Más de diez jóvenes artistas brillan en el Talent Festival de Valdealgorfa

Valdealgorfa se convirtió, este sábado, en el escenario del talento joven del Bajo Aragón con la celebración de la décima edición del Talent Festival, una muestra artística organizada por el área de Juventud de la Comarca del Bajo Aragón. El Salón Don Diego acogió una gala repleta de música, danza, emoción y creatividad, en la que los jóvenes artistas demostraron sus habilidades ante familiares, amigos y vecinos.

El ambiente estuvo marcado por la ilusión y los nervios propios de una cita especial. Antes de subir al escenario, los participantes se preparaban para ofrecer sus actuaciones, mientras el público esperaba con expectación cada número. El piano fue uno de los grandes protagonistas de la tarde, junto con el canto, la guitarra eléctrica y la danza, que reflejaron la variedad artística del festival.

La gala arrancó con Noa, que abrió las actuaciones con su voz cantando en inglés. A continuación, la presentadora, Irene Lamiel, interpretó la canción Al Soñar, dando paso a Adrián Tomías y Valero García que tocaron con acordeón y xilófono, la canción U Dance Regital . La música continuó con Marta Montserrate al piano, que interpretó Jueves, de La Oreja de Van Gogh, y Leyre Egea, que ofreció su versión al piano de Titanium, de Sia y David Guetta.

La complicidad musical llegó también con las hermanas Leyre y Alejandra Egea, que combinaron piano y guitarra eléctrica para interpretar Gimme! Gimme! Gimme!, de ABBA. Después, Raúl Guerrero y Runze Chen Qui sorprendieron con una interpretación a cuatro manos al piano de Sandokan, mientras que Jonas Clavería emocionó al público al piano con la obra Su Mirada.

La danza puso el broche artístico a la sucesión de actuaciones con Izarbe Sainz, Marina Rodenas, Clara Rey, Soraya, Eugenia Espés y Laura Presumido, que interpretaron las piezas Danza de porcelona y Danza rábida. La celebración culminó con una imagen festiva, llena de globos, para conmemorar los diez años de esta iniciativa comarcal.























Actuaciones de los jovenes artistas participantes en la X Talent Bajo Aragón en Valdealgorfa / A.F.

Diez ediciones dando visibilidad al talento del territorio

La alcaldesa de Valdealgorfa, Reyes Gimeno, destacó la importancia de acoger una cita de estas características y de seguir sumando propuestas culturales al municipio. «Para Valdealgorfa es seguir sumando, porque Valdealgorfa es un municipio de cultura extrema», afirmó. La alcaldesa también celebró que la juventud disponga de un espacio donde mostrar sus capacidades y reivindicó el potencial artístico de los pueblos: «Nosotros no medimos el talento en el número de habitantes, lo medimos en pasión, lo medimos en ganas, lo medimos en resistencia, que de eso tenemos mucho en la comarca del Bajo Aragón».

Por su parte, el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma, subrayó la importancia de acercar estas actuaciones a los municipios más pequeños. «Para nosotros es una experiencia magnífica el hecho de poder dar visibilidad a todos estos jóvenes que, de alguna manera, si no fuera por situaciones como esta, desafortunadamente tendrían muy pocas posibilidades», explicó. Celma destacó también la intención de que todos los municipios puedan disfrutar de estas propuestas, independientemente de su número de habitantes, y calificó de «maravilloso» llevar grupos artísticos y músicos jóvenes a localidades como Valdealgorfa.

La consejera delegada de Juventud de la Comarca del Bajo Aragón, Silvia Cobo, puso en valor la continuidad de una iniciativa que alcanza ya su décima edición. «Para mí es un orgullo como consejera poder seguir apostando por ellos», afirmó. Cobo destacó que el objetivo principal es dar a conocer el talento de la comarca y recordó que los jóvenes «tienen mucha creatividad y hay mucho sentimiento en ellos».

Las actuaciones son seleccionadas previamente a través de una convocatoria en la que los participantes presentan sus propuestas ante una comisión técnica. En esta edición, la iniciativa contempla ocho premios de 150 euros cada uno para reconocer el trabajo de los artistas seleccionados.

Con diez ediciones a sus espaldas, el Talent Festival reafirma su apuesta por la juventud, la cultura y la vertebración del territorio, acercando las actuaciones de jóvenes artistas a los municipios del Bajo Aragón.