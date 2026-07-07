Actualizado 18:23

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

07 JUL 2026|

Actualizado 18:23

Utrillas logra cubrir las plazas de médicos de familia, pero siguen faltando facultativos para las urgencias

El Ayuntamiento atribuye las incorporaciones a la cesión de viviendas y reclama al Gobierno de Aragón cubrir las plazas de atención continuada y modernizar el centro sanitario

Centro de Salud de Utrillas / Cedida
Centro de Salud de Utrillas / Cedida

Alba Ferrández07 07 2026

Comentar

Utrillas

Mundo RuralSaludSociedad

La incorporación de dos nuevos médicos de familia y una enfermera al Centro de Salud de Utrillas supone un importante avance para la atención sanitaria en las Cuencas Mineras, aunque el problema de la falta de profesionales continúa sin resolverse. Así lo ha manifestado el alcalde de la localidad, Joaquín Moreno, quien ha reclamado al Gobierno de Aragón la contratación urgente de médicos de atención continuada para garantizar un servicio sanitario estable y de calidad.

Moreno ha recordado que el centro sanitario ha pasado en los últimos años de una situación «muy compleja», con solo cuatro médicos de una plantilla de once, a una mejora progresiva que ahora permite cubrir las plazas de medicina de familia. Sin embargo, ha advertido de que la ausencia de facultativos encargados de las guardias obliga a los médicos de familia a asumir también los turnos de urgencias, lo que repercute directamente en la atención a los pacientes.

«Cuando un médico de familia realiza una guardia de 24 horas debe descansar al día siguiente. Esto obliga a aplazar consultas y dificulta la atención a los usuarios», ha explicado el alcalde, quien ha insistido en que el centro necesita incorporar tres médicos de atención continuada para completar la plantilla.

La vivienda, un incentivo clave

Uno de los factores que ha facilitado la llegada de nuevos profesionales ha sido la política municipal de cesión de viviendas. Actualmente, tres de las cuatro viviendas habilitadas por el Ayuntamiento están ocupadas por médicos y personal sanitario, mientras que una permanece disponible para futuras incorporaciones. Moreno ha asegurado que este recurso ha resultado determinante para atraer profesionales a una zona de difícil cobertura sanitaria. De hecho, algunos de los médicos incorporados reconocieron que la disponibilidad de alojamiento fue un elemento clave para elegir Utrillas como destino profesional.

El alcalde considera que esta fórmula debería extenderse a otros municipios rurales y ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de Aragón impulse la construcción de viviendas destinadas a profesionales sanitarios como medida para combatir la falta de médicos en el medio rural.

Además de reforzar la plantilla, el Ayuntamiento trasladará al Ejecutivo autonómico otras reivindicaciones relacionadas con la mejora de las instalaciones. Entre ellas figura la modernización del Centro de Salud de Utrillas, el más antiguo de la provincia e inaugurado en 1982, mediante la incorporación de nuevos equipos diagnósticos que permitan realizar en el propio centro pruebas que ahora obligan a los pacientes a desplazarse hasta Teruel o Alcañiz. Asimismo, Moreno solicitará actuaciones para mejorar la accesibilidad al edificio, ya que el deterioro del pavimento en el acceso dificulta la entrada de las personas con movilidad reducida.

Con la llegada del periodo estival y las vacaciones del personal sanitario, el Ayuntamiento considera prioritario reforzar cuanto antes la plantilla para evitar que se repitan situaciones vividas años atrás, cuando la escasez de médicos comprometía el funcionamiento del centro de salud y la atención a los vecinos de Utrillas y su área de influencia.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Temperaturas de récord: Híjar registra la máxima de Aragón con 41,4 º C y Castellote la noche más cálida con 25,5º C

En el segundo día de la ola de calor se espera que los termómetros vuelvan a superar los 40 grados en muchas localidades con la máxima prevista de Aragón con...

Comentar

Temperaturas de récord: Híjar registra la máxima de Aragón con 41,4 º C y Castellote la noche más cálida con 25,5º C

Caspe prevé alcanzar 44 grados este martes, la temperatura más alta de Aragón

Gran parte de municipios del territorio también podrán llegar a máximas por encima de los 38º y se esperan noches tropicales en todo el Bajo Aragón Histórico

1

Caspe prevé alcanzar 44 grados este martes, la temperatura más alta de Aragón

El ámbar del yacimiento de San Just situa a Utrillas en el mapa de la investigación científica internacional

La capital de las Cuencas Mineras acogerá el II Simposio Nacional de Geología y Paleontología. Por primera vez en cinco años, se han retomado las excavaciones en el término municipal

Comentar

El ámbar del yacimiento de San Just situa a Utrillas en el mapa de la investigación científica internacional

Jornadas de 20 horas y falta de agua y comida: alertan de la precariedad de los bomberos forestales en Aragón

El sindicato CGT ha denunciado las "graves deficiencias estructurales en la gestión de emergencias" y exigen soluciones inmediatas

Comentar

Jornadas de 20 horas y falta de agua y comida: alertan de la precariedad de los bomberos forestales en Aragón

'Vive el Mar de Aragón' ofrecerá 480 plazas gratuitas para descubrir la Magdalena y navegar en big paddle este verano

La Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Caspe y Río Caspe Aventura impulsan un programa gratuito que combina patrimonio, naturaleza y deporte para consolidar el embalse como referente turístico

Comentar

'Vive el Mar de Aragón' ofrecerá 480 plazas gratuitas para descubrir la Magdalena y navegar en big paddle este verano

Los alumnos del programa experiencial de Alcañiz se forman en prevención de incendios forestales

La jornada forma parte del programa 'Ayúdanos, el fuego no perdona' para sensibilizar a agricultores, ganaderos y otros trabajadores en el medio rural

Comentar

Los alumnos del programa experiencial de Alcañiz se forman en prevención de incendios forestales
Periódico del Bajo Aragón Histórico