Actualizado 20:32

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

14 AGO 2026|

Actualizado 20:32

Alcañiz mejora la calle Mas de las Matas para evitar inundaciones y facilitar el paso de peatones

La primera fase de los trabajos permite instalar una nueva rejilla para recoger y desviar el agua de lluvia y renovar 150 metros cuadrados de solera de hormigón

Fotografía de las obras finalizadas en la calle Mas de las Matas / Ayuntamiento de Alcañiz
Fotografía de las obras finalizadas en la calle Mas de las Matas / Ayuntamiento de Alcañiz

Jesús Burgos14 08 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadInfraestructuras

El Ayuntamiento de Alcañiz ha finalizado la primera fase de las obras de mejora ejecutadas en la calle Mas de las Matas, en el tramo comprendido entre la avenida Aragón 85 y el aparcamiento de la calle Andrés Vives, junto al Centro de Salud. La actuación busca mejorar la circulación peatonal y, especialmente, dar solución a los problemas de inundaciones y filtraciones registrados en los garajes de un edificio de la zona.

Los trabajos se pusieron en marcha a raíz de la reclamación presentada por los propietarios de los garajes después del episodio de fuertes lluvias registrado el 6 de julio de 2023. El Ayuntamiento encargó entonces un informe al Estudio de Arquitectura MMT SLP para determinar las actuaciones necesarias para solucionar el problema.

Nueva recogida de aguas pluviales

La intervención ha incluido la instalación de una nueva rejilla de recogida de aguas pluviales en la conexión de la calle Mas de las Matas con la plaza Andorra. El sistema permitirá redirigir el agua hacia una canalización diferente y reducir así el caudal de lluvia que llega hasta este punto.

Además, se han renovado alrededor de 150 metros cuadrados de solera de hormigón que se encontraban en mal estado. En una segunda fase está previsto realizar trabajos de consolidación del terreno. La actuación también ha obligado a adaptar algunos elementos del entorno a la nueva cota de la calle. En concreto, se ha rebajado el pasamanos de la rampa de acceso y se ha modificado el vallado que separa la calle del aparcamiento.

Las obras están siendo financiadas mediante las indemnizaciones aportadas por las compañías aseguradoras tanto del Ayuntamiento de Alcañiz como de la comunidad de propietarios del edificio y los garajes afectados.

Medidas para mejorar la seguridad de los peatones

La actuación se suma a otras medidas adoptadas en los últimos meses para mejorar la seguridad en este punto de la localidad. El pasado mes de marzo, la Brigada Municipal aplicó pintura antideslizante sobre la pendiente que comunica la avenida Aragón con la calle Mas de las Matas.

Se trata de un tramo con una pronunciada pendiente y de uso principalmente peatonal en el que se habían producido varias caídas. Con anterioridad también se habían instalado barandillas en el centro de la calle para facilitar el tránsito y reforzar la seguridad de los viandantes.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Estas son las carreras que no puedes perderte en Calanda por sus fiestas de San Roque

Las patronales se completarán con un amplio programa de actos en los que no faltarán discomóviles, DJs y actividades para los más pequeños

Comentar

Estas son las carreras que no puedes perderte en Calanda por sus fiestas de San Roque

El Bajo Aragón Histórico aspira a que el interés por el astroturismo crezca tras hacer historia con el eclipse

La Asociación Agrupación Astronómica en el Bajo Aragón y Gamma Astronomía de Caspe definen el fenómeno como un escaparate al mundo que beneficiará al territorio. Ya han sumado nuevos socios...

Comentar

El Bajo Aragón Histórico aspira a que el interés por el astroturismo crezca tras hacer historia con el eclipse

Los recuerdos del eclipse a través de los ojos de los lectores de La COMARCA

FOTOGALERÍA. Vecinos de todos los municipios inmortalizan fotografías únicas y para el recuerdo de un momento histórico

Comentar

Los recuerdos del eclipse a través de los ojos de los lectores de La COMARCA

Reclaman a DGA una negociación «seria» ante las reivindicaciones «de sentido común» de bomberos y APN

El PSOE Teruel denuncia que "no se están respondiendo a las demandas del colectivo" y acusa al gobierno de "falta de previsión"

Comentar

Reclaman a DGA una negociación «seria» ante las reivindicaciones «de sentido común» de bomberos y APN

A remojo en el río y en plena plaza: Valderrobres da la bienvenida a sus fiestas con un multitudinario chupinazo

FOTOGALERÍA. Las peñas toman las calles del municipio para inaugurar seis días de celebraciones que continuarán por todo lo alto hasta el próximo miércoles

Comentar

A remojo en el río y en plena plaza: Valderrobres da la bienvenida a sus fiestas con un multitudinario chupinazo

La Peña Lo Pitañal de Fabara, protagonista indiscutible de las fiestas de Sant Roc: «Vamos juntos desde los cuatro años»

FOTOGALERIA. El grupo de amigos es este año el encargado de colocar el cachirulo. Vivirán estos días en recuerdo a José María Taberner y acompañados de todas las peñas y...

Comentar

La Peña Lo Pitañal de Fabara, protagonista indiscutible de las fiestas de Sant Roc: «Vamos juntos desde los cuatro años»
Periódico del Bajo Aragón Histórico