Utrillas logra cubrir las plazas de médicos de familia, pero siguen faltando facultativos para las urgencias

La incorporación de dos nuevos médicos de familia y una enfermera al Centro de Salud de Utrillas supone un importante avance para la atención sanitaria en las Cuencas Mineras, aunque el problema de la falta de profesionales continúa sin resolverse. Así lo ha manifestado el alcalde de la localidad, Joaquín Moreno, quien ha reclamado al Gobierno de Aragón la contratación urgente de médicos de atención continuada para garantizar un servicio sanitario estable y de calidad.

Moreno ha recordado que el centro sanitario ha pasado en los últimos años de una situación «muy compleja», con solo cuatro médicos de una plantilla de once, a una mejora progresiva que ahora permite cubrir las plazas de medicina de familia. Sin embargo, ha advertido de que la ausencia de facultativos encargados de las guardias obliga a los médicos de familia a asumir también los turnos de urgencias, lo que repercute directamente en la atención a los pacientes.

«Cuando un médico de familia realiza una guardia de 24 horas debe descansar al día siguiente. Esto obliga a aplazar consultas y dificulta la atención a los usuarios», ha explicado el alcalde, quien ha insistido en que el centro necesita incorporar tres médicos de atención continuada para completar la plantilla.

La vivienda, un incentivo clave

Uno de los factores que ha facilitado la llegada de nuevos profesionales ha sido la política municipal de cesión de viviendas. Actualmente, tres de las cuatro viviendas habilitadas por el Ayuntamiento están ocupadas por médicos y personal sanitario, mientras que una permanece disponible para futuras incorporaciones. Moreno ha asegurado que este recurso ha resultado determinante para atraer profesionales a una zona de difícil cobertura sanitaria. De hecho, algunos de los médicos incorporados reconocieron que la disponibilidad de alojamiento fue un elemento clave para elegir Utrillas como destino profesional.

El alcalde considera que esta fórmula debería extenderse a otros municipios rurales y ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de Aragón impulse la construcción de viviendas destinadas a profesionales sanitarios como medida para combatir la falta de médicos en el medio rural.

Además de reforzar la plantilla, el Ayuntamiento trasladará al Ejecutivo autonómico otras reivindicaciones relacionadas con la mejora de las instalaciones. Entre ellas figura la modernización del Centro de Salud de Utrillas, el más antiguo de la provincia e inaugurado en 1982, mediante la incorporación de nuevos equipos diagnósticos que permitan realizar en el propio centro pruebas que ahora obligan a los pacientes a desplazarse hasta Teruel o Alcañiz. Asimismo, Moreno solicitará actuaciones para mejorar la accesibilidad al edificio, ya que el deterioro del pavimento en el acceso dificulta la entrada de las personas con movilidad reducida.

Con la llegada del periodo estival y las vacaciones del personal sanitario, el Ayuntamiento considera prioritario reforzar cuanto antes la plantilla para evitar que se repitan situaciones vividas años atrás, cuando la escasez de médicos comprometía el funcionamiento del centro de salud y la atención a los vecinos de Utrillas y su área de influencia.