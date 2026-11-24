Daniel Alda (Vox) aspira a conseguir por primera vez representación de su formación en el Congreso de los Diputados por la provincia de Teruel . Nacido en Alcalá de Henares y con raíces familiares en el Bajo Aragón, reivindica su conocimiento de los problemas del medio rural frente a quienes le acusan de ser un candidato cunero. En plena campaña electoral, aborda las reivindicaciones históricas del territorio, el futuro de las infraestructuras, el desarrollo de las energías renovables, la inmigración y la política hidráulica, además de la postura de su formación ante un posible acuerdo de gobierno con el Partido Popular.

Cuando se anunció su candidatura al Congreso, se dijo que tienes una relación muy estrecha con el Bajo Aragón. ¿Cómo se explica esa vinculación?

Mi familia desciende de Guadalajara, pero mi tío emigró y formó su vida en Alcañiz, sus hijos nacieron aquí, sus nietas también. Es un tema que no me gusta tratar demasiado, porque parece que tengo que andar siempre justificándome. Yo he tenido una vinculación muy estrecha con todo el Bajo Aragón desde que nací. Hay gente que me sigue acusando de cunero, pero hay candidatos que dicen ser alcaldes de pueblos de la provincia de Teruel, pero que viven en Madrid. Hay candidatos que han tomado el control de un movimiento vecinal pero que han vivido toda la vida en Valencia.

Entiendo que habla de Tomás Guitarte, y en el caso del alcalde que vive en Madrid, ya no sé si se refiere a Alberto o si nos referimos a Herminio…

A los dos en realidad. Si desempeñan sus labores como diputados en Madrid tendrán que vivir allí, no creo que vayan de Calanda y de Mezquita de Jarque todos los días a Madrid para luego volver a dormir a casa.

¿Alguna vez ha vivido en la provincia de Teruel de forma continua?

No.

¿Se puede defender a una provincia con problemas intrínsecos como la despoblación sin haberlos vivido en primera persona?

Sí que los he vivido. He vivido siempre en la provincia de Guadalajara y desde hace ya varios años vivo en un pueblo de 28 habitantes a escasa media hora en coche de Monreal del Campo y a más de 40 minutos de una autovía. Sé perfectamente lo que es la despoblación, sé lo que es la falta de conexiones, sé perfectamente lo que es la falta de oportunidades en el mundo rural y sé las dificultades que tiene la vida en estos lugares. No creo que se me pueda achacar nada.

En caso de conseguir un escaño, ¿Cuáles serían tres prioridades para la provincia?

Nos presentamos con un programa único para toda España con tres ejes de actuación: la prioridad nacional, la remigración y la desregulación. Es importante desarrollarlos en cualquier rincón de España, incluido Teruel. En la provincia, cuatro de cada 10 perceptores del ingreso mínimo vital son extranjeros, es la segunda cifra más alta después de Girona. La remigración es un proceso de doble dirección: quienes han entrado de forma ilegal, han venido a cometer delitos, a imponer sus costumbres y a vivir de las ayudas tienen que salir y, por otro lado, tenemos que hacer que los turolenses que hayan tenido que salir de la provincia puedan volver e instalarse aquí con trabajos estables, sueldos dignos, viviendas asequibles. Y en cuanto a desregulación, Teruel es una provincia agraria y con industria importante. Ambos sectores se encuentran con muchas trabas y nosotros apostamos por acabar con ellas y que ambos sectores puedan crecer y desarrollarse. Todo esto se ajusta a lo que necesita Teruel.

Hablan de un programa único, pero no todas las provincias tienen las mismas necesidades. ¿Pueden los electores sentirse alejados de una propuesta global?

Estamos muy arraigados en esta provincia. Tenemos una implantación territorial muy importante que seguramente crecerá después de las municipales. Santiago Abascal recorrió la provincia en la campaña de las autonómicas y dijo que las ayudas al funcionamiento no podían seguir en el 1,5 %. La batalla por la A-25, por la A-40 y particularmente por la A-68, nosotros la hemos dado en el Parlamento de Aragón. El corredor Cantábrico-Mediterráneo se descubrió por una pregunta que hizo Vox al portal de transparencia. No se nos puede acusar de no estar interesados en los problemas de Teruel. Sí que es cierto que consideramos que Teruel es una provincia leal a España que comparte problemas con muchos otros territorios.

