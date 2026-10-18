Alcañiz celebra la segunda edición del Senderfest con una jornada de fiesta y convivencia vecinal

El parque Alcañizanos Ausentes de Alcañiz se convirtió, este sábado, en el escenario de una jornada marcada por el buen tiempo, la alegría y el espíritu de comunidad con la celebración de la segunda edición del Senderfest, organizada por la Asociación de Alcañizanos Ausentes y Presentes. Familias, jóvenes y mayores compartieron una fiesta repleta de música, actividades y encuentros vecinales bajo un sol radiante.

Desde primera hora, el parque se llenó de vida. Los más pequeños disfrutaron corriendo detrás de los cabezudos, mientras las familias compartían conversaciones y las personas mayores disfrutaban del buen tiempo al aire libre. Los Amigos de la Jota abrieron la programación, seguidos del vermut popular y la batucada de Las Cañas, que puso ritmo a una mañana de ambiente festivo.











Familias y vecinos disfrutando de la jornada en Senderfest en el Parque de los Alcañizanos Ausentes / A.F.

Una nueva mesa de ping-pong para disfrutar y convivir en el barrio

Uno de los momentos centrales del Senderfest fue la inauguración de una nueva mesa de ping-pong, adquirida por la asociación con los beneficios de la lotería y las actividades organizadas el año anterior. La instalación amplía las posibilidades de ocio en el parque y ofrece una nueva alternativa de deporte al aire libre para vecinos de todas las edades.

El acto contó con la participación del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz, Eduardo Orrios, quien destacó el valor de estos encuentros para fortalecer la convivencia. «Los barrios no son solo edificios, no son solo casas, sino que son personas que hacen actos y que se reúnen en fines de semana como hoy para compartir y convivir», señaló. El Ayuntamiento también colaboró preparando la base de cemento para instalar la mesa.

Emiliano Doñate, miembro de la asociación, pronunció el discurso inaugural y destacó la importancia de cuidar los espacios compartidos. Recordó la presencia de niños, adolescentes y personas mayores de las viviendas tuteladas, y expresó su deseo de que la mesa sirva como punto de encuentro entre generaciones.













Inauguración de la mesa de Ping Pong del parque Alcañizano Asuentes en el Senderfest / A.F.

Paellas, música y actividades para todas las edades

Las paellas protagonizaron el mediodía, con mesas compartidas, conversaciones entre amigos y vecinos y un ambiente de hermandad que reflejaba el espíritu de la fiesta. El sol acompañó la comida popular, mientras el parque reunía a distintas generaciones alrededor de la mesa.

La música siguió poniendo ritmo al día con el concierto de Carlos y etc., mientras el campeonato de guiñote, las actividades infantiles y juveniles y la gincana preparada por Las Cañas mantuvieron la actividad durante la tarde. La celebración continuó con una cena de morral y una sesión de DJ que prolongó la fiesta hasta la noche.

La presidenta de la Asociación de Alcañizanos Ausentes y Presentes, Eva Sanz Cuella, recordó que el Senderfest nació con el objetivo de mantener y fortalecer los vínculos vecinales surgidos durante la pandemia. Tras una primera experiencia de colaboración con una comida solidaria para Cruz Roja, los vecinos decidieron organizar una fiesta propia, que este año ha celebrado su segunda edición con tres nuevas incorporaciones al equipo organizador.

«Queríamos que fuera una fiesta integradora de todos los entes o todas las asociaciones, locales, comercios, que convivimos en el día a día en lo que es el barrio», explicó Sanz Cuella, quien agradeció la implicación de las viviendas tuteladas, Las Cañas, los comercios, los voluntarios y las entidades colaboradoras, además del apoyo municipal.

ntre paellas, música y actividades compartidas, el Senderfest volvió a reunir a distintas generaciones en el parque Alcañizanos Ausentes, que suma ahora una nueva mesa de ping-pong para seguir fomentando el encuentro entre vecinos.