Nuevos robos en Andorra mientras la localidad solo cuenta con un policía local de los 12 de plantilla

Nuevos robos en Andorra mientras la localidad solo cuenta con un policía local de los 12 efectivos que tendría que tener la plantilla según su índice de población. El último de los sucesos ha sido denunciado por una vecina de la calle Alta que sufrió un asalto mientras no estaba en casa. Se trata de la segunda vez que entran en su vivienda para robarle en menos de cuatro meses, motivo por el cual ha optado por instalarse cámaras de seguridad. «Tener que llegar a este extremo es muy triste», cuenta.

El robo se produjo en una calle que se ubica en mitad del casco urbano y donde otro vecino ha tenido que instalarse hierros en la puerta después de que también entrasen en su vivienda. En el caso de la denunciante, B. S., el ladrón accedió trepando una fachada de dos metros de altura aprovechando que no había nadie en casa. «Cuando regresé encontré mis cosas removidas, y la nevera estaba completamente vacía», lamenta la vecina.

No es la primera vez que denuncia un robo ante la Guardia Civil. En la anterior ocasión entraron en su casa mientras ella estaba durmiendo, lo que le provocó «todavía más miedo». «Cuando bajé por la mañana me di cuenta de que la puerta corrediza estaba abierta. A partir de entonces duermo con la llave de mi casa escondida por precaución», cuenta. En ese asalto se llevaron zapatillas y comida.

Además de en su calle, también denuncia que han sufrido intentos de asalto otra vecina de la calle Candela. «Vieron a un individuo intentando entrar en otra casa. No podemos estar tranquilos en nuestra propia vivienda», añade.

Solo un policía local activo

Los hechos delictivos se producen en un momento en el que el pueblo de Andorra tan solo cuenta con un policía local de toda la plantilla. «Hasta ahora teníamos dos, pero uno de ellos ha pedido la baja», cuenta Rafa Guía, alcalde de la Villa Minera.

La falta de efectivos es un problema que la localidad lleva meses arrastrando. El año pasado llegaron a quedarse sin ningún efectivo y tuvieron que recurrir a Subdelegación de Gobierno para reforzar la presencia de Guardia Civil en el municipio. Aun así, el problema radica en que estos efectivos deben repartirse para poder dar servicio al resto de pueblos de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.

El Ayuntamiento, igual que otros en el territorio, está pendiente de conseguir efectivos a través de la convocatoria unificada de Policías Locales impulsada por el Gobierno de Aragón. «Ofertamos 6 plazas a través de este proceso, y si se ocupan, alcanzaríamos los 8 efectivos. Pero habrá que ver si luego no se marcha», explica Guía.

La convocatoria de la DGA todavía continúa activa. Recientemente se realizaron las pruebas físicas, y ahora faltan los psicotécnicos y el supuesto práctico, según explican desde el Gobierno de Aragón. Se estima que el trámite se completará a finales de noviembre, cuando se conocerán todos los aptos y estos elijan destino. En ese sentido, desde DGA recuerdan que el año pasado no se cubrieron porque hubo menos aprobados que plazas.