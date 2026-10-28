Cada vez más adultos apuestan por la ortodoncia: salud bucodental más allá de la estética

Cada vez más personas adultas de Zaragoza y de otros puntos de Aragón se plantean corregir la posición de sus dientes. En algunos casos, buscan mejorar su sonrisa; en otros, las dudas surgen al descubrir que los dientes no encajan correctamente al morder.

Antes de empezar, conviene conocer qué puede aportar la ortodoncia, qué tratamientos existen y por qué es importante estudiar cada caso de forma individual. La edad, por sí sola, no impide corregir la posición dental, siempre que la salud bucodental permita realizar el tratamiento.

Mucho más que una cuestión de estética

Cuando los dientes no encajan bien, la presión al masticar puede favorecer el desgaste de algunas piezas y, dependiendo del tipo de maloclusión, provocar molestias que conviene consultar con un especialista. No todas las alteraciones de la mordida causan problemas, por lo que es necesario valorar su importancia antes de recomendar una corrección.

El apiñamiento dental también puede complicar la higiene diaria, ya que no siempre se llega con facilidad a todos los espacios. La acumulación de placa bacteriana aumenta el riesgo de caries y enfermedades de las encías, como la gingivitis.

Corregir la posición dental puede facilitar la limpieza y mejorar la mordida en los casos en los que existe una indicación para hacerlo. El objetivo no es conseguir una sonrisa perfectamente alineada, sino encontrar una solución adecuada para las necesidades de cada paciente.

Tratamientos de ortodoncia adaptados a los adultos

Entre las alternativas más discretas se encuentra la ortodoncia invisible, que utiliza alineadores transparentes y removibles para desplazar los dientes de forma progresiva. Estos dispositivos se fabrican siguiendo un plan de tratamiento diseñado por el especialista y se van cambiando según las indicaciones recibidas.

Para quienes trabajan de cara al público, acuden con frecuencia a reuniones o simplemente prefieren que el aparato se note menos, los alineadores pueden resultar especialmente interesantes. También permiten retirarlos para comer y cepillarse los dientes, algo que facilita mantener las rutinas habituales de higiene.

Eso sí, llevarlos exige compromiso. Para que funcionen correctamente, deben utilizarse durante el número de horas diarias indicadas. Quitárselos más tiempo del recomendado puede retrasar los resultados. Además, no todos los casos pueden tratarse con el mismo sistema, por lo que conviene conocer las opciones después de una exploración y un estudio individualizados.

Qué revisar antes de empezar el tratamiento

Antes de colocar un aparato o utilizar alineadores, se debe examinar la posición de los dientes, la forma en que encajan las arcadas y el estado general de la boca.

Si existe una enfermedad periodontal, será necesario tratarla y estabilizarla antes de iniciar los movimientos dentales. De esta manera, se reducen los riesgos y se establecen unas condiciones adecuadas para llevar a cabo la ortodoncia.

La duración depende de la complejidad de cada caso, del sistema elegido y de la respuesta al tratamiento. Una vez finalizada la corrección, comienza otra fase importante: la retención. Los retenedores ayudan a mantener los dientes en su nueva posición y deben utilizarse siguiendo las instrucciones del especialista.

Si estás pensando en corregir tu sonrisa, consultar con especialistas en Ortodoncia en Zaragoza te permitirá conocer las opciones disponibles y resolver tus dudas antes de empezar. Una valoración individual ayudará a determinar qué sistema se adapta mejor a tus necesidades.

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