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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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02 OCT 2026|

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Alacón, Muniesa y Huesa del Común sufren problemas en su suministro eléctrico a causa de las tormentas

Técnicos de Endesa consiguen restablecer el servicio después de trabajar durante toda la noche en la zona. En toda Aragón han tenido incidencias 4.134 usuarios

Foto de recurso de un poste de suministro eléctrico / Endesa
Foto de recurso de un poste de suministro eléctrico / Endesa

La COMARCA02 10 2026

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ActualidadSucesos

Las tormentas que se han producido en la madrugada de este viernes han provocado problemas en el suministro eléctrico de Huesa del Común, Muniesa y Alacón. Técnicos de Endesa han permanecido trabajado durante toda la noche para restablecer el servicio, lo que ha permitido que los vecinos afectados hayan iniciado el día con normalidad.

La avería en la línea de Muniesa se detectó en torno a las 21.48, afectando inicialmente a 4.134 clientes. E-distribuciòn, del grupo Endesa, se trasladó de inmediato a la zona, por lo que se pudo acotar la avería redicuendo la afectación a 2.248 usuarios.

Posteriormente, tras distintas maniobras y trabajos en la zona afectada, sobre las 4.33 se ha conseguido reducir la afectación a 2 clientes. La avería ha quedado reparada por completo a las 05.39, y a las 7.00 se ha dado el aviso a los municipios afectados, de forma que todos los clientes han amanecido con el servicio restablecido.

También ha habido problemas en otros puntos de Aragón como Luesma, Herrera de los Navarros, Villar de los Navarros, Badenas, Santa Cruz de Nogueras, Nogueras, Loscos, Monforte de Moyuela, Plenas, Moyuela, Moneva y Lécera. Concretamente, se han visto afectados un total de 4.134 usuarios.

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