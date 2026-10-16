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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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16 OCT 2026|

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Castelserás necesita 1,8 millones de euros para poder abrir su residencia municipal, paralizada desde hace 12 años

La infraestructura ofrecería 22 plazas de residencia y 10 de centro de día, además de otros servicios como peluquería. El Ayuntamiento solicita apoyo económico al Gobierno de Aragón

El alcalde de Castelserás, Santiago Anglés, ha visitado este viernes la futura residencia junto a Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón / C. O.
El alcalde de Castelserás, Santiago Anglés, ha visitado este viernes la futura residencia junto a Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón / C. O.

Camila Ortiz Tomaselli16 10 2026

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Castelserás necesita 1,8 millones de euros para poder abrir su residencia para mayores, un proyecto de gran necesidad para el pueblo. La infraestructura está paralizada desde que finalizaron las obras de la cubierta del edificio. Debe terminar de equiparse y ofrecería 22 plazas de residencia y 10 de centro de día, además de otros servicios como peluquería o sala de masajes para mayores.

El proyecto sigue pendiente de nuevos avances desde hace 12 años. Inicialmente, iba a ser un centro de día con viviendas tuteladas, pero "se ha quedado obsoleto". En cambio, se optará por un centro residencial, según ha explicado este viernes el alcalde de Castelserás, Santiago Anglés, durante una visita al solar en el que se encuentra el edificio, entre la Avenida Marín Bagüés y las calles Nogal y Olmo. Como consecuencia, las familias del pueblo deben llevar a sus mayores a otras residencias en pueblos como Calanda, Alcorisa, La Zaida o Alcañiz. "Tenemos una infraestructura que podría cumplir este papel en el pueblo. Nos gustaría que las personas mayores se queden aquí para poder visitarlas diariamente", ha concretado Anglés. Con ella en marcha, además, se crearía empleo local.

Ya se está trabajando en la elaboración de un nuevo anteproyecto municipal para ponerla en marcha. Y por ello, el primer edil ha realizado un llamamiento al Gobierno de Aragón para pedir fondos con los que poder abrir el centro. "Somos un Ayuntamiento humilde, de 860 habitantes. Nos gustaría licitarla a una empresa para que pueda gestionarla", ha añadido Anglés.

En la visita también ha estado presente Alejandro Nolasco, vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que se ha comprometido a "hacer todo lo posible para darle a la residencia ese último impulso que necesita". "Es otro de los proyectos inacabados del PSOE, que se dejó en barbecho hasta hoy. Hemos querido venir in situ para ver cuáles son las necesidades que se tiene", ha afirmado Nolasco.

Ambas partes se han comprometido a seguir en contacto. Posteriormente, se han desplazado hasta el Ayuntamiento de la localidad, donde Nolasco ha mantenido un encuentro con el Gobierno municipal y ha firmado en el Libro de Honor.

Agilidad de resolución de la dependencia

Además de la residencia, Nolasco también ha sacado pecho de la gestión en lo que respecta a resolución de los expedientes de la dependencia a 109 días, a fecha de 30 de septiembre de 2026. En concreto, 87 días se corresponden con la espera media entre la solicitud de la dependencia y la resolución de grado; mientras que entre la resolución de grado y la resolución de la prestación transcurren 21 días de media (no son números absolutos). Con los datos, Aragón se mantiene como la comunidad autónoma que más ágil resuelve la dependencia, en torno a medio año por debajo de la media nacional.

Asimismo, Aragón ha cerrado el mes de septiembre superando la barrera de los 52.000 beneficiarios de una prestación de dependencia. Son ya 52.232 beneficiarios, de los cuales 18.584 se encuentran en Grado I, 18.475 en Grado II y 15.173 cuentan con el Grado III de dependencia. En cuanto a las franjas de edad, 10.030 personas con algún Grado de dependencia reconocido tienen entre 0 y 64 años, 9.881 personas tienen entre 65 y 79 años; mientras que un total de 32.321 dependientes se encuentran con 80 años de edad o más.

En cuanto a las prestaciones en activo, la comunidad autónoma de Aragón ha alcanzado la cifra de 69.444 prestaciones a fecha de 30 de septiembre de 2026. De estas, 25.009 se corresponden con el Grado I, 24.319 con el Grado II y las 20.116 restantes con el Grado III de la dependencia.

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