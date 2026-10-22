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23 OCT 2026|

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Utrillas reúne a un centenar de profesionales en el 25 aniversario de las Jornadas de Consumo de la FAMCP

El encuentro, que se celebra durante dos días en el Centro Social y Formativo Villa de Utrillas, aborda cuestiones como el comercio de proximidad, la desinformación en redes sociales y los retos de la inteligencia artificial.

La directora general Carmen Herrarte destacó la colaboración entre administraciones para proteger al consumidor y favorecer un comercio local. / DGA
La directora general Carmen Herrarte destacó la colaboración entre administraciones para proteger al consumidor y favorecer un comercio local. / DGA

La COMARCA22 10 2026

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Utrillas se ha convertido en punto de encuentro para profesionales y responsables del ámbito del consumo con motivo de la celebración de las XXV Jornadas de Información sobre Consumo en los Municipios. La cita, que alcanza este año su 25 aniversario, reúne a 97 participantes procedentes de diferentes comunidades autónomas y se desarrolla entre el jueves y el viernes en el Centro Social y Formativo Villa de Utrillas.

Organizadas por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), en colaboración con el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Utrillas y la Comarca de Cuencas Mineras, las jornadas analizan los principales desafíos que afrontan actualmente los consumidores, con especial atención a las particularidades del medio rural.

La inauguración ha contado con la participación de la directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte, quien ha puesto en valor la trayectoria de esta iniciativa y la colaboración institucional que ha permitido mantenerla durante un cuarto de siglo.

Herrarte ha señalado que cumplir 25 ediciones es el resultado de años de trabajo conjunto y de una apuesta continuada por mejorar la atención a los ciudadanos. Asimismo, ha insistido en la necesidad de adaptar las políticas de protección al consumidor a una realidad que evoluciona rápidamente, garantizando que los servicios lleguen en igualdad de condiciones a todos los municipios aragoneses.

Uno de los asuntos que ha centrado su intervención ha sido la importancia del comercio de proximidad para el mantenimiento de la actividad económica en los pueblos. En este sentido, ha defendido que apoyar los establecimientos locales supone también contribuir a conservar puestos de trabajo, servicios y población en el territorio.

El comercio rural y la despoblación, entre los temas protagonistas

El programa incluye una mesa dedicada al consumo de proximidad y la vertebración territorial, en la que se aborda el papel del comercio local y de iniciativas como el Multiservicio Rural, concebidas para garantizar el acceso a productos y servicios básicos en pequeñas localidades y contribuir a combatir la despoblación. La cita cuenta con asistentes de Aragón, Cataluña, País Vasco, Canarias, Andalucía y Madrid, lo que permite compartir experiencias y analizar diferentes modelos de atención y protección a los consumidores.

Por su parte, el presidente de la FAMCP, Carmelo Pérez, ha recordado que estas jornadas comenzaron su andadura en Jaca en 2002 y que, desde entonces, se han consolidado como un espacio de reflexión y colaboración entre administraciones y profesionales.

Pérez ha subrayado la importancia de afrontar los nuevos hábitos de consumo teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio. También ha defendido la cooperación entre entidades públicas y privadas como herramienta fundamental para avanzar hacia un modelo más justo, sostenible y transparente.

El presidente de la federación ha reivindicado además el papel de los ayuntamientos y las comarcas en la atención directa a los ciudadanos, destacando la estrecha vinculación entre las políticas de consumo y el municipalismo.

Las redes sociales y la inteligencia artificial marcan los nuevos retos

A lo largo de las dos jornadas, los participantes profundizan en cuestiones relacionadas con la publicidad en redes sociales, la proliferación de contenidos desinformativos, los derechos de los consumidores y los mecanismos de mediación que ofrecen las oficinas municipales y comarcales.

La inteligencia artificial ocupa también un lugar destacado en esta edición, tanto por las oportunidades que ofrece para mejorar los servicios y la actividad comercial como por los riesgos que puede plantear para los usuarios. Coincidiendo con el 25 aniversario del encuentro, la organización ha rendido homenaje a Carlos Peñasco, jefe de Servicio del Consumidor del Gobierno de Aragón, con la entrega de una placa en reconocimiento a su implicación y dedicación a lo largo de estas 25 ediciones.

Las jornadas concluirán este viernes con nuevas sesiones centradas en el Servicio de Inspección SOIVRE, la protección de los consumidores y las aplicaciones de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y el comercio rural. El acto de clausura contará con representantes del Ayuntamiento de Utrillas, la Comarca de Cuencas Mineras, la FAMCP y el Gobierno de Aragón, poniendo fin a una edición que vuelve a situar a los municipios y al medio rural en el centro del debate sobre el futuro del consumo.

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