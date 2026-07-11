Muere un vecino de Mequinenza tras chocar frontalmente contra un camión en la N-211, cerca de su localidad

Un vecino de Mequinenza de 51 años ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 304 de la N-211 entre Caspe y Mequinenza. El siniestro se ha producido a las 15.08, tras una colisión frontal entre un turismo y un camión, según ha informado la Guardia Civil.

El fallecido viajaba solo en el turismo y era su único ocupante. Como consecuencia del accidente, la circulación se encuentra afectada en el punto del choque, donde se está dando paso alternativo a los vehículos.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y mantiene abiertas las diligencias para determinar las causas del siniestro, que por el momento se desconocen. Esta carretera es una de las más transitadas también por vecinos del Bajo Aragón Caspe.