Entiendo que consideran que hay provincias que no son leales.

Sin duda.

¿Hablan de Cataluña o el País Vasco? ¿No tienen los mismos problemas?

Teruel es leal y fruto de esa lealtad ha sido abandonada. Las provincias que defienden sus intereses amenazando permanentemente al Estado han obtenido cuantiosos beneficios, mientras que las leales han sido olvidadas por el bipartidismo. Hasta ahora, el bipartidismo se ha encargado de satisfacer los intereses de Esquerra Republicana, de Junts, del PNV y de Bildu. Nosotros consideramos que es momento de darle la vuelta y no queremos que haya provincias que se vean abocadas al olvido porque reparten tres escaños y su peso es reducido. Además, estas provincias padecen problemas graves de despoblación, de envejecimiento, tienen una población extranjera que alcanza unas cotas muy elevadas y entendemos que hay que ponerle remedio… Vamos a darle la vuelta a todo y vamos a intentar poner primero a las provincias que son leales sin olvidarnos también de que hay españoles en Guipúzcoa, en Lérida, en Gerona, en Tarragona, en Vizcaya… que sienten la unidad nacional como un elemento propio y central en su vida. Nosotros, como nunca hemos dado demasiados problemas, se nos ha tenido al fondo de la clase.

Las provincias que llaman desleales son las que tienen un sentimiento nacionalista. En Teruel también ha habido aragonesismo tanto de izquierdas como de derechas que ahora mismo no tiene representación en el Congreso. Si reivindicaciones como, por ejemplo, la de Teruel Existe siguieran estando presentes, ¿Teruel habría dejado de ser una provincia leal?

Hay movimientos secesionistas y antiespañoles en Cataluña, en Vascongadas, en Galicia, en buena parte de Navarra que se han visto muy beneficiados por el bipartidismo. El caso del PAR y de Chunta, evidentemente el apellido en ambos casos es aragonés o aragonesista. Sin embargo, ninguno de los dos se va a presentar a estas elecciones en Teruel. Es una curiosa forma de defender a Aragón. La credibilidad de Teruel Existe está muy mermada por su pacto en el año 2019 para regalarle la investidura a Sánchez. Podía haberlo hecho valer y no consiguió prácticamente nada. Santiago Abascal, cuando Tomás Guitarte llegó al Congreso, lo saludó con cierta alegría porque por fin la España vaciada se iba a representar en el Congreso de los Diputados, pero el recorrido político y parlamentario del señor Guitarte fue muy cuestionable porque apoyó muchísimas medidas en favor de estos partidos enemigos de España y no consiguió prácticamente nada para Teruel. Después se presentó a las europeas, hace escasos meses a las autonómicas, ahora vuelve a las generales. Todos en la provincia sabemos más o menos quiénes trabajan en Teruel Existe, quiénes se benefician de los sueldos públicos y me parece que han prostituido la voluntad de la provincia que les dio un apoyo máximo. Si desde entonces ya no se lo ha vuelto a dar, por algo será.

¿Se refiere a la familia del propio Tomás Guitarte?

Sí, pero esto es público, no quiero entrar en detalles. Yo en el plano personal puedo decir que el sobrino de Tomás Guitarte, que antes de terminar la carrera ya estaba trabajando en el Parlamento de Aragón por ser quien era, se ha dedicado a insultarme desde que empezó la campaña. Igual no está bien sacarlo, pero es una realidad. Teruel Existe se ha convertido en un partido personalista que además utiliza métodos chequistas contra otros candidatos como yo.

Dice que Abascal saludó con alegría a Guitarte, pero en el mitin de Teruel habló de ellos como el máximo fraude de la provincia.

