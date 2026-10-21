Kleejoss se reinventan con ‘Un apocalipsis después’ y llevarán su vibrante directo a Mazaleón

Mazaleón será la próxima parada de Kleejoss este viernes 23 de octubre a partir de las 22.30 en CSA L' Argilaga, el centro autogestionado que sigue manteniendo un calendario de nivel en sus programaciones en el medio rural bajoaragonés. Esta vez será el escenario del renacer de una de las bandas veteranas de la escena del rock zaragozano y más respetadas en el país, que pasan a ser formato trío.

La publicación del álbum ‘Un apocalipsis después’ supone el comienzo de un nuevo camino de la banda. Tras recomponer su formación -en la actualidad, Luis Kleiser (voz y guitarra), Joss Mayoral (batería) y Nacho Prol (bajo y teclado), bajo el nombre abreviado Kleejoss en lugar de The Kleejoos Band- y después de cerrar una etapa con el doble LP en directo por su décimo aniversario (Live X), el grupo zaragozano edita su tercer trabajo en español que da continuidad al sonido y actitud que ha caracterizado su larga trayectoria.

Este disco es un volver a empezar. Lo han hecho "tres músicos en una habitación, tocando canciones nuevas y buscando otra vez esa sensación que hizo que todo tuviera sentido al principio". Es su octavo disco de estudio, el primero grabado como trío, trasladando al estudio una formación que ya lleva tiempo definiendo el sonido y el directo de la banda.

Para grabarlo han visitado los estudios La Ermita junto a Cristian Barros, "perfecto compañero de viaje" para un disco que pretende mirar hacia delante sin renegar de nada de lo aprendido por el camino. Porque, como avanzan, 'Un apocalipsis después’ no habla de borrar el pasado, sino de sobrevivir a él. "De quedarse con las cicatrices, las buenas canciones, los errores, los amplificadores demasiado altos y unas cuantas certezas para construir algo diferente con todo ello. Después de tantos años, el verdadero reto no es seguir tocando. Es continuar encontrando canciones que sorprendan, explorar nuevos registros y conseguir que cada disco tenga una razón para existir", dicen.

El trabajo se publicó el 15 de octubre y está disponible en thekleejossband@gmail.com en CD y LP. Ha sido masterizado por Javier Roldón (Vacuum Mastering).

Kleejoos saldrá a presentar estas nuevas canciones en directo, conviviendo con todo lo aprendido durante estos años y con un repertorio que ya forma parte de su historia. "Un disco no termina cuando se graba; empieza de verdad cuando las canciones dejan el estudio, se enfrentan al público y empiezan a crecer noche tras noche. Tras la cita en Mazaleón, la puesta de largo en Zaragoza será ya el 28 de noviembre en Rock&Bues.