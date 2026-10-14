Vivienda gratuita y ayudas para pagar la luz para quien quiera gestionar el bar de Las Parras de Castellote

Alquiler gratuito de una vivienda y una ayuda para pagar la luz del multiservicio. Son los beneficios que ofrece Las Parras de Castellote para quien esté interesado en hacerse cargo de su bar 'La Malena'. El Ayuntamiento se encuentra buscando un nuevo gestor para el establecimiento, que además estrenará cocina.

Los hasta ahora encargados de su gestión dejan el cargo, pero la localidad espera encontrar a nuevos interesados en el menor plazo posible. El bar se encuentra actualmente cerrado por las obras de la nueva cocina, aunque se podría reabrir nuevamente en unos 15-20 días.

El contrato tendrá una duración de un año y puede ser prorrogado por periodos de 12 meses si hay acuerdo entre las dos partes. El adjudicatario deberá encargarse de la gestión del bar, su mantenimiento y limpieza, que además de una nueva cocina contará con el servicio de piscina en verano.

Se valorará con un máximo de 50 puntos el precio; que puede ser igual o superior que el de base de licitación (0€), y los otros 50 puntos se asignarán a la experiencia laboral en una actividad similar computando 1 punto por cada mes. Respecto a los gastos de electricidad y calefacción del multiservicios, serán de cuenta del adjudicatario la mitad. La otra mitad la abonará el Ayuntamiento.

Los interesados pueden presentar su oferta en el plazo de 20 días naturales en la sede electrónica del Ayuntamiento https://lasparrasdecastellote.sedelectronica.es. Los interesados también pueden contactar al correo electrónico aytolasparrasdecastellote@gmail.com, o bien llamar a alcaldía, en el teléfono: 639 41 83 21.

Desde el Ayuntamiento explican que "se intenta ofrecer todas las facilidades para encontrar a alguien dispuesto a ejercer la gestión del espacio". La localidad ya ha puesto en marcha este tipo de oferta años atrás. "Es difícil mantener estos establecimientos abiertos a lo largo del año, pero a los vecinos les da mucha vida. Confiamos en poder conseguir a alguien pronto", defiende su alcalde, Javier Trullenque.