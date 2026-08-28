Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna: «Confiamos en que volver a agosto nos haga superar la cifra de venta de entradas del año pasado»

¿En qué punto se encuentra la competición ahora que ya estamos a las puertas de este Gran Premio?

La verdad es que está más batallado que nunca. Hemos vivido la primera parte del 50% de los grandes premios con 5 pilotos en 28 puntos, y ahora están en 40. Nunca se habían situado de esta forma en la historia de MotoGP. Y eso si solo contamos los 5 primeros, porque hay otros que, con una remontada especial, podrían llegar más arriba. Está muy competido.

Este año, además, se cuenta con la carrera de Baggers de Harley Davidson como novedad. Motorland es la única parada en España donde se va a celebrar. ¿Por qué se ha elegido al circuito alcañizano?

Sobre todo, porque es un sitio que interesa a la gente de Harley. Son muchos los que usan las carreteras del Baja Aragón para moverse, y se pensó que era buena idea buena hacerlos correr aquí.

¿Qué va a aportar al Gran Premio la incorporación de esta nueva categoría?

Todo ayuda. Es atraer gente que a lo mejor solamente es de las motos, pero no de las del Gran Premio, y que ahora tendrán la posibilidad de venir. Es una carrera espectacular, y a raíz de ella pueden interesarse por el Gran Premio.

¿Por qué Aragón deja de ser una prueba fija del Mundial de MotoGP?

Porque no podemos seguir asegurando cuatro Grandes Premios en España con la demanda que tenemos de otros países. La relación con el nuevo gobierno ha ido francamente bien, pero la realidad es esa. El año que viene está asegurado, que era una cuestión que nos preocupaba mucho. Ya veremos lo que pasa después.

La continuidad está garantizada al menos hasta 2031 como circuito reserva. ¿Cuál es la probabilidad de que Motorland esté en el calendario?

Últimamente se está viendo que por situaciones geopolíticas o sucesos siempre hay posibilidades, y estar en el calendario como reserva te da una oportunidad, pero es difícil concretar. No me atrevería a decirlo.

Más allá de 2031, ¿se podría decir que las previsiones son buenas para Motorland?

Motorland es un circuito fantástico, con una muy buena organización, pero el número de asistentes es mayor en los otros tres Grandes Premios de España. La posibilidad de alojamiento también hace que esté después del resto.

En ese sentido, ¿qué se podría hacer para que Motorland fuera esa cita imprescindible en el calendario?

Evidentemente, si hubiera una autopista de Zaragoza a Alcañiz ayudaría mucho porque facilitaría cuestiones como el alojamiento y desplazamientos. Más que en una gran carrera de motos, nuestro objetivo es convertir MotoGP en un evento importante a nivel de entretenimiento. Y para eso es vital tener infraestructuras como esa, que hoy por hoy Alcañiz no tiene.

En comparación con los otros circuitos con los que se firmó la renovación con mayor celeridad, ¿qué se tuvo en cuenta para priorizarlos?

La posibilidad de un impacto económico mayor, así como el poder realizar actividades paralelas al circuito durante todo el año. Las otras tres ciudades son Valencia y Barcelona, que son mucho más grandes; y Jerez, con gran tradición al acoger el primer Gran Premio. Alcañiz llegó último, inicialmente de una forma provisional aunque luego se haya ido quedando durante muchos años. Estamos contentos, pero fue el cuarto en llegar.

Desde la compra de Liberty se ha ido impulsando esa promoción de eventos y oferta de ocio. ¿Se ha traducido en una mayor venta de entradas?

Claro. Estamos teniendo más espectadores en prácticamente el 100% de los circuitos, batiendo récords de número máximo de público.

El año pasado se cambió la fecha del Gran Premio al primer fin de semana de junio para «atraer a más público». Ahora vuelve a agosto. ¿No se cumplieron las expectativas?

Podemos hacer pronósticos, pero luego las cosas salen como salen. No tuvimos la respuesta de espectadores que tenemos en otros sitios, y por eso esperamos que esta vez consigamos cifras mejores que las del año pasado.

El sector hotelero y de restauración de la zona sí que celebró el cambio al ser junio un mes menos turístico.

Nosotros nos dedicamos al campeonato del mundo de motos. Alcañiz está lleno en cualquiera de los casos.

¿La venta de entradas es superior a la del año pasado en estas mismas fechas?

Creo que sí. Hay que tener en cuenta que las ventas de estos últimos días previos son muy importantes.

¿Cómo es la relación que mantenéis con Gobierno de Aragón?

No podría ser mejor. Tenemos comprensión por parte de sus necesidades y de las nuestras.

Cuando usted dé un paso atrás, ¿cómo influirá al circuito de Alcañiz?

No habrá ningún problema. La política de MotoGP Group será la misma. Las personas que estamos cubrimos unas necesidades.

A sus 80 años, ¿Hay plazo estimado para que ello ocurra?

No tenemos fecha de caducidad de nadie. Carlos Ezpeleta ha sido nombrado recientemente como consejero delegado adjunto y así vamos a seguir trabajando.

¿Qué le gustaría hacer una vez se jubile?