Cuando vamos por los pueblos preguntamos por Teruel Existe y la gente se siente estafada porque le regaló el voto de los turolenses a Pedro Sánchez a cambio de absolutamente nada. Los turolenses no han percibido una mejora real en sus condiciones de vida desde la entrada de Tomás Guitarte en el Congreso. Él dice que los problemas de la provincia solo se han tratado cuando Teruel Existe ha estado en Madrid, pero los turolenses no votaron a un tertuliano, votaron a un diputado que tenía que hacer valer su voto y no lo hizo.

Ustedes, igual que otros partidos grandes, tienen una dirección en Madrid que toma decisiones e impone una disciplina de voto, ¿cómo se garantiza que se vayan a defender los intereses de Teruel?

Nos debemos a nuestra gente. No voy a votar en contra de los intereses de los turolenses porque son mis intereses también. No tendría sentido votar en contra de lo que uno mismo es. Lo único que puedo decirles a los turolenses es que confíen en nosotros. Yo creo que es momento de darle la voz a un partido que ha demostrado coherencia con sus principios, que tiene implantación territorial y sensibilidad especial por nuestro mundo rural y por nuestros agricultores. En febrero en Aragón 13.600 turolenses votaron a Vox. Si alguno está desengañado con el proyecto, que no nos vote. Si siguen confiando en nosotros, que vuelvan a darnos esa confianza para ir al Congreso de los Diputados. Pueden tener confianza absoluta en nosotros porque somos gente de bien.

¿Se podría romper la disciplina de voto en caso de que sea necesario?

Romper la disciplina de voto me parece muy peligroso. Tenemos canales internos suficientes para debatir proyectos que tengan interés para algunas provincias de España pero que perjudiquen al mundo rural. Será el partido en su conjunto el que se oponga a este tipo de medidas.

Esta campaña se ha hablado mucho de la A-68. ¿Qué compromisos puede asumir Vox en infraestructuras?

Cuando comenté a mi familia que me iba a presentar, lo primero que me pidieron fue hacer la autovía a Zaragoza. Es un tema muy importante, pero la gente está cansada de promesas vacías. Para mí sería muy fácil decir que vamos a ejecutar la A-68, pero sería mentir porque no lo sé. Tendremos que ver en qué situación están las arcas públicas y en qué situación está el Ministerio de Transportes, después del paso de José Luis Ábalos y de Óscar Puente, que no es poca cosa, y, a partir de ahí, veremos cuáles son las infraestructuras más beneficiosas para Teruel y para toda España. Estoy convencido de que tiene que ser una de nuestras prioridades. No es normal tardar una hora y veinte minutos de Alcañiz a Zaragoza. La A-68 permitiría integrar el Bajo Aragón en los corredores económicos más importantes de España, conectándolo con Zaragoza y con el Levante, pero yo no me puedo comprometer a nada si no sé en qué estado están las cuentas. Lo que sí que tengo yo es un compromiso evidente con esta provincia, con su gente y con toda la España vaciada, y entiendo que debemos dotarlas de infraestructuras.

Quedan seis tramos, tres tienen proyecto y tres no, ¿no se pueden comprometer a ningún avance?

La provincia lleva mucho tiempo esperando. Pero es muy difícil comprometerme porque no sé cuáles van a ser las prioridades del Gobierno, no sé ni si nosotros vamos a estar en el Gobierno. Estamos todos alerta porque no sabemos de qué es capaz Sánchez. Evidentemente tengo un compromiso con los intereses de la provincia y estoy convencido de que las autovías son cruciales, pero me gustaría llegar a Madrid, ver cómo están las cosas, ver si entramos en el Gobierno, ver qué nivel de apoyo nos dan los turolenses y el resto de los españoles y, a partir de ahí, empezar a trabajar. Pero bueno, yo creo que los turolenses lo que ya saben es para lo que sirve votar al Partido Popular, al Partido Socialista y a Teruel Existe, que es para que no cambie absolutamente nada en la provincia.

Ha dicho que están muy alerta porque no saben de qué puede ser capaz Pedro Sánchez, ¿a qué se refiere?

