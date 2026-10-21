La Feria Alcorisa Muestra ofrecerá un gran escaparate de artesanía local con 36 stands

Empresarios, comerciantes y asociaciones locales presumirán su oferta de productos de Teruel y el trabajo que realizan a lo largo del año en la séptima edición de la Feria Alcorisa Muestra. La cita regresará al pabellón municipal este fin de semana, los días 24 y 25 de octubre, con un programa que también incluye degustaciones, exposiciones, actividades infantiles o música, entre otras actividades.

El alcalde Miguel Iranzo, ha detallado este miércoles en rueda de prensa los detalles del evento. Entre los expositores se podrán encontrar puestos de gastronomía, artesanía, complementos del hogar, decoración, ocio o entretenimiento como muestra de "la gran actividad que tiene la localidad gracias a los pequeños comercios y productores y las numerosas asociaciones". En total hay 28 empresas y asociaciones en 36 stands porque algunas de ellas ocupan más de un espacio.

El dinamismo de la feria también ha sido destacado por el presidente de la Diputación de Teruel Joaquín Juste durante la presentación del programa, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Teruel, el Gobierno de Aragón y Caja Rural de Teruel, entre otras instituciones.

La primera edición de la feria fue en 2017 y se ha ido celebrando desde entonces, con el parón de la pandemia, y ahora se hace cada dos años, alternando con la celebración de la Fiesta de la Villa.

La apertura oficial de la feria será el sábado a las 11.00, y a continuación los gigantes y cabezudos darán la bienvenida a los visitantes. La inauguración será a mediodía y correrá a cargo de la directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte y tras el acto, habrá una actuación de Aire musical de Caspe y degustación de jamón al corte.

A las 13.00 está prevista la emisión en directo desde la feria del programa especial de Radio La Comarca y tras el cierre al mediodía, a las 14.00, la actividad continuará a las 16.00 con un taller de cerámica en el stand de la artesana local Trini Espallargas. A las 18.00, los más pequeños podrán disfrutar de un cuentacuentos a cargo de Olga Garín, en el stand de Anguarina. A continuación habrá propuestas gastronómicas: a las 19.00, degustación de jamón, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, en el stand de la asociación y a las 19.30 los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una cata de chocolate de Chocolates artesanos Isabel, con inscripción previa de 12 euros por persona. A las 20.30 cerrará la feria y también habrá actuación musical con La Golfería.

La programación continuará el domingo con la apertura a las 10.00 y a las 11.00 habrá una nueva oportunidad para participar en el taller de cerámica en el stand de la artesana local Trini Espallargas. A las 14.00 está prevista una cata de vino maridada a cargo de Bodega Dominio Maestrazgo, impartida por el enólogo Joel Azuara, con inscripciones previas en el Ayuntamiento a 30 euros. Después habrá una actuación del Grupo de Gimnasia Rítmica de Alcorisa y ya por la tarde se reabrirá la feria y a las 16.00 habrá otro taller de cerámica.

Entre las actividades complementarias el programa también contempla talleres a cargo de Espartos Manolito o actividades de ludoteca en el espacio Anguarina, espacio en el que estará a la venta y para firma Olga Garín con su primer libro 'La peor madrastra'. Durante la feria estarán expuestos los gigantes y cabezudos de Alcorisa y podrán también visitarse los stand de la comarca invitada, la Comarca de Teruel, y el Ayuntamiento invitado, el de Valderrobres.