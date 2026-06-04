Alcañiz inicia una nueva campaña de arreglo de caminos

Varios tramos de caminos del Plano de Alcañiz, junto a la Ermita de San Miguel y a la Salada Grande

están siendo reparados por una motoniveladora y rulo compactador de la Diputación de Teruel en

estos días. Se trata de caminos muy transitados por los agricultores que realizan la cosecha de cereal en

el término municipal de Alcañiz.

Debido a las lluvias registradas meses atrás, muchos de ellos se encuentran muy deteriorados. La

maquina motoniveladora reforzará los peraltes y favorecerá el abombado del firme para que circulen

correctamente las aguas. También para hacer más efectiva la evacuación de pluviales, se crearán

cunetas que desembocan en cada uno de los bancales.

La motoniveladora va a estar 30 días hábiles (300 horas) trabajando en diversas vías pecuarias del

término municipal de Alcañiz. Desde el área de Caminos Rurales del Ayuntamiento de Alcañiz se han

adquirido 384 toneladas de zahorra (piedra menuda triturada utilizada para firmes) y 1 millón de litros

de agua para realizar el sellado del material aportado y del existente.

Además de atender las urgencias que puedan suceder en las próximas semanas, está previsto que se

actúe en las siguientes zonas: Pasamán, Camino de El Taratrato junto al término municipal de Hijar,

Camino de la Estanca, la Cuesta Picamuelas, Val de Prior, Val Blanca, Val de las Fuesas además de varios

caminos aledaños a las pedanías de Valmuel y Puigmoreno.

En total se va a actuar sobre unos 150 a 175 km. En este periodo de tiempo se han acondicionado hasta

360 kilómetros de caminos, que sumados a los 500 km. que ya se arreglaron los dos pasados años

suman una cifra de 850 kilómetros de caminos repasados. Con esta actuación se aproximaría al

horizonte de los 1.000 kilómetros que se comprometieron reparar por el Área de Caminos en esta

legislatura. Algunos de ellos han tenido que ser reparados en varias ocasiones debido al tránsito y a las

inclemencias meteorológicas. Es preciso recordar la gran cantidad de caminos rurales que jalonan el

término municipal de Alcañiz, que se extiende sobre 48.600 hectáreas.

Plan de bacheo de caminos

Además, en los próximos días se va a iniciar un plan de arreglo de los caminos asfaltados que se

encuentran junto al núcleo urbano de Alcañiz. Para ello se han adquirido sacas de aglomerado en frío

para realizar labores de bacheo por parte de la Brigada Municipal en todos los caminos que lo precisen.

El concejal delegado de Caminos Rurales del Ayuntamiento de Alcañiz, Ramiro Domínguez, ha

manifestado que la intención de su área es acondicionar los caminos para que “todo el mundo pueda

transitar independientemente del vehículo que se disponga. Que no sea necesario tener un tractor o un

vehículo todoterreno para poder circular por los caminos de Alcañiz”