Ha utilizado el fraude incluso desde antes de ser secretario general. Llegó por una serie de trampas en las primarias que son por todos conocidas. Después de su llegada al Gobierno tiene a todo su círculo más cercano en prisión o imputado. Hablo de Santos Cerdán, hablo de Koldo, hablo de José Luis Ábalos… Han intentado asesinar o al menos silenciar a una jueza. Hablamos de un Partido Socialista que probablemente de aquí a unos meses o unos años sea condenado como persona jurídica, que es lo mismo que le ocurrió al Partido Popular. Nosotros no sabemos si van a ser unas elecciones limpias.

¿Cómo valora Vox el desarrollo del Nudo Mudéjar de Andorra?

Hemos presentado alguna iniciativa para favorecer este proyecto, pero es lo mismo que he dicho antes: yo tampoco puedo comprometerme. Soy un candidato, no estoy en la dirección del partido. A lo único que puedo comprometerme a nivel personal es a llevar la voz de los turolenses a Madrid, intentar que se ejecuten todos los proyectos que puedan ser beneficiosos y a mejorar la vida de las gentes de Teruel. No me gusta hacer promesas electorales que luego quedan en nada. Creo que los turolenses ya estarán cansados de ello.

El Nudo Mudéjar iba a ser ese proyecto de reconversión y iba a ser ejemplo de reindustrialización para el resto de España. ¿Vox no puede comprometerse a que sea una prioridad en caso de que el partido esté en un puesto de responsabilidad?

Presentamos una iniciativa para que en aquellos lugares en los que se hubieran desmantelado centrales térmicas, como es el caso de Andorra, se instalaran lo que se llaman reactores modulares pequeños. No son centrales nucleares, son un híbrido entre la central nuclear y una infraestructura eléctrica de menor rango. Se construyen con muchísima velocidad y pueden conectarse a toda la red de suministro eléctrico que ya existe. Si cuando comience la siguiente legislatura tenemos responsabilidades de gobierno, podremos llevar a cabo esta propuesta u otras muchas medidas. En cuanto al Nudo Mudéjar estoy seguro de que hemos presentado algo y creo que eso vale más que cualquier promesa electoral.

Han mostrado su oposición frontal al desarrollo del Clúster del Maestrazgo, ¿por qué?

Ya no recuerdo si han sido dos o tres las personas del Ministerio de Transición Ecológica que han sido detenidas o imputadas, al menos, porque se saltaban los procedimientos habituales. Las cosas se han hecho de manera oscura. Se han deforestado dos millones de árboles en el Maestrazgo o se pretenden deforestar al menos dos millones en conjunto cuando termine el proyecto y la realidad es que ni se va a generar empleo ni se va a generar riqueza en el territorio. No se va a generar absolutamente nada. No estamos en contra de las energías renovables, sino que estamos en contra de este descontrol absoluto en la instalación de plantas fotovoltaicas y de plantas eólicas, pero se les ha regalado esta zona y sus paisajes a fondos buitres norteamericanos y daneses por sus conexiones con el Ministerio de Transición Ecológica, y a nosotros esto nos parece una absoluta barbaridad.

Al margen de la cuestión judicial, los alcaldes siguen reclamando el proyecto como vital para la comarca, ¿qué alternativas se les pueden ofrecer?

En España tenemos ejemplos sobrados de que con el pelotazo no vamos a ningún lado. Entiendo a estos alcaldes porque tienen una situación muy complicada. Yo mismo vivo en un pueblo de 38 habitantes y, si nos ponen esas cifras encima de la mesa, evidentemente, veríamos colmados muchos recursos públicos que ahora mismo no tenemos. Esto no es una cuestión de falta de recursos económicos, sino de falta de población y de falta de oportunidades. El Clúster del Maestrazgo no ha generado apenas empleo. En Andorra, en 2020, cuando la central térmica todavía estaba activa, había 1.200 personas más viviendo que ahora. El Clúster del Maestrazgo apenas va a generar empleo y, desde luego, no va a generar un nivel similar de empleo al de la central térmica de Andorra. No va a fijar población en el territorio; va a dar algo de dinero, por supuesto, las migajas.

