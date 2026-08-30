Indisposiciones y excesos de velocidad, las incidencias más repetidas y atendidas por Guardia Civil durante el GP de Aragón

La Guardia Civil ha desplegado durante las tres jornadas que ha durado el Gran Premio de Aragón de Moto GP celebrado en Alcañiz, uno de los mayores dispositivos de seguridad en Aragón para un evento deportivo.

En el despliegue de seguridad establecido por Guardia Civil, se han realizado más de 1.200 servicios, entre el circuito de Motorland, la ciudad de Alcañiz y sus entornos. Los efectivos han actuado en cuatro dispositivos: seguridad vial, orden público, seguridad ciudadana y antiterrorista.

El Subsector de Tráfico de Teruel ha realizado 7 escoltas a los servicios médicos, debido a indisposiciones de personas que se encontraban en el circuito, todas ellas a través de la vía SOS, preparada para tal efecto.

La Agrupación de Tráfico ha sido la responsable en materia de seguridad vial, vigilando y controlando las vías de acceso al circuito, a la ciudad y sus alrededores. Han velado por la movilidad y seguridad en las carreteras, realizando cerca de 615 pruebas de alcoholemia, habiendo dado como resultados positivos 5 pruebas de alcohol y 2 en drogas. El Subsector de Teruel se ha reforzado con guardias civiles de los Subsectores de las tres provincias aragonesas, además de La Rioja, Navarra, Burgos, Guadalajara, Alicante y Valencia, haciendo fluir el tráfico y desviando a los vehículos por los diferentes accesos y salidas al circuito. Se han puesto unas 30 denuncias a la Seguridad Vial principalmente por excesos en la velocidad.

El orden público ha sido garantizado por Unidades del Grupo de Reserva y Seguridad (G.R.S) de Zaragoza, pertenecientes a la Agrupación de Reserva (A.R.S). Junto al Grupo de Caballería de Valdemoro y USECICs de Teruel y Zaragoza, han sido los encargados de mantener la seguridad y el orden público tanto en el interior del circuito, como en la población de Alcañiz y su entorno.

El dispositivo ha contado con el apoyo de un helicóptero de la Guardia Civil con base en Torrejón de Ardoz, que ha vigilado el espacio aéreo en todo momento, mostrando imágenes de video en directo que han sido transmitidas al centro de coordinación y mando.

Desde tierra se ha contado con el equipo PEGASO de la Comandancia de Teruel que, como novedad, ha contado con un sistema capaz de evaluar amenazas aéreas con una capacidad de reacción inferior a 2 minutos. En el dispositivo, también ha participado el SAER (Servicio Aéreo) realizando la función de contra UAS.

En cuanto a la seguridad ciudadana, cuya misión ha sido la prevención y reacción ante hechos delictivos, ha estado a cargo de las patrullas de la compañía de Alcañiz, apoyadas por las diferentes especialidades que han participado en el dispositivo: GEDEX (grupo de desactivación de explosivos, junto al EBYL (equipo de búsqueda y localización), apoyados en todo momento por el servicio cinológico especialista en búsqueda de explosivos y drogas. También han actuado en las inmediaciones del circuito el servicio de protección de la naturaleza (SEPRONA) y GEAS Huesca. Además de las especialidades uniformadas, el servicio de información y policía judicial, han sido los encargados de realizar una vigilancia discreta, tanto de los alrededores como del interior del recinto.

Como novedad, este año se instalado la OMAC, que ha ejercicio las funciones de puesto de mando avanzado. La misma ha estado ubicada en el parking C desde el inicio a fin del dispositivo.

La unidad UCO-NRBQ con base en Valdemoro, teniendo una capacidad de detección y respuesta ante un incidente de naturaleza NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) ha participado por segunda vez en el Gran Premio.

Todo el dispositivo de seguridad se ha dirigido desde el centro de mando (CEMAN) instalado en el circuito, compuesto por el Coordinador de Seguridad del evento y apoyado por personal de la central operativa de servicios y de tráfico (COS y COTA) que han recibido las alertas y avisos de las incidencias. Para esta labor de dirección y coordinación se ha contado con el apoyo de los medios técnicos desplazados, entre los que cabe destacar; un camión de transmisiones desplazado desde Madrid, apoyado en todo momento por el GATI de la Comandancia de Teruel.

Este dispositivo ha finalizado en la tarde del domingo 30 de agosto tras la evacuación del circuito y una vez restablecida la circulación del tráfico en las vías de acceso y de influencia a la zona, no habiéndose registrado ningún siniestro vial.