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19 OCT 2026|

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Un cazador de Andorra, amputado tras recibir un disparo en la pierna durante una batida en Ariño

El herido se encuentra en la UCI aunque no se teme por su vida. La Guardia Civil investiga a un vecino de Alcañiz por un delito de lesiones por imprudencia grave

Partida del Puerto de Ariño, lugar en el que se produjeron los hechos./ L.C.
Partida del Puerto de Ariño, lugar en el que se produjeron los hechos./ L.C.

La COMARCA19 10 2026

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Un cazador de Andorra de 76 años ha sufrido la amputación de una pierna tras resultar herido de gravedad este sábado cuando se celebraba una batida de caza mayor en Ariño. Según ha podido confirmar La COMARCA, otro de los cazadores, vecino de Alcañiz de 50 años, disparó hasta en tres ocasiones contra un jabalí que cruzaba entre dos de los 14 puestos distribuidos en el coto. Sin embargo, una de las balas alcanzó la pierna del andorrano.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios y la Guardia Civil. El herido fue trasladado en helicóptero al hospital Miguel Servet de Zaragoza debido a la gravedad de las lesiones. Según fuentes oficiales, se encuentra en la UCI con pronóstico grave aunque no se teme por su vida. Los hechos se produjeron en coto de caza ubicado en la partida del Puerto, en término municipal de Ariño.

El equipo de la Policía Judicial de Alcañiz investiga los hechos que imputan al vecino de Alcañiz por un delito de lesiones por imprudencia grave.

*Noticia pendiente de actualización

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