Usted lo llama pelotazo, pero los alcaldes plantean recursos básicos: una guardería, construir viviendas, ir al médico…

Lo que necesitamos es gente y estos proyectos no generan empleo. Lo que sí que generaba empleo y se cerró es la central térmica de Andorra. Se ha hablado mucho de los centros de datos en Aragón. Habrá que estudiar en profundidad si dejan riqueza en el territorio. Es muy fácil abrir una guardería, un centro médico, pero lo que necesitamos es incentivar que los jóvenes vuelvan. Nosotros para ello presentamos la cuestión de la remigración, que busca que los españoles que se hayan visto obligados a salir de España en búsqueda de sueldos dignos, de trabajos estables y de condiciones de vida que sean beneficiosas, puedan volver a España en general, y en particular a la provincia de Teruel, y para ello necesitamos asentar en el territorio proyectos e inversiones que sean rentables y que generen empleo. Para ello hace falta aumentar las ayudas al funcionamiento. Me parece mucho más importante que los grandes proyectos que destruyen nuestro paisaje, que tampoco sabemos el impacto que van a tener de aquí a 15 o 20 años. Si las ayudas pasaran del 1,5 % al 20 %, las empresas de la zona, los autónomos, los pequeños empresarios, podrían incentivar la contratación de trabajadores, podrían aumentar los salarios y podrían contribuir a fijar población en el territorio.

Pide estudiar el impacto de los centros de datos, pero hemos visto cómo el Gobierno autonómico del que forman parte está calificando como proyecto de interés general a todos los centros de datos que llegan.

Hay que dar facilidades a cualquier proyecto que se desarrolle en Aragón, pero también hay que investigar la letra pequeña y ver cuál es el impacto que a largo plazo todo esto puede tener. La izquierda se opone por el consumo de agua, pero desde la izquierda se oponen a construir las infraestructuras hidráulicas porque están obsesionados con que toda el agua se vierta al mar. Nosotros lo que decimos es vamos a construir las infraestructuras hidráulicas que sean necesarias para tener toda el agua necesaria para el uso de los centros de datos en el caso de que reviertan un beneficio para el territorio, también para el consumo agrícola, para el consumo humano… Aunque en el Maestrazgo puede haber cantos de sirena con el tema del clúster, no entiendo por qué ha habido tanto revuelo en el Ministerio de Transición Ecológica, no entiendo por qué hay gente que presuntamente se ha llevado mordidas, no entiendo por qué se permite a fondos de inversión extranjeros acaparar todos nuestros recursos y destruir nuestros paisajes… Yo me andaría con pies de plomo.

Santiago Abascal ha venido y ha reabierto un debate que llevaba años cerrado, el trasvase del Ebro. Daniel Alda, ¿está a favor o en contra del trasvase del Ebro?

Nos parece lamentable que cada vez que hay una cita electoral la izquierda saque el trasvaso del Ebro a relucir. Santiago Abascal no ha hablado jamás del trasvase del Ebro, jamás ha aparecido en nuestro programa electoral nada. Lo que decimos es que es necesario construir las infraestructuras hídricas e hidráulicas para que el agua llegue a todos los rincones de España. Eso no quiere decir que el agua tenga que salir de Aragón para llevarla al Levante o que el agua tenga que salir del Levante para traerla a Aragón. Queremos que España tenga las necesidades hídricas cubiertas.

En su programa electoral, en la medida 115, hablan de Plan Nacional del Agua que contempla la interconexión de todas las cuencas. ¿Esto no incluye el trasvase del Ebro?

No.

¿La interconexión de cuencas no es el trasvase del Ebro?

