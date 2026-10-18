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18 OCT 2026|

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Montalbán recupera el Certamen de Pintura Rápida de Cuencas Mineras tras varios años sin celebrarse

Abel Florido Gaudullo, Josep Millas Chía y Jessica Gonpra González han sido los ganadores de una edición que ha repartido 1.400 euros en premios

Abel Florido Gaudullo, Josep Millas Chía y Jessica Gonpra González, premiados en XXI edición del Certamen de Pintura Rápida de Cuencas Mineras / Cedidas
Abel Florido Gaudullo, Josep Millas Chía y Jessica Gonpra González, premiados en XXI edición del Certamen de Pintura Rápida de Cuencas Mineras / Cedidas

Alba Ferrández18 10 2026

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ActualidadCultura y Ocio

Montalbán se ha convertido este sábado en un gran lienzo al aire libre con la celebración de la XXI edición del Certamen de Pintura Rápida de Cuencas Mineras, una iniciativa cultural recuperada tras varios años sin celebrarse.

La jornada ha reunido a artistas y aficionados a la pintura, que han plasmado su visión de las calles, los paisajes y el patrimonio del municipio. El concurso, abierto a pintores nacionales e internacionales mayores de 18 años, ha permitido utilizar cualquier técnica y presentar una obra por participante.

La actividad ha comenzado por la mañana con el sellado de los soportes y se ha prolongado hasta la tarde, cuando los artistas han entregado sus trabajos. El certamen ha contado con una dotación total de 1.400 euros, repartidos en tres premios: el primero, de 750 euros, para Abel Florido Gaudullo; el segundo, de 400 euros, para Josep Millas Chía; y el tercero, de 250 euros, para Jessica Gonpra González.

Abel Florido, Josep Millas y Jessica Gonpra, premiados en XXI edición del Certamen de Pintura Rápida de Cuencas Mineras / Cedidas

El consejero de Cultura de la Comarca de Cuencas Mineras, Raúl Blasco, ha destacado la importancia de recuperar esta propuesta, que acerca el patrimonio de los municipios a través del arte y fomenta la actividad cultural en el territorio.

Por su parte, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montalbán, Elena Ibáñez, ha expresado la satisfacción del municipio por acoger esta edición y ha señalado que «es un lujo contar con este nivel artístico en nuestro pueblo y poder ver nuestro entorno a través de la visión artística de los participantes».

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