Sergio Bernad roza el podio mundial de Spartan Race con un cuarto puesto en Croacia

El deportista de Albalate del Arzobispo Sergio Bernad ha regresado a la competición internacional de carreras de obstáculos con un meritorio cuarto puesto en el Campeonato del Mundo de Spartan Race, disputado del 9 al 11 de octubre en Croacia. El bajoaragonés participó en la modalidad Sprint, de ocho kilómetros, en una prueba exigente en la que llegó a situarse entre los tres primeros, pero perdió sus opciones de subir al podio en los últimos metros debido a los tramos de natación.

Bernad volvió así a medirse con los mejores especialistas internacionales después de un periodo complicado, marcado por varias lesiones que le impidieron mantener la continuidad competitiva. El resultado confirma su regreso a la élite de esta disciplina, en la que compite desde 2021 y que combina la resistencia de las carreras de montaña con la fuerza y la habilidad necesarias para superar numerosos obstáculos.

"Uno no es cuarto del mundo todos los días", reconoce el albalatino, que terminó la prueba con una sensación agridulce por haberse quedado tan cerca de las medallas. Pese a ello, valora positivamente su actuación en una distancia que, por sus características, no es la que mejor se adapta a sus cualidades como corredor.

Un Mundial exigente que se escapó en el agua

La prueba Sprint del Mundial constaba de ocho kilómetros con aproximadamente 300 metros de desnivel positivo y obstáculos muy próximos entre sí. El recorrido incluía muros, tramos de suspensión y equilibrio, cuerdas y diferentes pruebas de carga, como transportar un saco de arena de 30 kilos o una cadena de cerca de 50.

El albalatino comenzó con buenas sensaciones y llegó a liderar la carrera durante los primeros kilómetros. Sin embargo, los tramos de natación, poco habituales en las pruebas de Spartan Race, terminaron condicionando su resultado. La competición incluyó varios cruces de agua de entre 200 y 300 metros que favorecieron a los rivales con mayor preparación en esta disciplina.

Bernad llegó a recuperar la tercera posición durante la subida hacia un castillo de la isla croata, pero el último paso por el agua volvió a resultar decisivo. “Llegué tercero al último tramo de nado y me adelantaron allí. En los últimos 400 metros de carrera con obstáculos no te da tiempo a recuperar esos 20 o 25 segundos que había perdido”, explica. El deportista reconoce que esperaba encontrar natación en el recorrido, aunque no en una proporción tan elevada. La experiencia le dejó la sensación de haber podido aspirar a más, especialmente después de haber encabezado la prueba en su primera parte.

Un regreso tras las lesiones

La cuarta posición mundial adquiere mayor valor por el camino recorrido durante las últimas temporadas. Bernad compite en Spartan Race desde 2021 y ha participado en diferentes citas internacionales, entre ellas el Mundial celebrado en Esparta (Grecia) en 2022 y el Campeonato de Europa de 2023.

Sin embargo, los problemas físicos interrumpieron su progresión. En 2024 tuvo que parar prácticamente todo el año después de romperse los ligamentos del tobillo. Posteriormente, en 2025, volvió a competir internacionalmente en el Europeo de Finlandia, aunque una lesión de menisco y la correspondiente intervención quirúrgica volvieron a dificultar su continuidad.

Desde entonces, su objetivo ha sido recuperar sensaciones y volver a competir con garantías. La plaza para el Mundial de este año le fue respetada después de que no pudiera participar en la edición anterior por la operación de rodilla. "Al final me gusta ser competitivo, sino no voy", señala Bernad, que compagina su actividad deportiva con su trabajo. Una dedicación que exige organización y esfuerzo, especialmente porque las carreras internacionales implican gastos de desplazamiento, inscripciones y preparación que debe asumir junto con el resto de su actividad profesional.

Tenerife decidirá su cierre de temporada

El deportista de Albalate del Arzobispo afronta ahora la recta final de una temporada en la que todavía tiene opciones de terminar entre los primeros puestos de la clasificación nacional. Este pasado fin de semana logró la segunda posición en la prueba del Campeonato de España de Spartan Race celebrada en Santa Susanna (Barcelona), un resultado que refuerza sus aspiraciones de cara a la última cita del calendario.

Antes había conseguido dos cuartos puestos en las pruebas disputadas en Madrid y Andorra la Vella. La competición de Tenerife, prevista para el sábado 28 de noviembre, será decisiva para determinar su posición final en la clasificación. Bernad considera que el recorrido canario puede favorecerle, ya que se adapta mejor a sus características. La prueba corresponde a la distancia Super, de 21 kilómetros, con numerosos obstáculos de carga. El albalatino ya sabe lo que es ganar allí, pues se impuso en 2022.

"El segundo puesto del domingo hace que el podio en la Serie Nacional dependa directamente de mí", explica. Aunque reconoce que el título está lejos por la ventaja acumulada por los dos primeros clasificados, confía en pelear por acabar entre el segundo y el cuarto puesto de la general.

La resistencia y la gestión del esfuerzo, sus principales bazas

Bernad se define como un corredor de perfil «diésel», más cómodo en las distancias largas que en las pruebas explosivas. Su fortaleza reside en mantener un ritmo constante y perder poco tiempo en los obstáculos, un aspecto fundamental en una disciplina en la que los errores pueden traducirse en penalizaciones y minutos decisivos. Las pruebas de mayor distancia le permiten aprovechar mejor su resistencia y su capacidad para gestionar el cansancio acumulado. También se beneficia de los obstáculos de carga, en los que su fortaleza física le ayuda a competir frente a corredores con perfiles más ligeros y rápidos.

Tras la cita de Tenerife, el del Bajo Martín dará por concluida la temporada de obstáculos y comenzará a preparar el próximo año, cuya actividad arrancará previsiblemente a finales de febrero. Su intención es volver a disputar tanto el calendario nacional como competiciones internacionales, siempre condicionado por las posibilidades económicas y laborales de cada desplazamiento.

Para hacer frente a estos gastos, cuenta con el respaldo de varios patrocinadores y colaboradores: Tridentalab, la nutricionista @comecorreyvive, Fisios de Andorra, Clínica Dental Saldaña, Construcciones Gasco y el restaurante Casa Agustín. Un apoyo importante para seguir compitiendo en una disciplina que, pese a los resultados deportivos, todavía no constituye una actividad profesional para la mayoría de sus participantes.

Con el cuarto puesto mundial ya en su palmarés y la última prueba nacional en el horizonte, Bernad buscará cerrar el año con otro resultado destacado y consolidar su regreso a la competición después de dos temporadas condicionadas por las lesiones.