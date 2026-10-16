De cabina telefónica a biblioteca callejera 24 horas en Fórnoles: «Si alguien quiere leer a las 3 de la madrugada… ¡Ya no tiene excusa!»

Lo que antes era una antigua cabina telefónica en desuso se ha convertido ahora en una biblioteca callejera abierta las 24 horas. Es la última rehabilitación que ha impulsado el Ayuntamiento de Fórnoles para fomentar la lectura entre los vecinos gracias al intercambio de libros en este pequeño espacio habilitado, que ya cuenta con los primeros ejemplares. "Estaba sin utilizar y se me encendió la bombilla y pensé: aunque tengamos una biblioteca mucho más grande, ¿por qué no hacemos otra aquí callejera? Y así fue", dice Javier Vidal, alcalde de Fórnoles.

El mismo es un aficionado a la novela histórica y junto a Ana Omella y Martina de Titta fueron los encargados de realizar la pequeña obra. Se invirtieron cien euros para pintar el espacio por dentro y barnizarlo. Además, se recuperaron palés para poder colocar los libros y la prensa allí. "Estoy muy sorprendido porque la gente ya ha aportado bastante libros y funciona muy bien. Queremos que haya libros de todos los estilos e incluso infantiles", defiende

La idea es que todo el que coja un libro prestado pueda dejar otro para fomentar el intercambio. Estará abierta las 24 horas del día y la aceptación ya está siendo muy buena entre los vecinos y se quiere llegar a los más jóvenes. De ordenar y colocarlo se van a encargar Ana y Martina. "Entre las dos están haciendo una labor muy buena en el pueblo y ayudan a dinamizar mucho. Estamos encantados y tiene mucha predisposición para trabajar", concluye Vidal.