La interconexión de cuencas y la construcción de todas las infraestructuras hídricas e hidráulicas necesarias sirven para que el agua llegue a todos los rincones de España. Esto no quiere decir sacar el agua del Ebro, sacar el agua de Aragón para llevarla al Levante. Nosotros lo que proponemos no es un trasvase de una zona de España a otra para que luego se tenga que negociar con cada una de las comunidades autónomas. Nosotros no hablamos del trasvase del Ebro, sino que hablamos de construir las infraestructuras hidráulicas que sean necesarias para llevar el agua a todos los rincones de España y para evitar que se puedan producir sucesos como los de la DANA de Valencia.

Conectar las cuencas implica sacar el agua de un sitio y llevarla a otro.

Por supuesto, pero no unidireccionalmente del Ebro hacia el Levante ni del Levante hacia el Ebro. Hablamos de que no haya ningún rincón de España en el que falte el agua. Lo que no puede ser es que el agua se vierta permanentemente al mar. Se está vertiendo al mar muchísima agua que podría ser aprovechada en Aragón y en el resto de España. La verdadera amenaza a la presencia de agua para riego, para consumo humano, para consumo industrial, para consumo tecnológico, la verdadera amenaza no es la construcción de infraestructuras hidráulicas que plantea Vox. La verdadera amenaza es la falta de infraestructuras hidráulicas que se ha visto durante estos años de gobierno del Partido Socialista.

Hace unos días defendía en Calanda aplicar la prioridad nacional para los trabajadores del campo. ¿Habría suficientes trabajadores si se elimina a todos los inmigrantes de la ecuación?

El sur de Francia está plagado de españoles que van a recoger la fresa; sin embargo, no trabajan en España. Los jornaleros que nos encontramos aquí son, en su mayoría, africanos. Habría que preguntarse hasta qué punto las trabas burocráticas y la asfixia fiscal que padecen los agricultores españoles hacen que encuentren incentivos en contratar mano de obra extranjera que trabaja en condiciones de semiesclavitud, en vez de contratar a trabajadores españoles a los que pagarles sueldos dignos. Si las cotizaciones sociales no fueran tan elevadas, si las trabas de la contratación en España no fueran tan complicadas, seguramente esos jornaleros que desarrollan la misma labor que hacen en España en Francia se quedarían en nuestro país y recogerían nuestra fruta.

¿Hay menos trabas si se contrata a un inmigrante?

Los trabajadores inmigrantes aceptan condiciones de trabajo que no aceptan los españoles.

¿Qué responsabilidad queda para el empresario que marca las condiciones?

La culpa es de un gobierno que ha permitido la importación masiva de productos extranjeros, que asfixia a través de regulaciones medioambientales y burocráticas a nuestro sector primario y que deja a los agricultores entre la espada y la pared. El Partido Socialista ofrece trabajos precarios, bajos sueldos e importación masiva de mano de obra barata. Vox plantea reducir las cotizaciones sociales, reducción de la asfixia burocrática e incentivos a la contratación de mano de obra española.

Los agricultores del territorio llevan años apostando por la contratación en origen para que todo el que venga, lo haga con garantías y de forma legal. ¿Mantendrían este sistema?

Al final no es cuestión de mantener un sistema, la solución es poner todas las facilidades encima de la mesa para favorecer la contratación de españoles que solo aceptan trabajar con condiciones laborales dignas, que solo aceptan salarios medianamente altos que les permitan sacar adelante a sus familias. Las demandas de los trabajadores del tercer mundo son muy diferentes. Entendemos que aquí no puede entrar nadie más mientras haya un 8,5 % de españoles en paro. Lo primero es pensar en los de casa porque los recursos son finitos. Ojalá lleguemos a un momento en el que España tenga un 0 % de paro y aun así tenga la capacidad de seguir generando empleo, pero mientras esto no ocurra, habrá que poner en primer lugar a los españoles que lo están pasando mal y a los españoles que están buscando trabajo.

La realidad es que los inmigrantes siguen viviendo, también los hay que se quedan, que abren negocios, que llevan a sus hijos al colegio…

En un porcentaje menor.

¿Cómo hacemos para no estigmatizar a esta parte de la población?

