Los agricultores españoles tienen este miércoles una cita en Madrid. Asaja, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos protagonizarán una gran tractorada que recorrerá el centro de Madrid. Agricultores y ganaderos protestan «ante los graves problemas que están asfixiando al sector agrario». Exigen «respuestas urgentes» a los graves problemas que arrastra el campo, como el encarecimiento de los costes, la falta de rentabilidad y las amenazas que se ciernen sobre el futuro de las explotaciones.

Así, los participantes resumen sus reivindicaciones en cinco puntos prioritarios. En primer lugar, se reclaman «medidas extraordinarias suficientes» para afrontar los sobrecostes del combustible y del resto de medios de producción que están asfixiando al medio rural. «De lo contrario, sectores como el cerealista quedarán arruinados y en riesgo de desaparecer», señalan.

En segundo lugar, las organizaciones reclaman una futura PAC «fuerte que proteja la renta» de agricultores y ganaderos ante la incertidumbre sobre la futura política agraria, ya que rechazan cualquier recorte del presupuesto agrario y exigen una PAC verdaderamente común, con financiación «suficiente» y sus dos pilares diferenciados.

El tercer punto de sus reivindicaciones son «precios justos» y una Ley de la Cadena Alimentaria que se cumpla, ya que no consideran aceptable que agricultores y ganaderos «sean el eslabón más débil» de una cadena en la que sus costes aumentan sin que puedan trasladarlos a los precios que perciben.

En cuarto lugar, las organizaciones dicen no «a la competencia desleal de los acuerdos comerciales» y denuncian que los productos europeos no pueden competir con importaciones que no cumplen las mismas exigencias. Por eso, reiteran su rechazo al acuerdo UE-Mercosur en las condiciones actuales y al acuerdo con Marruecos, además de reclamar reciprocidad normativa y controles efectivos en frontera.

El quinto punto se refiere a la burocracia, donde reclaman «menos papeles y menos normas», ya que señalan que agricultores y ganaderos quieren trabajar en sus explotaciones en lugar de dedicar cada vez más tiempo a trámites, registros y obligaciones administrativas.

Un autobús desde Alcañiz

En la protesta se espera que haya una gran presencia de agricultores y ganaderos del territorio. Los sindicatos aragoneses han fletado tres líneas de autobús para cubrir las necesidades de las provincias. En el caso de la zona del Bajo Aragón Histórico, un vehículo saldrá desde Alcañiz con paradas en La Venta de la Pintada, Montalbán y Monreal del Campo.

Las tres organizaciones se movilizarán de forma conjunta bajo el lema «Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo». La marcha partirá de la plaza de Colón a las 11.00 y continuará por el paseo de Recoletos, la plaza de Cibeles, el paseo del Prado, la plaza de Neptuno, la glorieta de Carlos V (Atocha) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde finalizará la manifestación y se dará paso a las intervenciones que están previstas en torno a las 14.30.

Además, ASAJA ya ha anunciado que continuará con las movilizaciones mediante concentraciones diarias a las puertas del Ministerio de Agricultura hasta el próximo 6 de noviembre, acompañadas de un reparto de alimentos para visibilizar la importancia del sector agrario y sus reivindicaciones. En estas jornadas participarán diariamente diferentes provincias, que se irán turnando para dar continuidad a las movilizaciones.

El ministro respeta el derecho a la protesta

El ministro de Agricultura, Luis Planas, declaró a principios de semana que «respeta» el derecho a la manifestación de los agricultores y ganaderos del país. Aun así, subrayó desde Bruselas, donde esta semana participa en las negociaciones en curso sobre la PAC, que la protesta la convocan tres sindicatos —Asaja, COAG y Unión de Uniones—, lo que supone que «no todo el sector estará representado».

Planas sostiene que, en cuanto a la negociación de la PAC, «es muy importante que permanezcamos unidos en este debate que es clave para el futuro inmediato» y ha asegurado que la política del Gobierno está «plenamente alineada» con las reivindicaciones tanto de las organizaciones agrarias como de las comunidades autónomas y de las cooperativas.