Alcañiz concluye la reparación de 1.000 kilómetros de caminos rurales

El Área de Medio Rural del Ayuntamiento de Alcañiz ha reparado 1.000 kilómetros lineales de los numerosos caminos rurales que delimitan el término municipal. La última actuación se ha centrado en el camino de Val de Judíos, "una demanda vecinal de hace tres décadas", tal y como indican desde el Consistorio. Estas actuaciones se han llevado a cabo con el apoyo de la Sección de Caminos Rurales de la Diputación Provincial de Teruel.

Este miércoles por la mañana, el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, y el concejal delegado de Medio Rural, Ramiro Domínguez, han visitado los trabajos de rehabilitación durante su última fase, y han señalado que "la mejora permite poner en valor alrededor de una cuarentena de fincas agrícolas, sobre todo de olivo y almendro, que estaban improductivas debido a las dificultades de acceso a las mismas”.

El camino de Val de Judíos va desde el barrio San Pascual hasta el polígono Las Horcas lleva siendo un problema desde hace tiempo. “Desde que llegué al Ayuntamiento de Alcañiz, he tenido numerosas quejas con respecto a este camino. Sólo se podía circular con tractor o con todoterreno grande, y aún así con dificultades y riesgo de vuelcos, pero desde las tormentas del 25 de agosto ya era imposible pasar por ahí”, ha asegurado Domínguez.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la contribución de la DPT en los arreglos de caminos rurales de Alcañiz: “Nos han enviado maquinaria pesada, como una giratoria con picadora y camiones, y también una motoniveladora y un rulo. Además, el Ayuntamiento ha aportado su máquina mixta, y con todo ello se ha picado la piedra, se ha ensanchado el camino, se han hecho cajas donde se ha necesitado y se han echado zahorras por valor de 9.000 euros, compradas por el consistorio”.

Reparación de caminos dañados tras la tormenta de agosto

Con esta actuación, se completa una actuación en más de 50 km de viales rurales dañados por las tormentas del pasado 25 de agosto, que incluyen trabajos en zonas como el acceso al embalse del Civán, Val Comuna, Val de Ejerique y Val de la Palomana.

Domínguez ha añadido: “Ha habido escorrentías en el entorno de la ermita de Pueyos, en Val de Hueso y en el camino de La Estanca, donde se han llevado zahorras que se compactarán con la mixta del Ayuntamiento. Poco a poco, iremos arreglando otras zonas pendientes, como Val de Estremera y La Mangranera”.

El concejal responsable de caminos rurales ha calificado de “logro importante” que el camino de la Val de Judíos “vuelva a estar accesible para que todas esas hectáreas de olivar centenario de alta productividad y de almendro se puedan volver a cultivar y podar, y se puedan tener en condiciones óptimas; cuando se repara un camino de donde se puede sacar riqueza, eso también es un beneficio económico para el municipio”.

Para el alcalde de Alcañiz, la rehabilitación del camino de Val de Judíos “permite poner en valor unas

fincas improductivas por las dificultades de acceso, lo que contribuye a generar riqueza en la ciudad y, con ello, a mejorar la calidad de vida de los alcañizanos y alcañizanas”. Estevan ha agradecido “la gran labor de los departamentos municipales responsables de caminos rurales, y la aportación de la Diputación de Teruel, que viene atendiendo regularmente, con maquinaria y personal, nuestras demandas al respecto”.