En los últimos años se ha vivido un descontrol migratorio absoluto en España y ahora mismo no cabe nadie más, porque en cinco años han entrado seis millones de personas. Muchos de ellos han entrado de forma ilegal para delinquir, vivir de las ayudas y muchos de ellos no es que no tengan voluntad de integrarse, sino que quieren imponer sus formas de vida y sus costumbres. Evidentemente ha entrado gente de forma regular que contribuye al bienestar de la comunidad y que desarrolla papeles muy importantes dentro de Teruel, pero ahora mismo aquí no cabe nadie más. Las tasas de paro entre los extranjeros y, particularmente, entre los marroquíes son bastante más elevadas que entre los españoles y nosotros consideramos que, sin estigmatizar a nadie, sin hablar de colores de piel, sin hablar de credos religiosos, primero los de casa. Ojalá luego se pudiera ayudar al resto de la gente, pero de momento no contamos con esa suerte.

¿Cómo encaja el discurso de que no cabe nadie más cuando hablamos de despoblación y de que se están vaciando nuestros pueblos? Hemos visto pueblos en los que nacía un bebé por primera vez en décadas y era de origen marroquí, inmigrantes que han reabierto bares que estaban cerrados.

¿Nuestros bares o sus bares?, para mí es importante la diferencia.

Hablamos de la provincia de Teruel, en muchos casos hay una única opción de bar.

En Teruel hay 20 mezquitas abiertas. No tengo nada contra los musulmanes, pero me parece un dato relevante. Es la provincia española con más mezquitas por habitante. Vemos que se defiende la inmigración como una alternativa a la despoblación, pero es una alternativa a nuestra identidad nacional. Evidentemente es una alternativa, desde luego no es la mía. Nuestra alternativa es generar oportunidades laborales en el territorio, elementos de atracción del talento que se ha ido fuera de Teruel. En Utrillas hay una presencia masiva de magrebíes, tienen sus bares, ocupan el espacio público, han construido su mezquita. ¿Es alternativa a la despoblación? Sí, evidentemente, pero es una alternativa también a nuestra identidad española, occidental y católica. Si hay alguien que considera que los extranjeros deben adelantar a los españoles por la derecha en el acceso a todas estas cuestiones que he mencionado, es legítimo, pero yo no lo comparto.

Desde el principio Vox ha dicho que el PP y PSOE son lo mismo, ¿lo sigue pensando?

No. Lo hemos dicho, pero ahora mismo no podemos equiparar al Partido Socialista y al Partido Popular en la actualidad porque el Partido Socialista es una mafia. Lo que nosotros hemos venido denunciando, y todavía lo podemos denunciar abiertamente hoy, es que el Partido Popular, cuando no ha contado o cuando no ha necesitado del apoyo de Vox, ha gobernado prácticamente igual que el Partido Socialista.

¿Puede ser que este cambio de postura se dé porque el Partido Popular puede ser su entrada a un posible gobierno?

En la última legislatura ha habido un bloque de investidura y solo tres partidos quedaron fuera: el Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Vox. En el caso de nuestro acuerdo para el Senado, es un acuerdo estrictamente defensivo y ambos hemos hecho algunas concesiones con el único objetivo de evitar que el Senado caiga en manos de la izquierda que quiere controlar a los jueces. Ese es el único motivo por el que, por ejemplo, aquí en la provincia de Teruel se presenta en coalición toda la izquierda bajo las siglas del Senado de Progreso. El único objetivo es controlar el Tribunal Constitucional que se tiene que renovar durante la siguiente legislatura. Podemos entendernos con el Partido Popular, pero también sabemos del riesgo que supone que el Partido Popular tenga un resultado excesivamente bueno y tenga incluso la posibilidad de gobernar en solitario. Nadie quiere que se reediten los cuatro años de gobierno que se vivieron en España con Mariano Rajoy de 2011 a 2015.

Vox actualmente gobierna en Aragón con el PP. La primera legislatura acabó rota. ¿Cómo se garantiza que eso no pueda volver a pasar a nivel nacional?

