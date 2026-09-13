Alloza celebra 58 años de historia de sus carrozas: Desde Mulán hasta un jardín de hadas

Alloza volvió a demostrar este fin de semana que sus carrozas van mucho más allá que un desfile. Seis propuestas recorrieron las calles de la localidad mostrando meses de trabajo, imaginación y muchas horas de dedicación. La cita mantiene intacta una tradición que alcanza ya los 58 años de historia, únicamente interrumpida por la pandemia. "Para nosotros es lo más importante de las fiestas de septiembre. Se preparan con muchísima ilusión, con muchas ganas y compromiso", explicó Marta Sancho, alcaldesa del municipio.

Entre las propuestas se encontraba una espectacular recreación de Mulán, que combinaba elementos de la película de dibujos animados con la versión de acción real. La mayor parte de la elaboración había sido responsabilidad de Beatriz De la Iglesia, aunque con ayuda de sus sus familiares. “Mi familia me ayuda mucho, pero yo me encargo de montarla, de atarla, de hacerla. Cuando la ves completa impresiona; hasta a mí me emociona, porque es mucho tiempo de trabajo”, explicaba.

También llamaba la atención una carroza inspirada en el universo de Coco, en la que aparecían personajes como Héctor y un gran alebrije construido con materiales reciclados. Entre los elementos más espectaculares era precisamente el gran alebrije. “Se ha hecho con materiales reciclados: cartón, periódico, botellas, de todo”, explicaban las jóvenes participantes.

No faltaron tampoco los grandes clásicos. Un grupo de jóvenes apostó por El Mago de Oz, en una carroza confeccionada prácticamente de principio a fin por ellos mismos. También, la peña Los Criticados dedicó su propuesta al embalse del Salto, acompañada por sus particulares “guardianas del Salto”. “Muchas risas, sobre todo vistiéndonos, preparándonos y ultimando cosas”, explicabaa Fran Catalán, uno de los integrantes. En Alloza también se dejó ver una gran colmena elaborada por la peña Los Pelados para rendir homenaje a las abejas.

Las hadas tampoco quisieron perderse esta tradición y pequeños y mayores desfilaron en una carroza ambientada en un jardín de hadas. “Somos tres primos que hacemos todos los años la carroza. “Todo está hecho a mano, con el menor material posible", explicaron.

Desfile de carrozas Alloza, donde no faltó la imaginación y se demostró mucho trabajo detrás / A.Z