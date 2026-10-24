Entre ventas y muchas sonrisas, la VII Feria de Muestras de Alcorisa ha abierto sus puertas, este sábado, en el pabellón municipal. Los Gigantes de la comparsa local han sido los primeros en entrar en este recinto que han llenado los 36 puestos participantes entre comercios, asociaciones y otras entidades locales. La artesanía y los productos de la provincia de Teruel han sido las estrellas de esta feria, que se ha consolidado desde su primera edición en 2017. "Nosotros no tenemos una feria tradicional, pero impulsamos esta idea con mucha ilusión", ha destacado el alcalde, Miguel Iranzo.

La cita, que es bianual, atrae a vecinos y visitantes dinamizando no solo el interior del pabellón, sino también los negocios de hostelería del municipio. "Los alojamientos, cafeterías, restaurantes y bares están llenos. Va a ser un fin de semana de mucha actividad y nos tenemos que beneficiar de ello", ha añadido Iranzo.

El buen tiempo también ha puesto de su parte con un día soleado, que invitaba a pasear y acercarse a la feria, en la que se pueden encontrar artículos de bisutería, ropa, repostería o embutidos, entre otros. Las familias con niños pequeños, de hecho, han sido de los primeros visitantes que se han visto en el recinto. Muchos, de hecho, han llegado con el buen ambiente que ha traído la comparsa de Gigantes hasta el lugar y han pasado parte de la mañana en el espacio habilitado para ellos con distintas pinturas y láminas para pintar.

Por su parte, los comercios han destacado la importancia de participar en esta feria, que busca dinamizar e impulsar la actividad económica. "Es mi primer año y estoy muy contenta, es muy bonita la experiencia por la convivencia también. Llevo 14 años con mi establecimiento en Alcorisa y mi objetivo desde el principio era promover los productos artesanales", ha explicado Magdalena Tanasoba, dueña del rincón de Magui, donde vende productos de panadería y charcutería.

También ha destacado la presencia de la artista berlina, Estela Ferrer, autora de los premios del Gran Premio de Aragón Michelín de Moto GP de este año. La escultora ha mostrado algunas piezas de su trabajo, mostrando la gran versatilidad del alabastro.

Desde la Asociación Empresarial de Alcorisa, que ha colaborado en la feria, se ha valorado positivamente tanto la participación de comercios como la afluencia de público. Su presidente, Daniel Hernández, ha apuntado que pese a las dificultades que atraviesa el comercio local, por la venta online, esta feria muestra la "diferenciación de producto y el servicio especial que ofrecen los establecimientos alcorisanos, y eso hay que potenciarlo".

50ª representación del Drama de la Cruz de Alcorisa

Las asociaciones también están presentes con puestos como el de la Asociación Contra el Cáncer o la Asociación Cultural Drama de la Cruz de Alcorisa. Para esta última entidad, este año es de especial relevancia ya que en la Semana Santa de 2027 celebrarán su 50ª representación del Drama. De cara a este aniversario, se está trabajando en distintas novedades, que se mantienen en secreto, aunque ya se ha adelantado que habrá nuevas escenas.

Asimismo, la asociación recuerda que para sacar adelante la representación hacen falta voluntarios y anima a los vecinos a involucrarse en el acto más multitudinario de la Semana Santa alcorisana. "Hemos crecido tanto en los últimos años que todo el que quiera colaborar es bienvenido", ha recalcado su presidente, Mario Nuez.

Otra asociación a remarcar ha sido la Asociación Cultural Peña Paraíso Caracas, que está a cargo de la barra de la feria y que en su inauguración ha ofrecido jamón recién cortado. Su objetivo es colaborar y recaudar dinero para financiar las actividades que realizarán en las siguientes ferias de mayo de Alcorisa. Tras más de 60 años, la peña continúa involucrada en la localidad para seguir dinamizando la cultura y el ocio de la misma. "Fuimos unas pioneras, la primera asociación. Empezó porque se cerró el local de baile y un grupo de jóvenes intrépidos decidieron buscar un espacio donde compartir y sociabilizar", ha recordado la presidenta, Mamen Azuara.

Los micrófonos de Radio La Comarca han estado presentes tras la inauguración de la feria, a la 13.00, con una programación especial conducida por Sofía Fondevilla y que se ha retransmitido en el recinto. Los distintos invitados han dado cuenta del impacto e importancia que tiene esta cita para un municipio de cerca de 3.500 habitantes.

La feria continúa abierta al público esta tarde con un taller de cerámica en el stand de la artesana local Trini Espallargas, a las 16.00, un cuentacuentos a cargo de Olga Garín, a las 18.00, en el stand de Anguarina; y varias propuestas gastronómicas, a las 19.00, con degustación de jamón, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer en el stand de la asociación y de chocolate, media hora más tarde en el de de Chocolates artesanos Isabel, con inscripción previa de 12 euros por persona. A las 20.30 cerrará la feria y también habrá actuación musical con La Golfería.

El domingo, la feria se abrirá a las 10.00 y a las 11.00 habrá una nueva oportunidad para participar en el taller de cerámica en el stand de la artesana local Trini Espallargas. A las 14.00 está prevista una cata de vino maridada a cargo de Bodega Dominio Maestrazgo, impartida por el enólogo Joel Azuara, con inscripciones previas en el Ayuntamiento a 30 euros. Después habrá una actuación del Grupo de Gimnasia Rítmica de Alcorisa y ya por la tarde se reabrirá la feria y a las 16.00 habrá otro taller de cerámica.