Es una pregunta para el Partido Popular. Nosotros entramos a los gobiernos autonómicos con planteamientos para negociar con el PP que eran los mismos para todas las comunidades autónomas. En todas ellas aparecía el fin de la colaboración con las mafias del tráfico de personas, el fin de la colaboración en la invasión migratoria y el fin de la acogida de menores extranjeros. El Partido Popular rompió aquel acuerdo y nosotros tuvimos que salir de los gobiernos. En Aragón se adelantaron las elecciones porque el señor Azcón consideró que tendría mejores resultados. No pasó en otras comunidades. No podemos asegurar que no vaya a volver a pasar, lo que sí que podemos decir es que vamos a dar cumplimiento al acuerdo de gobierno que se suscriba con el Partido Popular. Pero claro, tendrán que respetarlo ellos también.

Esta entrevista coincide con el 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista. Ustedes tienen una postura muy firme, ¿cómo la explican?

Estamos en contra de todo tipo de violencia, también la que se ejerce contra las mujeres. Vox es el único partido que pide cadena perpetua para violadores y asesinos de mujeres y es el único partido que pretende frenar el flujo migratorio que hace que en España cada vez haya más personas de procedencias culturales en las que la mujer no tiene ese papel en la sociedad. Creo firmemente que no hay ningún partido que defienda como Vox el interés de las mujeres. Evidentemente, en Vox hay mujeres y los hombres tenemos una relación muy cercana con muchísimas mujeres en nuestra vida y no queremos otra cosa más que protegerlas.

¿Considera que la violencia que se ejerce contra las mujeres por el único hecho de ser mujeres es consecuencia directa del flujo migratorio?

Nosotros observamos que los años en los que ha aumentado el número de mujeres víctimas de violencia de género coinciden con periodos de mayor entrada de inmigrantes. En Teruel, los delitos contra la libertad sexual se han incrementado, si no recuerdo mal, en torno a un 127 %, según datos del Ministerio del Interior. Consideramos que existe una relación directa entre la inmigración procedente de países en los que no se respeta a la mujer y el aumento de las agresiones. Creemos que es necesario analizar la nacionalidad de quienes cometen estos delitos, algo a lo que el Gobierno pone muchas trabas. En cualquier caso, independientemente de que exista o no esa relación, Vox es el único partido que pide la cadena perpetua para agresores sexuales, violadores y asesinos. Por tanto, creo que no se nos puede reprochar nada en la lucha contra la violencia que padecen las mujeres.

En este mismo periodo también se ha vivido una ola muy fuerte del movimiento feminista, se ha empoderado a las mujeres, se les han ofrecido recursos para identificar y denunciar a sus agresores.

Creo que el aumento se debe a la llegada de más inmigrantes. En cuanto a los medios destinados a combatir la violencia contra las mujeres, hemos visto en las últimas semanas la intervención de la UCO en el Ministerio de Igualdad por el presunto desvío de fondos europeos destinados a las pulseras antimaltrato. Este Gobierno se presenta como adalid del feminismo y, sin embargo, aquí, en la provincia de Teruel, conocemos las polémicas en torno a José Luis Ábalos, la prostitución y su estancia en el Parador de Teruel, en la que, a mi juicio, hubo connivencia por parte de Pilar Alegría. Por eso me parece cuestionable que la izquierda pretenda darnos lecciones sobre la defensa de la dignidad de las mujeres. Considero que Vox es el partido que más firmemente se ha opuesto a todo tipo de violencia, incluida la que sufren las mujeres.

P. El candidato de Vox en Tarragona tiene una causa abierta por violencia de género.

No, de Tarragona no, de Valencia.

Tiene razón, Carlos Flores, número 3 por Valencia.

En un proceso de divorcio tuvo una discusión con su mujer, que lo denunció y son cuestiones que atañen al ámbito personal. Él habrá saldado sus cuentas con la justicia. Es una persona que conozco personalmente que tiene una pareja, que desarrolla una vida perfectamente normal.

¿Cómo se explica a un potencial votante que Vox es mejor opción que el Partido Popular?