Alcañiz mejora la calle Mas de las Matas para evitar inundaciones y facilitar el paso de peatones

El Ayuntamiento de Alcañiz ha finalizado la primera fase de las obras de mejora ejecutadas en la calle Mas de las Matas, en el tramo comprendido entre la avenida Aragón 85 y el aparcamiento de la calle Andrés Vives, junto al Centro de Salud. La actuación busca mejorar la circulación peatonal y, especialmente, dar solución a los problemas de inundaciones y filtraciones registrados en los garajes de un edificio de la zona.

Los trabajos se pusieron en marcha a raíz de la reclamación presentada por los propietarios de los garajes después del episodio de fuertes lluvias registrado el 6 de julio de 2023. El Ayuntamiento encargó entonces un informe al Estudio de Arquitectura MMT SLP para determinar las actuaciones necesarias para solucionar el problema.

Nueva recogida de aguas pluviales

La intervención ha incluido la instalación de una nueva rejilla de recogida de aguas pluviales en la conexión de la calle Mas de las Matas con la plaza Andorra. El sistema permitirá redirigir el agua hacia una canalización diferente y reducir así el caudal de lluvia que llega hasta este punto.

Además, se han renovado alrededor de 150 metros cuadrados de solera de hormigón que se encontraban en mal estado. En una segunda fase está previsto realizar trabajos de consolidación del terreno. La actuación también ha obligado a adaptar algunos elementos del entorno a la nueva cota de la calle. En concreto, se ha rebajado el pasamanos de la rampa de acceso y se ha modificado el vallado que separa la calle del aparcamiento.

Las obras están siendo financiadas mediante las indemnizaciones aportadas por las compañías aseguradoras tanto del Ayuntamiento de Alcañiz como de la comunidad de propietarios del edificio y los garajes afectados.

Medidas para mejorar la seguridad de los peatones

La actuación se suma a otras medidas adoptadas en los últimos meses para mejorar la seguridad en este punto de la localidad. El pasado mes de marzo, la Brigada Municipal aplicó pintura antideslizante sobre la pendiente que comunica la avenida Aragón con la calle Mas de las Matas.

Se trata de un tramo con una pronunciada pendiente y de uso principalmente peatonal en el que se habían producido varias caídas. Con anterioridad también se habían instalado barandillas en el centro de la calle para facilitar el tránsito y reforzar la seguridad de los viandantes.