. El Ministerio fiscal, por su parte, rebaja a dos años de prisión la petición de condena para A. V. P.

La abogada de la defensa, Cristina Draghioti, ha solicitado al tribunal que su representada sea condenada a un año de prisión y que esta pena de privación de libertad sea suspendida con el compromiso de que la procesada no vuelva a delinquir.

La letrada defensora ha resaltado que su defendida propone un plan de pago para devolver el dinero al Grupo Arcoiris consistente en la aportación de 200 euros al mes. Para Draghioti, si bien se trata de una solución "modesta", debe ser bien valorada por el esfuerzo que supone para su cliente, que no tiene trabajo en la actualidad.